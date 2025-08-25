Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Elul es el duodécimo y último mes del año hebreo, durante el cual los judíos de todo el mundo acostumbran realizar un balance de lo actuado en el año que termina y rezar Slijot (disculpas) de cara al Juicio que D’s realizará en Rosh Hashaná (Año Nuevo) y cuyo veredicto rubricará en Iom Kipur (Día del Perdón).

Los últimos 29 días del calendario hebreo representan tradicionalmente un tiempo de introspección, en el cual también se debe repasar el progreso espiritual de cada uno durante el período que pasó.

Elul es el momento más pertinente para hacer teshuvá (“retorno” a la senda establecida por D’s), rezar, hacer caridad y aumentar en ahavat Israel (amor al prójimo), con el objetivo de mejorar y acercarse a una mayor espiritualidad.

De hecho, los jajamim (sabios) interpretaron su nombre como la sigla de Aní Ledodí Vedodí Li (Yo estoy para mi ser querido y él está para mí, ver imagen).

También se acostumbra tocar y/o escuchar el shofar (cuerno de carnero históricamente utilizado para convocar al pueblo) como un llamado al arrepentimiento, escribir una carta de disculpas y desearles a los seres queridos “Ctivá vejatimá tová” (Que seas inscripto y sellado para un buen año), excepto el último día.

Hoy comienza elul, el último mes del año hebreo y una época de balance y arrepentimiento

Se toca el shofar todos los días, excepto en Shabat, incluso en la Franja de Gaza… Nota: https://t.co/syvUPimko3 #elul #shofar #balance #arrepentimiento pic.twitter.com/lwgwVDzGuu — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) August 25, 2025

Otra recomendación es hacer revisar los tefilín y mezuzot por un sofer (escriba) para asegurarse de que sean aptos para su uso.

Asimismo, las parshiot (secciones de lectura semanal de la Torá) se refieren a los últimos momentos de la vida de Moshé, en una analogía con el hecho que el pueblo judío va camino a dejar atrás otro año.

Desde épocas muy antiguas, estos días simbolizaron la reconciliación entre D’s e Israel, ya que el pueblo volvió a disculparse por haber cometido el pecado de fabricar un becerro de oro para adorarlo, lo cual derivó en la ruptura de las primeras Tablas de la Ley y el posterior ascenso de Moshé nuevamente al monte Sinaí para suplicar misericordia y perdón, los cuales le fueron concedidos y por ello bajó con las segundas.

Respecto de la plegaria de Slijot, los sefaradíes la recitan durante todo elul, mientras que los ashkenazim lo hacen recién a partir del domingo anterior a Rosh Hashaná.

Finalmente, el 25 de elul se recuerda la Creación del mundo, hace 5.786 años.