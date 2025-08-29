¿Ha perdido Israel la guerra? Gaza y la ilusión de la victoria.

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Es fácil olvidar que las tan elogiadas Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), las mismas que asombraron al mundo en 1967, no han ganado una guerra decisiva desde entonces. Israel no está solo en esto: el ejército estadounidense, mucho más numeroso, no logró una victoria duradera en Vietnam y Afganistán. El capítulo final de este conflicto no se escribirá hasta dentro de años. Sin embargo, a la luz de los hechos actuales, hay una conclusión ineludible: a pesar de los éxitos tácticos en cinco frentes (Gaza, Líbano, Cisjordania, Yemen e Irán), Israel ha perdido la guerra.

Esta serie explicará por qué, empezando por Gaza, el escenario más sangriento de la guerra.

La masacre del 7 de octubre de 2023 no fue solo una tragedia; fue una calamidad estratégica. Las FDI, el ejército más sofisticado de la región, ni siquiera comprendieron la magnitud del ataque hasta el mediodía, y tardaron más de dos días en recuperar el control dentro de sus fronteras.

Al igual que Pearl Harbor, el 7 de octubre fue una sorpresa, aunque no imprevisible. Se ignoran las advertencias. Y, al igual que con Pearl Harbor, el ataque cambió la historia: sin él, Israel probablemente habría continuado con su vieja estrategia de “cortar el césped” (ataques aéreos periódicos para limitar el lanzamiento de cohetes) en lugar de lanzar una costosa campaña terrestre.

Al principio, Israel apostó por la guerra de asedio: sofocar a Hamás, privarlo de suministros, forzar su capitulación. Nunca tuvo la menor oportunidad. No porque Hamás carezca de fanatismo (habrían preferido el martirio a la rendición), sino porque el aliado más cercano de Israel, Estados Unidos, se inmutó. La Casa Blanca del expresidente Joe Biden no soportó las imágenes televisadas del sufrimiento de los gazatíes. Presionó a Israel para que pusiera fin al asedio antes de que comenzara. Incluso el presidente estadounidense Donald Trump, poco sentimental hacia los palestinos, terminó uniéndose al coro internacional que pedía más ayuda, ofreciendo a los terroristas un salvavidas. Israel se queja de que Hamás roba la ayuda, pero no ha logrado impedirlo. Diariamente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informan de la muerte de terroristas, muchos de los cuales son altos mandos. En los lugares donde las FDI se han retirado, Hamás ha reconstituido sus fuerzas de combate. Ha jugado al juego de la guerra. Al principio, se estimaba que Hamás y la Yihad Islámica Palestina contaban con unos 40.000 combatientes. Israel no ha revelado cifras sobre el número de bajas, pero los informes sugieren que supera los 20.000. Antes de dejar el cargo, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, declaró: «Calculamos que Hamás ha reclutado casi tantos militantes nuevos como ha perdido».

Israel ha tenido ocho meses más para matar a más terroristas, pero Hamás aún conserva túneles sin descubrir y miles de combatientes. Además, una de las consecuencias del asedio es que los gazatíes necesitan desesperadamente dinero para alimentar a sus familias. ¿Quién puede pagarles? Hamás puede; utiliza los ingresos procedentes de la venta de los paquetes de ayuda humanitaria que roba u otros beneficios obtenidos de la distribución de alimentos. Los reclutas novatos no son terroristas del mismo calibre que los asesinados, pero representan amenazas que deben ser neutralizadas.

Alimentar a Hamás le ha permitido prolongar la guerra. También lo han hecho las restricciones que Biden impuso a la campaña militar israelí en etapas anteriores del conflicto. La presión ejercida sobre Israel para que haga concesiones y recompensas, como el reconocimiento de un Estado palestino, ha llevado a Hamás a adoptar posturas más duras en las negociaciones de rehenes.

Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, no se detuvo en la óptica humanitaria. Atacó ciudades con bombas incendiarias. Lanzó armas nucleares. Exigió la rendición incondicional, y la obtuvo. Israel no puede librar una campaña así. No es una superpotencia. No es Rusia. Y aunque los críticos pretendan lo contrario, Jerusalén ha ejercido una moderación que ningún otro ejército haría. Se ha desvivido por proteger a los civiles, con un enorme coste estratégico y político.

Aun así, Israel ha logrado avances impresionantes: el lanzamiento de cohetes se ha reducido prácticamente a cero; los líderes y altos mandos de Hamás fueron eliminados; su autoridad gobernante fue eliminada; Su capacidad militar se ha reducido en un 80% y sus líneas de suministro de armamento se han agotado; miles de gazatíes se marcharán si se les da la oportunidad; y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) controlan aproximadamente tres cuartas partes de la Franja y planean apoderarse del resto.

La moderación no gana guerras. Y casi dos años después, Israel se enfrenta a una brutal realidad: Hamás no se rendirá. Sus líderes podrán morir como Hitler en un búnker, pero primero matarán a todos los rehenes. Eso por sí solo convertiría esta guerra en una derrota aplastante, ya que rescatar rehenes era uno de los dos principales objetivos bélicos de Israel.

Hamás cree que gana si sobrevive o si Israel no logra sus objetivos. Ya puede considerar una victoria el aislamiento internacional de Israel y el daño a su reputación, el daño causado a la economía, las divisiones que ha sembrado en la sociedad israelí, el sabotaje a la normalización con Arabia Saudí, el aumento de su popularidad en Cisjordania y la liberación de prisioneros de las cárceles israelíes. No todos estos cambios, si es que alguno, son reversibles. Un acuerdo de rehenes podría impedir que las Fuerzas de Defensa de Israel terminen el trabajo, en cuyo caso la guerra podría terminar con Hamás ensangrentado.