¿Cómo conocer a una persona que va al knis, si realmente es igual por fuera que por dentro, si tiene respeto por los demás o no, si le interesa la cordialidad y es empático, si es cortés con la sociedad o es falso en su totalidad?

Muy fácil: si cuando termina tefilá deja el talit del knis hecho bolas en cualquier lado, o aunque lo guarde en la coracha la deja “por ahí” o desordenada, el siddur lo deja en su asiento, una mesa o muy cerca del librero, pero nunca como lo encontró, entonces esa persona no es conveniente acercarse a ella, salvo que sea para enseñarle. Pero estoy seguro que no aceptará un aprendizaje de nadie. Si lo aceptara, entonces es porque es bueno con los demás y con él mismo. Pero es evidente que no le importa nada los demás. Esa persona ni siquiera tiene respeto por los trabajadores que hacen una labor maravillosa.

Gracias al personal de nuestros templos que hacen que siempre que lleguemos esté limpio y en orden.

Dios los bendiga.