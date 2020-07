Diario Judío México - El Sr. Yehuda Tzur tiene 50 años y durante los últimos 20 años hizo ejercicio regularmente y mantuvo un estilo de vida saludable. Yehuda es un abogado independiente que se ofrece como voluntario como médico de emergencia de la MDA y conductor de ambulancia. Durante sus años de voluntariado, resucitó a varias personas que sufrieron un paro cardíaco. Algunas de esas personas lo lograron y otras, desafortunadamente, no.

Hace unos dos años, cuando comenzó a sentir dolor en el pecho, decidió ignorarlo. A pesar de todas las historias que había escuchado de pacientes anteriores y todo lo que había aprendido en sus años de entrenamiento, continuó ignorando los dolores.

Un día, mientras trabajaba en el gimnasio, Yehuda sintió nuevamente un dolor en el pecho y los dolores se hicieron más fuertes. Ni siquiera consideró ir a la sala de emergencias. Él compartió: “Dejé de hacer ejercicio y me fui a casa. Fui a la ducha y en el camino perdí el conocimiento. Por suerte, mi esposa estaba en casa y llamó a la MDA. Llegaron y cuando recuperé el conocimiento me dijeron que estaba teniendo un ataque al corazón. A partir de ahí comenzó el viaje “.

Yehuda fue llevado de urgencia al Centro Médico Shaare Zedek, donde los médicos encontraron un bloqueo significativo en la arteria del corazón. Se sometió a un cateterismo cardíaco urgente realizado por el Dr. Zahi Khoury, Cardiólogo Principal y el Dr. Michael Ilan, Director de nuestra Unidad de Marcapasos, y estuvo hospitalizado durante cuatro días en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos Cardíacos.

Yehuda se derrumbó de nuevo. Esta vez, tuvo un coágulo de sangre que pasó de su corazón directamente a su cerebro y arriesgó su vida una vez más. El Dr. Yaaqov Amsalem, Director de nuestra Unidad de Neuroradiología Intervencionista Lee y Anne Samson, realizó un cateterismo cerebral. Yehuda fue afortunado, después de dos semanas de hospitalización, pudo funcionar completamente, sin ningún trastorno físico o mental y fue dado de alta del hospital.

Yehuda compartió: “En ese momento, me di cuenta de que necesitaba rehabilitación cardíaca y me registré en el Instituto de Rehabilitación del Corazón. El equipo médico desarrolló para mí un plan completo que incluía una dieta integrada, medicamentos y un programa de entrenamiento completo diseñado para mí. Obtuve mi salud Comencé a correr una vez más e incluso corrí los 10 km en el Maratón de Jerusalén.

Trato de relacionarme con mi rutina de ejercicios tan importante como mis medicamentos. Una de las enfermeras del Instituto del Corazón nos dijo un día: ‘El ejercicio es como un medicamento. Al igual que no omite tomar una dosis del medicamento, no se pierde una sesión de ejercicio. Siento que Di-s me ama y me trajo de vuelta a una vida saludable “.