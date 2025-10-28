¿Ha terminado la “Edad de Oro” del judaísmo estadounidense?

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

¿Qué pensar de un país cuyo presidente bendice no solo a Israel, sino también a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tras atacar a su enemigo más peligroso, pero días después nomina como candidato demócrata a la alcaldía de su ciudad más grande a un musulmán con un largo historial de retórica y acciones extremistas contra Israel, y que además obtiene decenas de miles de votos judíos? ¿Es la relación entre Israel y Estados Unidos más fuerte que nunca, o los ataques con B-2 contra instalaciones nucleares iraníes reflejan simplemente la opinión de Donald Trump? ¿Están los judíos estadounidenses tan orgullosos y comprometidos con Israel como siempre, o el fenómeno Mamdani refleja rupturas en la comunidad y crecientes riesgos para la sociedad en general?

En cuanto a esta última pregunta, si la “época dorada” para los judíos estadounidenses ha terminado es una cuestión que ahora se debate seriamente en la comunidad judía estadounidense. ¿Fueron las seis o siete décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial el punto álgido de la aceptación e influencia de los judíos estadounidenses en la sociedad estadounidense y del apoyo bipartidista a Israel, así como el período de menor antisemitismo?

En muchas democracias occidentales, el antisemitismo es ahora visible y preocupante: Canadá, Australia, el Reino Unido y Francia son los mejores (es decir, los peores) ejemplos. Estados Unidos parecía inmune a la propagación de la misma enfermedad, pero ¿está empezando a sucumbir? ¿Y son cosa del pasado los días de amplio apoyo a Israel?

Se necesita cierta imparcialidad y perspectiva. Durante las dos primeras décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el antisemitismo en Estados Unidos, en su vertiente social, era abundante: clubes, hoteles y barrios enteros seguían excluyendo a los judíos hasta la década de 1960. Pero, en efecto, disminuyó, y los judíos —en Wall Street, en Hollywood, en cada administración desde Kennedy, y de hecho en todo el país— vieron caer las barreras. La visión de Israel como una carga, de hecho, un lastre, para la política estadounidense en Oriente Medio también perduró al menos dos décadas después de la Segunda Guerra Mundial, y solo comenzó a revertirse tras la aplastante victoria israelí en la Guerra de los Seis Días de 1967. Si hubo una época dorada, probablemente fue en el medio siglo posterior a 1967.

¿Ha terminado ya? Al comparar Estados Unidos con otras grandes comunidades de la diáspora, una diferencia salta a la vista. En Francia, los musulmanes superan a los judíos en una proporción de aproximadamente 13 a 1. En el Reino Unido, la proporción se acerca a 15 a 1. En Australia, de 8 a 1. En Canadá, de 5 a 1. En Estados Unidos, los judíos pueden superar a los musulmanes en una proporción de 2 a 1 (7 millones frente a 3,5 millones); estimaciones aún más generosas de la población musulmana (4 o 4,4 millones) muestran que la comunidad judía es significativamente mayor. Esto es importante porque todas estas comunidades diásporicas se encuentran en democracias cuyas políticas, y cuya política hacia Israel, reflejarán en última instancia lo que desean los votantes. Además, la reticencia a confrontar el comportamiento antisemita e incluso la violencia hacia los judíos será mayor cuando los gobiernos teman una reacción electoral negativa de grandes bloques de votantes musulmanes.

Quizás aún más importante, Estados Unidos tiene una tradición muy diferente en lo que respecta al respeto y el trato a los judíos. La famosa carta de 1790 de George Washington a los judíos de Newport, Rhode Island, fue asombrosa para aquella época y marcó un nuevo rumbo:

“Ya no se habla de tolerancia como si fuera la indulgencia de una clase de personas para que otra disfrutara del ejercicio de sus derechos naturales inherentes, pues, afortunadamente, el Gobierno de los Estados Unidos, que no sanciona la intolerancia ni apoya la persecución, solo exige que quienes viven bajo su protección se comporten como buenos ciudadanos brindándole en toda ocasión su apoyo efectivo… Que los hijos del linaje de Abraham que habitan esta tierra sigan mereciendo y disfrutando de la buena voluntad de los demás habitantes, mientras cada uno se siente seguro bajo su propia parra e higuera y no haya nadie que lo atemorice”.

Pero hoy, muchos judíos tienen miedo. Desde los ataques a las sinagogas de Pittsburgh en 2018 y California en 2019 hasta los asesinatos de mayo de 2025 en Washington, D.C., 18 judíos han sido asesinados en siete años. Otros han sido agredidos o, en Colorado en junio, quemados por atacantes. En Estados Unidos hoy en día, no hay patrullas ni guardias armados afuera de las iglesias, pero hay medidas de seguridad en cada sinagoga durante el Shabat y los días festivos, y en cada reunión comunitaria importante. Los judíos de Nueva York se preguntan si, en caso de que el primer musulmán en ser candidato demócrata se convierta en el primer alcalde musulmán, podrán contar con él para combatir el antisemitismo, o si lo verán usar su cargo para seguir intentando “globalizar la intifada”.

En la derecha política, donde voces como la de Tucker Carlson son influyentes, y en la izquierda, donde una minoría significativa de funcionarios electos demócratas ahora son vehementemente antiisraelíes y están a favor de las manifestaciones violentas, el antisemitismo es ahora visible. Existe una maraña de sitios web y podcasts antisemitas de derecha que no existían hace diez años. No solo hacen viejas afirmaciones sobre el siniestro poder judío, sino que también argumentan que el cristianismo no tiene raíces ni relación con el judaísmo.

Y hay más: tras las masacres del 7 de octubre, la mayoría de los campus de élite de Estados Unidos se han visto plagados de estudiantes, profesores y administradores antisemitas, hasta tal punto que ha conmocionado a la mayoría de los judíos estadounidenses. La mayoría de las instituciones dominantes de la cultura estadounidense, no solo las universidades de élite, sino la mayoría de los medios de comunicación, los museos, gran parte de Hollywood, la mayoría de los actores, pintores y escritores famosos, son ahora profundamente antiisraelíes e indiferentes al antisemitismo.

¿Son esas las opiniones del estadounidense promedio? No, pero ahora tienen una influencia que no tenían hace 50 años. En aquel entonces, figuras intelectuales como William F. Buckley Jr. expulsaron del movimiento conservador a figuras reconocidas como Patrick Buchanan por el pecado del antisemitismo. Hoy, el presidente Trump da la bienvenida a Carlson y a muchos otros como él, algunos de ellos abiertamente antisemitas, a su movimiento “MAGA”. En aquel entonces, la Ivy League estaba compuesta por entre un cuarto y un tercio de judíos, mientras que las políticas de admisión de las últimas décadas la han reducido al diez por ciento o menos. No es necesario atribuir ese declive exclusivamente al antisemitismo para comprender que implica una reducción del lugar de los judíos estadounidenses en las futuras élites de Estados Unidos.

Y, sin embargo, cuando esos mismos antisemitas de derecha y detractores de Israel advirtieron al presidente Trump contra un ataque a Irán, este ignoró sus advertencias e incluso se burló de ellos. Además, las encuestas de opinión mostraron un fuerte apoyo al ataque entre los republicanos y entre los votantes de Trump. El panorama es menos alentador en el bando demócrata, donde el apoyo a Israel ha disminuido ampliamente (y el apoyo de Trump a ese país dificulta aún más que este país consiga simpatías entre los demócratas más jóvenes).

El aumento del antisemitismo en la extrema izquierda y la extrema derecha, y la disminución del apoyo a Israel entre los jóvenes estadounidenses, especialmente entre los demócratas más jóvenes, se han producido durante décadas en las que la fuerza de la comunidad judía estadounidense también ha disminuido en muchos sentidos. La tasa de matrimonios mixtos entre judíos no ortodoxos supera actualmente el 70%, y las estadísticas demuestran claramente que muchos hijos de estos matrimonios se crían sin una fuerte identidad judía. Entre los judíos estadounidenses casados ​​con judíos mixtos, solo el 28% cría a sus hijos como judíos por religión (en comparación con el 93% de los hijos de judíos casados ​​con judíos). Solo el 68% de los criados como judíos o por al menos un progenitor judío se identifican ahora como judíos, lo que significa que casi un tercio se ha perdido en la comunidad. Si se mide la salud de la comunidad de otra manera, en Estados Unidos hay 2,4 millones de niños criados en hogares con uno o dos progenitores judíos. De ellos, 1,2 millones se crían exclusivamente como judíos: la mitad. Esto presagia un mayor deterioro de la comunidad en el futuro. (Todas estas cifras provienen de la encuesta Pew “Los judíos estadounidenses en 2020”).

Como era de esperar, cuando la identidad judía se debilita, también lo hace la cercanía a Israel. Solo la mitad (48%) de los judíos estadounidenses menores de 30 años afirmó en 2020 sentirse muy o algo apegados a Israel. Taglit/Birthright ha enviado a más de 700.000 jóvenes judíos estadounidenses a Israel, pero incluso con ese impulso, solo el 45% de los judíos estadounidenses ha visitado el país alguna vez. Solo un tercio de los judíos estadounidenses menores de 30 años afirmó en 2020 que preocuparse por Israel es, en su opinión, esencial para ser judío.

La relación triangular entre Estados Unidos, la comunidad judía estadounidense y el Estado de Israel se encuentra, por lo tanto, bajo una gran presión. Entre el 97% o 98% de los estadounidenses que no son judíos, el apoyo a Israel está en declive. Encuesta tras encuesta, los estadounidenses más jóvenes apoyan a Israel menos que sus padres y abuelos; los jóvenes demócratas mucho menos que los suyos; los jóvenes evangélicos menos que los suyos; y, lamentablemente, los jóvenes judíos también menos que los suyos. Lo que en su día fue un tema de bipartidismo, especialmente durante los gobiernos de Reagan, Clinton y Bush, hoy en día el apoyo a Israel es motivo de intenso y divisivo debate. El gran apoyo que el presidente Trump ha demostrado a Israel es admirable, pero también es personal y podría no ser parte de las administraciones que le sucedan.

¿Qué hacer? La lucha contra el antisemitismo es a la vez una necesidad y una trampa. Cada vez que se infringe una ley (como las que prohíben la violencia, el uso de mascarillas en una manifestación o el vandalismo contra una sinagoga), es esencial que los responsables sean arrestados, juzgados y castigados. O bien la aplicación de las leyes detendrá tales acciones, o bien se volverán más frecuentes; por lo tanto, los judíos deben exigir una vigilancia policial adecuada y enérgica. Es fundamental que las normas universitarias que prohíben el discurso antisemita y las manifestaciones que impiden a los estudiantes circular libremente y acceder plenamente al campus resulten en la expulsión de los estudiantes y del profesorado que las infrinjan. Ahora es evidente que en muchos campus, los administradores (especialmente en las oficinas de DEI, pero también en los niveles superiores de la burocracia académica) no hicieron nada para proteger a los judíos ni castigar los actos antisemitas. Los judíos deberían unirse a los gobiernos federal y estatal para exigir que todo esto cambie.

Los judíos también deberían participar en el sistema político estadounidense, ayudando a sus aliados contra sus enemigos. La decisión de AIPAC en 2021 de crear comités de acción política que apoyen directamente a los candidatos proisraelíes fue un paso necesario. Los judíos estadounidenses tienen aliados y enemigos, y las recompensas y los castigos son cruciales para proteger a lo que aún es una minoría de menos del 3% de la población estadounidense.

Pero los judíos no pueden curar el antisemitismo. La tarea central del judaísmo estadounidense no debería ser combatir los actos antisemitas por sí mismos, ni intentar cambiar la opinión y el sentir de los antisemitas, ni siquiera participar en política, por muy importantes que sean todas estas cosas. La tarea central debe ser el fortalecimiento de nuestra propia comunidad, fortaleciendo la identidad judía de nuestros hijos, su conocimiento de la historia, la tradición y la religión judías, y sus vínculos con Israel. La comunidad judía estadounidense hace mucho para lograr estos objetivos, pero dista mucho de ser suficiente. Un artículo del Times of Israel sobre la docena de donantes filantrópicos más importantes de EE. UU. informó que “algo que destaca de estos filántropos judíos es que casi ninguno se centra en donar a la comunidad judía”. Tras los atentados de Hamás del 7 de octubre, la campaña “Promesa de Futuro Judío” busca que los judíos se comprometan a que al menos el 50 % de sus donaciones se destinen a causas relacionadas con el judaísmo e Israel. Esta es una iniciativa muy necesaria. Los judíos en Estados Unidos tienen más de qué preocuparse hoy que de las sinfonías.

No hace falta ser un genio. Hay abundantes datos que demuestran que una mayor y mejor educación judía, el tiempo dedicado a la experiencia inmersiva de los campamentos de verano judíos y el tiempo en Israel (desde visitas cortas hasta prácticas profesionales, programas de verano y de año sabático, o los primeros años de universidad en el extranjero) son poderosos generadores de una fuerte identidad y compromiso judíos. El destino de la comunidad judía estadounidense no está en la mente de los antisemitas, sino en manos de los judíos estadounidenses.

¿Y qué hay del destino de Israel, al menos de la parte afectada por las políticas de Estados Unidos? En este sentido, el auge del antisemitismo de izquierdas y derechas sugiere desafíos crecientes, al igual que la expansión de un enfoque semiaislacionista hacia Estados Unidos y el mundo. El propio Trump, como demostró una vez más al atacar el programa de armas nucleares iraní, no es aislacionista, pero muchos de sus partidarios sí lo son. Su administración está llena de personas de las ONG y centros de investigación aislacionistas financiados por Charles Koch y George Soros, y de estrategas que creen que el único problema serio que enfrenta Estados Unidos en el siglo XXI es China (de modo que asignar recursos a Oriente Medio es desperdiciarlos). Además, el propio presidente y muchos de su entorno han adoptado un enfoque completamente transaccional en la política exterior estadounidense, donde no se valoran demasiado ni los aliados ni los ideales. Lo único que importa es lo que el otro país puede hacer por Estados Unidos en términos materiales, principalmente financieros y comerciales. Esto en sí mismo es preocupante, pero ver a demócratas que antes se consideraban centristas —los senadores Van Hollen, Kaine y Booker, por ejemplo— atacar a Israel significa que el distanciamiento del Estado judío es ahora común entre las élites políticas, especialmente en el Partido Demócrata.

¿Acaso los ataques al “sionismo”, las injustas agresiones contra Israel y el miedo al antisemitismo provocarán un debilitamiento constante e incesante del apoyo entre los judíos estadounidenses? No lo creo. Incluso judíos con una identidad judía débil y conexiones con la comunidad reconocen la peligrosa propagación del antisemitismo y reconocen el trato injusto a Israel cuando lo ven. Los esfuerzos por convertir la palabra “sionista” en una especie de maldición desde el 7 de octubre de 2023 bien podrían haber fortalecido la sensación entre los judíos estadounidenses de que el apoyo al sionismo es esencial para la judeidad. Y el tipo de antisemitismo que ha sido tan visible en demasiados campus es un recordatorio para los judíos de que la debilidad de su propia identidad judía o la de sus hijos difícilmente los protegerá de manifestantes, administradores o profesores que atacan a todos los judíos y cualquier apoyo a Israel.

Ese no es el problema. Los peligros residen, más bien, en que cualquier cambio significativo en la demografía estadounidense con el tiempo reducirá la influencia de la comunidad judía en la política estadounidense, y que los cristianos estadounidenses podrían llegar a devaluar su propia deuda religiosa con el judaísmo y su apoyo al Estado judío, adoptando en su lugar una forma moderna de marcionismo que busca romper la conexión teológica e histórica entre ambas religiones.

Estos son, por supuesto, problemas a largo plazo; ninguno es producto de un año, una presidencia o una década. Pero todos sugieren que la comunidad judía en Estados Unidos debe hacer mucho más que colocar guardias fuera de las sinagogas. Estas son necesarias, pero más esenciales son las acciones que protegen la identidad de nuestros hijos. Lamentablemente, una vasta expansión del antisemitismo agresivo quizás pueda cumplir ese propósito, pero no creo que eso suceda en Estados Unidos. Es mucho más probable que se produzca una erosión constante de la identidad judía estadounidense y de los vínculos de Estados Unidos con Israel que una ruptura drástica.

Así pues, volviendo a la pregunta inicial, ¿ha terminado la época dorada? Quizás el período en el que el antisemitismo era prácticamente inexistente y en el que ambos partidos políticos apoyaban firmemente a Israel haya terminado. Pero ese también fue un período en el que la identidad judía se erosionó, los matrimonios mixtos se dispararon, se produjeron pérdidas significativas en la comunidad judía y las universidades e instituciones culturales más prestigiosas se convirtieron poco a poco en focos de actividad antisemita y antiisraelí. No tan dorado, entonces. Los próximos años serán más polémicos para los judíos estadounidenses, en cuanto a las relaciones de Estados Unidos con Israel y a su propio lugar en la sociedad estadounidense. Lo que por un tiempo pareció natural y totalmente aceptado ahora requerirá una lucha. La buena noticia es que los judíos tienen muchos aliados en esta lucha, y es posible ganarla. El «excepcionalismo estadounidense» aún existe y ofrece oportunidades para los judíos e Israel que apenas existen en muchos otros países. Pero el excepcionalismo tiene límites, matices y enemigos. Lo que los judíos estadounidenses dieron por sentado durante una generación ahora requerirá nuevas ideas, nuevos esfuerzos y buenos amigos.