Este próximo lunes 29 de noviembre todos los judíos del mundo celebraremos la fiesta de las luminarias, como se conoce cariñosamente este festejo, porque cada 25 de Kislev desde hace más de dos milenios años, conmemoramos el mes de los milagros y la resistencia del pueblo hebreo ante los ataques a nuestra identidad, tradiciones culturas y fe.

De esta manera, cuando encendamos las velas de Hanukkah, recordemos que no solo rendimos homenaje al esfuerzo y la lucha que nos caracteriza por generaciones, más allá de la historia de aquel Imperio Seléucida regido por el Rey Antíoco que trató de despojar a los Macabeos de su derecho a existir como doce Tribus de Israel. Sino además que hoy, más de dos mil años después como Nación observante de la ley Mosaica, tenemos que ser esa luz de amor infinito que constituye al Universo, dando vida a todo cuanto existe e iluminando el camino de regreso al origen como polvo de estrellas en el inmenso Cosmos.

Porque como luz de vida, reflejamos el rostro del Omnisciente del Omnipresente, ese espíritu que aún no posee un nombre definido y al que el practicante llama Di-s y el laico denomina Amor Universal, sinónimo de la misma Unidad que habita en nuestros corazones como una llama imposible de apagar, debido a que se hace visible en cada uno de nosotros al iluminar a toda la Humanidad. En particular, porque representa el deseo de la creación como único destino de partida y llegada, dulce néctar que nos conecta desde nuestras entrañas transmigrando como almas en una constante diáspora.

Entonces prepárate desde ya para estar en armonía con la Energía del Soplo Eterno, esa que mueve todo cuanto existe, al recordar la fuerza que habita en ti y a tu alrededor y que se hace grande al expandirse más allá del sol a través del agradecimiento y el poder que otorga el perdón, encegueciendo a la oscuridad a través de una luz que arde desde tu interior, un fuego imposible de apagar y que incluso podría centellar debajo del mar.

Por ello, no solo enciende hoy tus velas de Shabat y el próximo lunes tu Hanukia, sino también tu corazón y alma para que ambas brillen unidas a las de todos tus hermanos en armonía con las Galaxias, convirtiéndose en llamas de poderoso Amor, Compasión, Cooperación, Solidaridad, Valentía y Supervivencia que llenen cualquier espacio-tiempo más allá de la Conciencia.

En consecuencia. Resiste y sigue resistiéndote tanto a lo negativo que habita fuera de ti, como a todo aquello que no has iluminado al interior de tu espíritu, para que tu alma se regocije, evolucione y crezca, al estar más unida a esa la luz que habita en todos los Cometas, Supernovas y Estrellas, que no se crea ni se destruye simplemente se transforma una y otra vez...

Shabat Shalom y Jag Sameaj Hanukka!!!

München, 26 de noviembre 2021.