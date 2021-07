Hablando del mes del orgullo del grupo LGTB:

No tengo que estar orgullosa de algo que no me produce orgullo, estoy orgullosa de ser un humano libre y pensante que cree fervientemente en la libertad de expresión y que cada quien puede pensar como quiera siempre y cuando sea con sumo respeto, porque no es necesario aun cuando no estemos de acuerdo el resto de las personas, nos ataquen a los que no pensamos como ellos. ¿Entonces donde está el respeto y los famosos derechos humanos?

En los últimos días se ha desatado una fuerte polémica acerca de la homosexualidad. Lo que me ha impresionado más es la fuerza de las opiniones en el sentido, de que si no estás de acuerdo con un amigo en Facebook, en particular a favor del matrimonio gay...te informa que te quitará de su lista de amigos. Eso para mí es todavía menos comprensivo, que el hecho de que todos tenemos una opinión acerca del tema a favor o en contra.

Veo que mucha gente pone en sus perfiles que está a favor de la homosexualidad, y en otros casos si no estás de acuerdo con ellos deciden eliminarte de la lista de amistades.

¿De qué se trata entonces? es el tema de la homosexualidad, o de que debemos estar a favor forzosamente de acuerdo con los homosexuales.

Bueno casi me tuve que armar de valor para dar mi punto de vista en este pequeño artículo, esperando comentarios adversos.

Creo fervientemente en el matrimonio y unión únicamente entre hombre y mujer, en eso creo. No se me puede tachar cómo dijo un amigo que - (condicionaba mi amistad) a estar de acuerdo con él, de ignorancia y obscurantismo y otras palabras más que utilizó.

Lo curioso es que los que más me atacaron más fuertemente fueron los No homosexuales; cuando mis amigos gays respetaron mi punto de vista. De hecho no me interesa entrar en tema de discusión, simplemente digo mi sentir.

No soy homofóbica porque tengo hasta el día de hoy varios amigos homosexuales con los cuáles ceno varias veces al año y los veo en diferente momentos. De hecho ellos saben mi punto de vista y los quiero porque me conocen y respetan mi opinión.

Hace unos 10 años murió un muy buen amigo mío que era homosexual, murió de neumonía. Me dolió muchísimo su fallecimiento. Debo recalcar que de hecho tuve que defenderlo ante varios homofóbicos que sí querían o golpearlo o hacerle algún daño. Yo no puedo pensar en lastimar a nadie por su forma de ser o de pensar. El hecho de que haya abusadores hacia alguien diferente o que les parezca diferente, es algo que íntimamente me molesta muchísimo. Nadie tiene el derecho de ofender o atacar a otra persona por su manera de pensar, de ser o su estilo de vida.

Lo que sí quiero ser muy clara es en dos puntos. Creo en el matrimonio heterosexual y creo en la libertad de opinión. No veo el porqué se ataque a alguien si no está de acuerdo con la homosexualidad.

Esa es mi opinión, no por eso que es la verdad absoluta. Yo no la tengo, al igual que no la tienen los demás. Cada quién sabrá que piensa y que hace.

Pero veo con tristeza que debo ser parte de un grupo de personas que están a favor y si no es así quedo eliminada. ¿Entonces la tendencia es si no estás de acuerdo a favor? ya no eres parte de mi grupo ¿Qué eso no es también una falta de tolerancia?, nadie es superior a nadie. ¿Qué no debemos distinguirnos como seres humanos Todos por ser respetuosos y tolerantes unos con los otros? ¿Qué no la amistad y la democracia en la que vivimos es la que enriquece la diferencia de opinión?