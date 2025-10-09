Hamás 1- Israel 0

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El domingo liberan a los rehenes (ojalá así sea) y sin embargo este “acuerdo” parece ser todo lo contrario a lo acordado pero veamos porque lo digo:

Hamás firmará el acuerdo de cese al fuego.

No hay desaparición de Hamás,

No firma la autoridad palestina,

Trump dice que viajará a Egipto.

No a Israel y ciertamente no a Palestina y mucho menos a Gaza

Hamás dice que regresará a los rehenes(dice)

Israel liberará a 2000 terroristas (100 x 1 !!)

Al 100 x 1 queda claro que la cuestión del secuestro es un gran negocio.

¿Cuánto tardará Hamás en secuestrar a más si cada israelí vale 100 terroristas ?

El cruce de Rafah se abrirá en ambos sentidos,

No dice que no pasarán armas, ni municiones ni quien vigilará que no pasen

En ningún lugar dice que Hamás renuncia a la destrucción de Israel pero Hamás si afirma haber ganado !! y prácticamente ha tomado el lugar de la autoridad palestina !!

“Reafirmamos a nuestro pueblo en Gaza, en Jerusalén y en Cisjordania que hemos permanecido firmes frente a esta brutal agresión, mostrando coraje, grandeza y dignidad sin precedentes. Hemos enfrentado al ocupante sionista y frustrado sus planes criminales contra nuestro pueblo y nuestras santidades. Estas grandes posiciones hicieron fracasar los planes de la ocupación israelí de imponer sus programas”.

5. No reconoce Hamás el derecho de Israel a vivir en paz

” Aseguramos que nuestra resistencia no se detendrá y que seguiremos comprometidos con la defensa de nuestra tierra, de nuestra nación, de nuestros prisioneros, de nuestros mártires y de nuestra causa justa.”

¡Ah s!, y ¿el gobierno de transición dirigido por Tony Blair para la creación de una Palestina democrática?

Ni mención ni de ese gobierno, ni de la democracia, ni de la autoridad palestina

En resumen, este acuerdo, si se le puede llamar así es un perfecto desacuerdo que (ojalá) servirá para liberar a los rehenes vivos pero nada más porque en vez de resolver problemas (la existencia y presencia de Hamás, como grupo terrorista; la declaración de Hamás de que Israel debe desaparecer; la ausencia de un gobierno o una apertura para que surjan líderes palestinos moderados, etc. ) solo le da a Hamás el prestigio público para promoverlo aún más y darle más fuerza.

Ojalá esté yo equivocado,

Ojalá sea yo un alarmista que solo veo los nubarrones donde todos parecen ver el sol brillar,

Pero si fuera yo israelí ya estaría yo preparándome para la próxima batalla que empezará con decenas de ataques individuales de “pequeños” terroristas atacando individuos en Gaza, Samaria, Judea y Jerusalém y secuestrando a algunos jóvenes israelís (100 x 1) con gran publicidad mundial -de esa que Israel ha demostrado no tener ni idea de como armar- para exigir el retiro de las tropas restantes de Gaza, la liberación de Palestina (sin negar su objetivo de destruir Israel) mientras Trump se regocija con sus negocios con Qatar y Qatar garantiza la sobrevivencia de sus líderes apoyando a Hamás y todos los terroristas que lo necesiten.

Ojalá este equivocado y ese ejercito y esos servicios de inteligencia israelís que brillaron por su ausencia hace dos años estén mejor preparados tanto física como mentalmente para confrontar la próxima batalla que vendrá con más dinero, mejores armas y más frentes de los que hasta hoy tenía Hamás.

Si ojalá mi pesimismo esté fuera de lugar.

Ojalá Hamás renuncie a le fuerza.

Ojalá los palestinos dejen de adoctrinar a sus niños en el “valor” del jihad.

Ojalá surja un grupo pensante entre los palestinos que concluya que vivir en paz es mejor a morir en guerra.

Ojalá los israelís dejen de buscar héroes ‘trumpianos’ y busquen a estos palestinos proconvivencia (que deben de existir) porque si no los hay Israel estará condenado a una guerra eterna, diaria, desgastante que la mayoría de sus ciudadanos no tiene que confrontar porque todo lo que tienen que hacer es salirse a otros países para vivir en paz.

Si ojalá este yo equivocado y Netanyahu no haya caído -o sepa salirse- de lo que parece ser una trampa para rearmar Hamás más fuerte que nunca.