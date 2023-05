Moises Mendelssohn -1729-1786- nació en Dessau, Alemania, hijo de un modesto escribano del Talmud. En la niñez sufrió una enfermedad que le causo una curvatura permanente en la columna vertebral. Recibió una educación judía tradicional y a los 14 años siguió a su maestro preferido nombrado rabi de Berlín porque quería seguir sus estudios, se mantuvo con trabajos humildes, después como maestro y contador. En Berlín se sintió profundamente atraído por los estudios laicos y a una velocidad sorprendente aprendió cinco idiomas más, matemáticas y filosofía. Ansiaba ser parte de la Ilustración alemana, se hizo amigo de Lessing quien le ayudo en sus primeros artículo en 1754. Su primer libro: Fedon fue publicado en 1767, cuando ya era socio de una fábrica del padre de unos alumnos suyos, toda su vida trabajo como comerciante mientras estudiaba y escribía. En 1762 se casó, tuvo 6 hijos. En 1763 le concedieron el “derecho de residencia” en Berlín. En 1763 recibió el primer premio de la Academia Real Prusiana de Ciencias. Era famoso entre judíos y no judíos por sus extensos conocimientos , su intelecto agudo

En Fedon trata la inmortalidad del alma con bases racionales, no alude al judaísmo, fue Jhon Casper Lavater, un pastor protestante quien retó a Mendelssohn para que defendiera el Judaísmo públicamente; si no podía refutar las pruebas racionales del Cristianismo se sometería al bautismo, más el prejuicio antisemita de un panfleto publicado en 1781 de un oficial prusiano, Van Dohm: “En el mejoramiento de la condición civil de los judíos”. Afirmaba que para funcionar efectiva y competitivamente en el mundo moderno, una nación debe movilizar los talentos del mayor número posible, luego es sensato emancipar a los judíos e integrarlos a la sociedad, aunque no deben recibir nacionalización o permitirles ocupar puestos oficiales. La asunción era que los judíos son objetables y su religión bárbara.

En 1783 Memdelsshon respondió en un libro: “Jerusalén, respecto a la autoridad religiosa y el Judaísmo.” La Ilustración alemana era positiva en relación a la religión y Mendelsshon compartía la misma fe deísta de Locke, la existencia de un Dios benevolente era cuestión de sentido común, pero insistía en que la razón debía preceder a la fe. “Solo podemos aceptar la autoridad de la Biblia después de haber demostrado su verdad racionalmente.” Esto invertía totalmente las prioridades de la fe tradicional, conservadora, que daba por supuesto que la razón no podía demostrar la verdad de los mitos de las Escrituras.

Mendelssohn también defendía la separación de la iglesia del estado y la privacidad de la religión; una solución muy atractiva para los judíos que soñaban con sacudirse las restricciones del gueto y ser parte de la corriente principal de la cultura europea. Hacer de su fe un asunto puramente privado y podían seguir siendo judíos y ser buenos europeos. Mendelssohn insistía en que el Judaísmo es una fe racional claramente adecuada al ritmo del tiempo; sus doctrinas estaban basadas en la razón. Cuando Dios se revelo a Moisés en Monte Sinaí, le dio al pueblo judío una ley y no un esquema de doctrinas. Por lo tanto, el Judaísmo estaba preocupado por la moralidad y el comportamiento humano; dejaba la mente de los judíos completamente libre.

Las ideas de Mendelssohn eran, desde luego, anatema para los Hassidim y Misnagdim de Europa oriental, también para los judíos más ortodoxos del mundo occidental. Fue rechazado como un nuevo Spinoza, un hereje que había abandonado la fe y se había pasado al lado de los gentiles. Esto le habría causado gran pesar a Mendelssohn, aunque encontró parte del judaísmo tradicional increíble y ajeno no quería abandonar el Dios Judío o su identidad Judía Tuvo muchos discípulos que no querían seguir las limitaciones estrictas del judaísmo tradicional que los aislaba y encerraba, eran felices siguiendo el ejemplo de Mendelssohn, mezclarse en la sociedad gentil. Salir de la Edad Media. Estudiar las ciencias nuevas y mantener su fe como asunto privado.

Mendelssohn fue uno de los primeros en marcar un camino para salir del gueto a la Europa moderna que no obligaba a los judíos a rechazar su pueblo y su herencia cultural, el camino era la Haskala, la Ilustración.