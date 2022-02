Munchos anyos tomi lisyones de Tora. Kuando era chika me iva a la mahazike Tora en el kal Apolon ke agora es un pasaj de vendedores de lampas. Mis profesores eran ya konosej muy byen amore NİSİM BEHAR i su mujer madam Suzan. Eran muy duros, mos gritavan i en una chika koza mos travavan la oreja ma atorgare ke me ambezi munchas kozas de eyos i edukaron munchos raves ke konosko oy en diya.

Despues ke se engrandesyeron los ijos, en el edifisyo del gran rabinato, los diyas de martes en orden de Raves, empesi de muevo a irme a estas lisyones. Los ensenyantes eran, Rav Adoni, Rav Peres, Rav Alalu i su eminensya Rav Haleva. Mos kontavan la istorya djudiya, kon grande pasensya mos davan repuestas a las demandas, mos aklaravan, i mos davan a entender lo djusto. Esto sigura ke la psikolojiya tomo munchos egzempyos de la Tora. Un grupo de mujeres ke no mos konosiyamos mos izimos amigas komo ermanas. A la salida mos ivamos en kaminando fin aTaksim en diskutyendo lo ke mos ambezimos. Tanto tomava plazer, para mi los diyas de martes eran sakros. Todos los Raves muy presyozos, uno mas savido de otro ma kuando era el torno de su eminensya rav İzak Haleva, era otro, en kontando mos aziya riyir, akel diya mos pasava por teatro. Kreygo ke si no se aziya rav se podiya azer un artisto komedyen alavado. Syempre teniya de uzo de eskapar la lisyon kon una konsejika talmudik ubyen kon una anegdot. Una de eyas ke me kedo en tino, no se si la va pueder kontar tan savroza komo el, ma la va partajar.

“En el tiempo ke Shelomo Ameleh era rey, unas kuantas mujeres se revoltaron para buchkar sus derechos salieron a su prezensya i le demandaron:

---- Rey de los reyes, el ke es tan djusto, el ke da la razon al ke lo merese komo permete ke los ombres tomen kuatro mujeres i mozos las mujeres solo un ombre? Esto es una grande indjustisya! Le rogamos de topar un remedio.

El rey Shelomo es verda ke era muy djusto ma en mezmo tiempo era muy entelijente. Penso penso i les respondio:

---- Keridas mujeres! Pode ser ke tenesh muncha razon ma este sujeto es muy emportante, yo no podo desidir sin demandar al todo poderozo.

Las mujeres enkantadas asperando la repuesta. El rey

dyo orden a su moso de vista ke le trayga un papel, un kalem i un pashariko, eskrivyo la demanda de las mujeres al papeliko, lo ato al pye del pashariko i les disho:

---- Keridas mujeres! Ya eskrivi vuestra demanda a este papeliko, agora lo va azer bolar a los sielos, aspera kon pasensya, kuando me va vinir la notisia del Dyo Santo ya vos va mandar a yamar.

I es de akel tiempo fina oy en dia las mujeres kuando ven un pashariko se apozar en la ventana empesan a dizir:

---HABERES BUENOS, HABERES BUENOS…………”

