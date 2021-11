Puedo encontrar una manera de que las cosas funcionen

No siempre las cosas salen como esperamos a la primera de cambio. A veces se necesitan muchos intentos para que las cosas salgan como uno espera. Por ello, si consigues encontrar una manera de hacer que las cosas funcionen irás desarrollando y optimizando estrategias para superar los obstáculos y así poder llegar a tu meta. Thomas Edison dijo: “No he fracasado, sólo he descubierto mil maneras de equivocarme”.

El daño y el dolor me hará más fuerte

El daño en inevitable; el sufrimiento opcional. Si pierdes el tiempo y la energía pensando en lo que pudo haber sido y no es no llegarás nunca a tu objetivo. Emplea ese daño y dolor y conviértelo en fortaleza, conviértelo en sabiduría.

Tengo el poder de hacer que las cosas sucedan

Cree en tu capacidad de hacer las cosas. Si los demás pudieron, ¿por qué no tú? No subestimes tu potencial y capacidad para hacer que las cosas salgan adelante. Ya sea en casa, en el trabajo, en tus relaciones…recuerda que no eres impotente, ¡tienes el poder para hacer que las cosas sucedan, adelante con ello!