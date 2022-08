Ocurrió en París el 5 de agosto de 2022. Los libros de historia de 2050 tendrán un capítulo que comience con estas palabras, preferiblemente en árabe, para leerse de derecha a izquierda. ¿Estoy exagerando? Quizás sí, pero disculpado que advertido. La pregunta del Ministro, el Imán y el Juez que vamos a contar es “una pregunta muy útil”, en la que Giovannino Guarsky sul Candido identificó hechos aparentemente pequeños pero dotados bajo cargos de estupidez y veneno para ser signos inminentes . calamidad. Entonces, la historia que nos llega recién llegada de Francia es muy informativa y europea, y tiene el mismo sonido desagradable que Cassandra cuando anunció el inaudito engaño de los troyanos. Profetiza la sumisión a la ley islámica, a la ley coránica, en nombre del derecho que entrega el destino de nuestros descendientes al Islam que suprime todos los derechos. El derecho como forma sublime de autosuicidio (y entrega sin honor de nuestra civilización a quienes la entregan).

Ley

El ministro del Interior, Gerald Darmanin, había emitido hace unos días una decisión para expulsar a Marruecos al imán Hassan Equesen, de 58 años. Gracias a la ley de “separatismo antirreligioso” vigente en Francia desde la primavera de 2021, estaba ejerciendo un deber impuesto por la evidencia. No se permite a los extranjeros que siembran el odio religioso, negando los valores republicanos de libertad, fraternidad e igualdad: que regresen a los brazos de la nación agitando sus pasaportes. ¿Qué pasó? El Tribunal Administrativo de París revocó la decisión. No niega que Equusen es el retrato perfecto de un predicador y activista que invalida los ideales sobre los que nació Francia y todo Occidente, pero que está influido por su familia pobre y muy rica. Las razones son muy similares a las que llevaron a un juez francés en junio a rechazar la extradición de nueve ex Brigadas Rojas condenados en Italia por terrorismo asesino. Los jueces escriben en la sentencia que los hechos están probados pero para la expulsión probablemente debería primero organizar algún comando como: “La mera presencia de actos francos y deliberados de provocación para discriminar a las mujeres (más antisemitismo, ed.) La derecho del imán a llevar una vida privada y familiar normal. Pero, ¿no tendrían derecho los franceses a tener un poco más de confianza en su capacidad para “llevar una vida privada y familiar normal”, sin correr el riesgo de caer en las filas de los jóvenes que convirtieron a este hombre en un fundamentalista? ¿Hasan Akoysen? Un nombre que no se escucha en nuestra región. Una leyenda entre los musulmanes de entre quince y cuarenta años, con forma de arcilla en el norte de Francia y Bélgica. De hecho, es el orador más importante con el nombre de Apóstol en todo el norte de Europa. Es él quien, sin incitar al terrorismo ni siquiera condenarlo, legitima el asesinato de aquellos que renuncian a la devoción a Mahoma para salir victoriosos del cristianismo, pero luego dice que el Islam no quiere matar a nadie. En resumen, está practicando hábilmente como un jugador de slalom olímpico el principio de la ocultación, la técnica anguila llevada a los niveles de Cicerón por Tariq Ramadan, un pensador muy refinado y teórico supremo de los Hermanos Musulmanes, antes de tropezar también con #Metoo, otro de los años 70. vírgenes Su segunda voz fue Imam Hassan. Cuando Tariq se detuvo un momento, quizás para entregarle algún admirador del chador, intervinieron sus mejores discípulos. que en la última década se ha convertido en un referente de la expansión islámica, disputado por las 700 mezquitas erigidas por Turquía y Qatar.

Rendición

Cualquiera que haya leído, o al menos oído hablar de la sumisión, la novela distópica pero algo realista de Michel Houellebecq, sabe de lo que estamos hablando, no de violencia sino de adicción, inyecciones homosexuales de totalitarismo, creadas con prédicas desde dos niveles diferentes de humanidad, una especie de apartheid e islas Territoriales y comunales están idealmente separadas de la república. No es de extrañar que el imán, que no debía ser expulsado porque tenía una familia (5 hijos y 24 nietos), a pesar de su nacimiento en Francia, se negara expresamente a solicitar la ciudadanía de la Galia, por odio a ella, y se limitara a pidiendo permiso a todos. Diez años, la sala de estar, su stock de edificios aumentó cada vez. Independientemente del sentimiento tonto, pero quizás trágico, 40 púlpitos de intelectuales de izquierda firmaron de inmediato una petición para permitir que el imán comprensivo transmita su hermoso mensaje como invitado de bienvenida a Francia y Europa. Incluso hubo quienes enviaron copiosas ofrendas a Al-Hasan Al-Salih para organizar su defensa, fingiendo no saber que en partes de París había encontrado La Meca. Sus sermones, que fueron transmitidos en su canal de YouTube con 150.000 suscriptores, ninguno de los cuales se supone que simpatiza con las clases franciscanas, tienen las características anteriores. Poner gotas de curare en rosolio. No niega explícitamente a Showa, porque será castigado por la ley, y luego se retracta maliciosamente de la negación del Genocidio Armenio, cuya verdad no fue protegida criminalmente en Francia, lo que le valió a Erdogan su eterna gratitud. Pero un día, durante su sermón del viernes, la gimnasta se deshizo del embrague y concluyó: “Es solo cuestión de tiempo. Los decapitaremos antes de que nos corten a los nuestros. ¿Quiénes son estos? Somos nosotros”.