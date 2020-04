Diario Judío México - Una medida que en ciertos países ha brindado beneficios a la campaña por aminorar los daños económicos y de salud, acarreados por la pandemia del coronavirus, ha sido la de hacer uso de la estructura hotelera, hoy en crisis ante la ausencia de turismo, para albergar a personas que deben aislarse ante la situación de ser positivos sin presentar síntomas graves o bien, de haber estado cerca de gente contagiada y por tanto, tener también que someterse a cuarentena.

En Oriente Medio hay al menos tres casos de países que han recurrido a esa estrategia. Uno de ellos es Israel, donde muchos de los extranjeros que han llegado al país en las últimas fechas han sido trasladados a habitaciones de los hoteles para cumplir con el plazo de aislamiento. Lo mismo se ha practicado en casos de soldados que estuvieron cerca de alguien contagiado, o cuando se trata de personas infectadas que son miembros de familias extensas, en cuyas viviendas no existe el espacio adecuado para aislarse. El Estado se ha hecho cargo de la cobertura económica de esa práctica, con acuerdos especiales con las empresas hoteleras que, de esa manera, tienen un modesto respiro ante la crisis.

Incluso fue notable que, durante la celebración hace un par de días de la pascua judía o Pésaj, el hotel Dan Panorama, de Tel Aviv, fue testigo de un acontecimiento insólito. Al tener albergados ahí a 500 contagiados por COVID, cuyo estado no es delicado, fue posible que, a diferencia del resto de la población que no pudo reunirse con familiares y amigos para el séder –la cena tradicional de esa festividad– sí hubo en el hotel Dan un séder que congregó a esos centenares de positivos que ya no tenían el riesgo del contagio. Extraña situación en la que sólo ellos tenían ese privilegio, mientras que los sanos tuvieron que contentarse con realizar las reuniones familiares por medio de aplicaciones como zoom o facetime.

Del mismo modo, se reporta que naciones árabes como Egipto y Jordania han recurrido al uso de hoteles para el aislamiento de contagiados o sospechosos de haberlo sido. En el País del Nilo, que desde el 19 de marzo suspendió todos los vuelos de entrada y salida, y que ha impuesto un toque de queda nocturno, varios hoteles, entre ellos Le Méridien Cairo Airport, ha sido seleccionado para servir de lugar de reclusión de egipcios que han regresado desde el extranjero y que podrían estar contagiados, pero aún asintomáticos. Un fondo estatal denominado Tahya Misr, ha sufragado los gastos de esa cuarentena. También en Alejandría, algunos hoteles han cumplido la misma función para aislar a extranjeros que se hallaban a bordo de barcos varados en la costa del Mediterráneo. Otro ejemplo más ha sido el de un resort en Marsa Alam, a 660 km de El Cairo, donde 225 pasajeros, provenientes de Estados Unidos, están albergados en aislamiento. Los extranjeros sí están obligados a pagar por la estancia, no así los nacionales que llegan de regreso a su país.

En Jordania, las autoridades, encabezadas por el rey Abdullah y el Ministerio de Salud, han tomado medidas similares aprovechando las instalaciones hoteleras de la zona del mar Muerto, cuyo lejanía de las zonas urbanas resulta muy conveniente. Se trata de una estructura que comprende cerca de 5 mil habitaciones, donde se han ido instalando personas contagiadas o sospechosas de estarlo, con todos los gastos pagados por el Estado, tanto en lo que se refiere al albergue, como a servicios médicos, medicamentos y transporte. A medida que los 14 días de vigilancia terminan, las personas regresan a sus hogares.

En México, dentro de esta emergencia que igualmente padecemos, bien podrían adoptarse algunas de estas medidas, las cuales serían de mucha utilidad tanto en términos de salud, como económicos. Esta posibilidad ya fue comentada por Salomón Chertorivski, en una entrevista que le realizó Leonardo Curzio hace unos cuantos días. Aunque claro, es difícil pensar que con el caos que impera aquí en cuanto a políticas públicas para afrontar esta crisis, haya alguna posibilidad de que algo como lo arriba reseñado pueda ponerse en práctica.