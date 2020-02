Diario Judío México - The Leading Hotels of the World es una maravillosa colección de hoteles de lujo independientes, únicos y poco comunes que nos sumergen en los destinos más mágicos del mundo. Obras de arte con personalidades autenticas y seductoras, los hoteles que pertenecen a esta exclusiva cartera son joyas, portales a mundos de magia y hedonismo.

La compañía fue fundada en 1928 por un grupo de hoteleros europeos influyentes y con visión de futuro. Con 38 miembros iniciales, entre ellos el Hotel Negresco en Niza, la Casa Mena en El Cairo y el Hotel King David en Jerusalén, la organización fue inicialmente conocida como “Los hoteles de lujo de Europa y Egipto”.

A fines de la década de 1980, había 235 Leading Hotels of the World, atendidos a través de oficinas en los Estados Unidos, Europa, Asia, Australia y América Latina. Hoy en día, la cartera incluye más de 400 de los mejores hoteles del mundo en más de 80 países.

En 2018, Leading Hotels celebró 90 años de experiencias de viaje extraordinariamente infrecuentes, entregadas a viajeros curiosos por un grupo de hoteleros apasionados.

Este increíble colección realizó su tradicional Showcase Internacional en la Ciudad de México, donde cada año se reúne un importante grupo de hoteleros miembros. Estuvieron presentes hoteles de lujo de Europa, Asia, África y toda América.

El evento se llevó a cabo en La Hacienda de los Morales, donde se otorgaron los ‘Leading Awards’, un reconocimiento a las agencias de viajes con mayor producción en ventas.

Los hoteles pertenecientes a The Leading Hotels of the World Showcase Internacional 2020 en México son: Marquis Reforma Hotel & Spa, Marquis Los Cabos Resort & Spa, Chablé Maroma, Chablé Yucatán, Paradisus Los Cabos, Único 20 87 Hotel Riviera Maya, Xoëtry Paraíso de la Bonita, TRS Coral Hotel y Nobu Hotel Los Cabos.

Con una variedad de estilos de arquitectura y diseño, y experiencias culturales envolventes entregadas por personas apasionadas, esta colección está diseñada para el viajero curioso en busca de su próximo descubrimiento.