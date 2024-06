‘Har Habayit Beyadenu’ – ¡El Monte del Templo está en nuestras manos!

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

A Meyer Weisgal, asistente personal de Chaim Weizmann, el primer presidente de Israel y arquitecto principal del Instituto Weizmann de Ciencias, a menudo se le preguntaba por qué los judíos decidieron regresar a su hogar ancestral, la tierra de Israel. Antes e incluso después del establecimiento del Estado, alguien inevitablemente preguntaría: “¿Por qué aquí?”

Dado su vasto ingenio innovador, ¿por qué los judíos no habían emigrado a Uganda o Argentina, donde había suficiente tierra deshabitada para hacer prosperar las áreas? ¿Por qué elegir Palestina (un nombre que hace referencia al nombre dado al área geográfica por Roma, en lugar de la Judea original) y Jerusalén? En estos países no habría habido árabes hostiles con quienes enfrentarse, opinaron.

En marzo de 1968, J. B. Priestley, novelista, dramaturgo y locutor inglés, le hizo a Weisgal la misma pregunta. Weisgal le contó a Priestley acerca de una caricatura en la prensa israelí del caricaturista Dosh que mostraba a Yisrolik, un hombre pequeño con gorra, que se había convertido en un símbolo del joven estado, explicando al rey Hussein de Jordania cómo podría recuperar partes de Jerusalén. “Haz lo que hicimos nosotros”, le dijo al rey. “Repite una y otra vez durante dos mil años: ‘El año que viene en Jerusalén’”.

La frase El próximo año en Jerusalén “ha sido el cordón umbilical que ha atado a los judíos del mundo a la tierra de Israel durante dos mil años”, explicó Weisgal. “El ritual religioso y la liturgia judía y la literatura bíblica, medieval y moderna están impregnados de anhelo por Sión. Las condiciones agrícolas y meteorológicas en Israel también son parte fundamental de esta identificación.

Durante enero, cuando las ciudades del noreste pueden estar cubiertas de nieve, los niños judíos plantan árboles jóvenes porque en Israel es el Año Nuevo de los Árboles, cuando los almendros florecen por primera vez. Aunque las calles podrían estar empapadas por las lluvias torrenciales de octubre, los judíos rezan para que llueva en Israel. La cosecha ha terminado y los campos están secos. Ningún otro espacio en la tierra despierta tanto fervor y pasión entre los judíos, ni sacrificio infinito para devolverle la vida a la tierra. [1]

Cuando los judíos comenzaron a reconstruir la tierra, encontraron el valle de Jezreel infestado de malaria. Hoy es el corazón agrícola del país. La recuperación costó la vida a cientos de pioneros judíos. Nadie los obligó a realizar este trabajo peligroso, pero lo hicieron porque era su tierra. (Ibídem)

Los judíos observantes creían que simplemente por habitar la tierra, se les garantizaba un lugar en el mundo venidero, mientras que cualquiera que la abandonara permanentemente “es como un hombre que no tiene a Dios”. [2[

El día 28 del mes hebreo de Iyar (lunes 5 de junio de este año, pero 7 de junio de 1967), paracaidistas israelíes capturaron el Muro Occidental en la Ciudad Vieja de Jerusalén, la parte del muro de soporte occidental del Monte del Templo que quedaba. desde la destrucción del Segundo Templo (70 E.C.) Cuando llegaron al Muro, muchos de los soldados seglares que no eran observadores quedaron abrumados por la emoción. Un soldado recordó haber mirado a los oficiales y a los demás soldados:

“Vi sus lágrimas, sus oraciones sin palabras, y supe que sentían lo mismo que yo: un sentimiento profundo por el Monte del Templo… un amor por el Muro sobre cuyas piedras han llorado tantas generaciones. Entendí que no éramos sólo yo y mis amigos religiosos quienes sentíamos su grandeza y santidad; otros también lo sintieron, no menos profunda y fuertemente”.

Vio a sus amigos educados del kibutz que despreciaban la tradición judía, “ahora abrumados por un sentimiento de santidad”.

Para otro soldado, el Muro representó “la realización de la unidad de nuestro pueblo, de su anhelo, de todo el pueblo judío. No ese lugar en particular, sino lo que significa para todo el pueblo judío”.

Cuando un grupo de soldados que luchaban en otros lugares oyeron al coronel Mordejai “Motta” Gur, comandante de la 55.ª Brigada de Paracaidistas (Reserva), anunciar por la radio del ejército: “Har HaBayit BeYadeinu”, ¡el Monte del Templo está en nuestras manos! Repito, ¡el Monte del Templo está en nuestras manos!” espontáneamente comenzaron a bailar y saltar sobre sus vehículos y abrazarse. “Era como estar en el exilio y de repente escuchar que Jerusalén era nuestra”. [4]

Entre 1917 y 1922 nadie tuvo que debatir los derechos aborígenes del sionismo. Se aceptó que existía una conexión única entre el pueblo judío y la tierra de Israel. Están vinculados para siempre con su nombre. Los líderes internacionales, que eran abrumadoramente cristianos, crecieron conociendo la Tierra Santa como la patria judía a través de Jesús, la Biblia y los misioneros cristianos. [5].

En el gabinete de guerra británico de 1917, tres de los cinco miembros simpatizaban con el sionismo: Lloyd George, Alfred Milner y Jan Smuts. Lord Arthur James Balfour se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores, Sir Mark Sykes y Leopold Amery fueron secretarios adjuntos del gabinete. [6]

Los sionistas gentiles de Inglaterra respetaron este vínculo histórico de los judíos con su antigua patria. Lucharon dentro de su gobierno para garantizar el derecho de los judíos a regresar a su hogar ancestral, pero a medida que los acontecimientos en Palestina provocaron relaciones tensas entre judíos y británicos, la necesidad de presentar el caso judío a la comunidad internacional se volvió aún más urgente.

Cuando David Ben-Gurion habló como representante de la Agencia Judía ante el Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina en Lake Success, Nueva York, en julio de 1947, esbozó los fundamentos de un Estado judío:

“Reclamamos el lugar que nos corresponde… como seres humanos y como pueblo, el mismo derecho que poseen otros seres humanos y pueblos, el derecho a la seguridad, la libertad, la igualdad, la condición de Estado y la membresía en las Naciones Unidas. Ningún judío individual puede ser realmente libre, seguro e igual en ningún lugar del mundo mientras el pueblo judío como pueblo no vuelva a estar arraigado en su propio país como una nación igual e independiente”. [7]

En el último siglo, Israel es el único Estado establecido cuya legitimidad fue oficialmente reconocida por la Liga de las Naciones y la ONU. El Mandato de la Liga de las Naciones no concedió al pueblo judío el derecho a establecer un hogar nacional en Palestina, simplemente reconoció un estado anterior. -derecho existente que nunca había sido renunciado u olvidado. El pueblo judío había sido soberano en su propia tierra durante mil años antes de que muchos se vieran obligados a exiliarse.

El establecimiento del Estado de Israel no representó una creación ex nihilo. Estos derechos fueron defendidos por la ONU en virtud del Artículo 80 de la Carta de la ONU después de que la ONU reemplazó a la Sociedad de Naciones. [8]

Desde 1517, el Imperio Otomano gobernó la tierra de Israel. Cuando Turquía perdió la Primera Guerra Mundial ante los británicos en 1918, los judíos aprovecharon la ocasión para reafirmar sus derechos históricamente reconocidos. En el Tratado de Sèvres, el Imperio Otomano renunció a la soberanía sobre sus territorios asiáticos fuera de Turquía.

El Consejo Supremo de las Principales Potencias Aliadas, Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón, reconoció el reclamo del pueblo judío de una conexión histórica con la tierra de Israel y proporcionó un plan definido para crear “un hogar nacional para el pueblo judío”. [9]

A pesar de las afirmaciones árabes, Palestina nunca fue un país separado, como ha explicado Bernard Lewis:

“Desde el fin del Estado judío en la antigüedad hasta el comienzo del dominio británico, el área ahora designada con el nombre de Palestina no era un país y no tenía fronteras, sólo límites administrativos; era un grupo de subdivisiones provinciales, no siempre iguales, dentro de una entidad más grande”. [10]

Con respecto a la población árabe palestina, un estudio de las políticas judías, árabes y británicas realizado por la Fundación Esco para Palestina publicado en 1947 concluyó: “Es muy improbable que cualquier parte de la actual población árabe de Palestina, salvo una pequeña, descienda de los antiguos habitantes de la tierra”. Aparte de aquellos traídos a Palestina a través de la conquista, “Palestina, como Siria, desde tiempos inmemoriales ha estado poblada por las poblaciones a la deriva de Arabia y, en cierta medida, por la repercusión de sus puertos”. [11]

Además, como señaló Richard Crossman, diputado laborista británico que fue miembro del Comité de Investigación Angloamericano, los judíos de Palestina habían demostrado a Occidente que eran innegablemente una nación después de haber sido obligados a luchar y triunfar en su país. Guerra de Independencia. El único criterio para determinar si una comunidad étnica merece la condición de nación, dijo Crossman, es la “prueba de la guerra”. [12]

La guerra demostró además que las acusaciones árabes de que Israel era “una amenaza directa y una herramienta del imperialismo occidental, y luego principalmente estadounidense, para dividir, dominar y explotar a los árabes” [13] eran falsas.

Si los judíos hubieran establecido un Estado con la ayuda de los británicos, esto habría reforzado la creencia de que Israel es simplemente una colonia británica que no podría sobrevivir sin la protección británica. [14]

Notas a pie de página

Alex Grobman, historiador formado en la Universidad Hebrea, ha escrito varios libros sobre Israel. Es académico residente senior de la Sociedad John C. Danforth y miembro del Consejo de Académicos para la Paz en el Medio Oriente (SPME).