Análisis. Si bien la Casa Blanca enfatiza que los bombardeos aéreos del domingo fueron para limitar la escalada y disuadir futuras operaciones, a los funcionarios estadounidenses les preocupa que el país pueda verse arrastrado a una guerra directa con Teherán.

Los ataques estadounidenses del pasado domingo contra milicias respaldada por Irán en Siria e Irak no fueron los primeros ni probablemente los últimos de la joven presidencia de Joe Biden. En ese sentido, para algunos demócratas, la pregunta crucial es: ¿el patrón de ataques y contraataques equivale a un conflicto no declarado?

Si lo declara, dicen, existe el riesgo de que Estados Unidos pueda tropezar con una guerra directa con Irán sin la participación del Congreso, un tema que se está volviendo más tenso políticamente después de dos décadas de «guerras para siempre».



Soldados estadounidenses en la base aérea de Qayyarah, Irak.

(AFP)

«Es difícil de discutir, dado el ritmo de los ataques contra las tropas estadounidenses y la frecuencia cada vez mayor de nuestras respuestas, que esto no es una guerra», dijo a Reuters el senador Chris Murphy, demócrata que dirige un subcomité clave de relaciones exteriores del Senado. «Lo que siempre nos preocupa es que Estados Unidos se deslice hacia la guerra sin que el público estadounidense realmente pueda intervenir», añadió.

El punto más álgido entre ambos países fue en enero de 2020, cuando Estados Unidos mató a un alto general iraní e Irán tomó represalias con ataques con misiles en Irak que causaron lesiones cerebrales en más de 100 soldados estadounidenses. Eso siguió a una serie de intercambios con milicias respaldadas por Teherán.

En la última ronda, los aviones de combate estadounidenses atacaron el domingo instalaciones operativas y de almacenamiento de armas en dos lugares en Siria y uno en Irak, en lo que el Pentágono dijo que era una respuesta directa a los ataques con aviones no tripulados de las milicias contra el personal y las instalaciones estadounidenses en Irak.

El lunes, en aparente represalia, las tropas estadounidenses fueron disparadas con cohetes en Siria, pero no resultaron heridas. Estados Unidos respondió con fuego de artillería de contrabatería en las posiciones de lanzamiento de cohetes.

«Mucha gente sugiere que el término ‘guerra eterna’ es simplemente emotivo, pero en realidad describe a la perfección los ataques en Medio Oriente: sin objetivos estratégicos, sin punto final a la vista, solo presencia permanente», dijo en Twitter Emma Ashford, miembro residente del Atlantic Council.

¿Eventos aislados o parte de una misma batalla?

La Casa Blanca ha enfatizado que los ataques aéreos del domingo fueron diseñados para limitar la escalada y disuadir futuras operaciones de la milicia contra el personal estadounidense. Y según Biden, estas acciones se encuentran bajo el amparo de la ley. «Tengo esa autoridad bajo el Artículo Dos», declaró.

Brian Finucane, un exfuncionario de la Oficina del Departamento de Estado, dijo que la administración actual, como otras antes, no ve estos episodios como parte de un conflicto en curso. «Ellos los caracterizarían como hostilidades intermitentes», afirmó. Tambi04én, hizo una comparación con las guerras con Irán en la década de 1980, cuando la administración Reagan vio «cada ronda de combates como una especie de evento cerrado».



Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

(AP)

Pero los expertos dicen que esa opinión no tiene en cuenta que las milicias respaldadas por Irán están llevando a cabo una campaña sostenida y creciente contra la presencia militar estadounidense en Irak. Michael Knights, del Washington Institute for Near East Policy, advirtió que el uso de drones por parte de las milicias parecía cada vez más peligroso, empleando la guía GPS y apuntando con precisión a los activos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de la coalición liderados por Estados Unidos.

«En cantidad y calidad, los ataques de las milicias iraquíes contra los puntos de presencia de la coalición en Irak están aumentando. A menos que se restablezca la disuasión, las muertes estadounidenses son cada vez más probables», dijo Knights.

Más allá de expulsar a Estados Unidos de la región, el objetivo secundario de las milicias es mostrarle a Joe Biden y al mundo su poder armamentístico, como los drones cargados de explosivos, añadió Phillip Smyth.



Rebeldes hutíes armados alineados con Irán en Sanaa, Yemen.

(AP)

Los miembros del Congreso están trabajando actualmente para derogar algunas de las autorizaciones de guerra que antiguos presidentes han utilizado para justificar ataques anteriores en Irak, Siria y otros lugares. Pero eso no necesariamente evitará que Biden o cualquier otro jefe de Estado de los Estados Unidos lleven a cabo ataques aéreos defensivos.

Después de que el equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca lo informara, Murphy dijo que seguía preocupado. «Las tropas estadounidenses estaban en Irak para combatir al Estado Islámico, no a la milicia alineada con Irán. Si Biden desconfía de acudir al Congreso por poderes de guerra, entonces tal vez deba prestar atención al escepticismo de los estadounidenses sobre las intervenciones en el Medio Oriente», concluyó.