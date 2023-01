Hyper Cacher – Cérémonie d’hommage aux victimes, retour sur les temps forts

Ce lundi 9 janvier, huit ans après l’attentat de l’Hyper Cacher, le Crif a organisé une cérémonie d’hommage aux victimes de cet attentat, mais également d’hommage à toutes les victimes du terrorisme islamiste en France et dans le monde.

Cette année encore, les familles et les proches des victimes – auxquels le Crif réaffirme son soutien sans faille –, étaient présents à la cérémonie.

De nombreuses personnalités publiques et politiques ont également répondu présentes à l’invitation du Crif à assister à la cérémonie d’hommage. Parmi elles, Yaël Braun-Pivet, Présidente de l’Assemblée Nationale, Roger Karoutchi, premier vice-Président du Sénat, Gérald Darmanin, Ministre de l’Intérieur, Éric Dupond-Moretti, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Clément Beaune, Ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des Transports, et Isabelle Rome, Ministre déléguée auprès de la Première Ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances.

La Maire de Paris Anne Hidalgo, – accompagnée des maires d’arrondissements et d’adjoints, – et Jérémy Redler, représentant la Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France Valérie Pécresse, étaient également présents à la cérémonie.

Le Président François Hollande, Président de la République au moment de l’attentat a également assisté à l’hommage rendu hier.

Son Excellence, Madame l’Ambassadrice d’Israël en France, Yaël German, était également présente, accompagnée de Ronit Ben Dor, Ministre Plénipotentiaire et chargée d’affaires près l’Ambassade d’Israël en France.

De nombreux représentants religieux et communautaires étaient également au rendez-vous. Parmi eux, Haïm Korsia, Grand Rabbin de France, Ariel Goldmann, Président du Fonds Social Juif Unifié (FSJU), Élie Korchia, Président du Consistoire Central, Joël Mergui, Président du Consistoire de Paris, et Michel Gugenheim, Grand Rabbin de Paris.

Riss du Journal Charlie Hebdo était également présent, accompagné de Gérard Biard, Rédacteur en chef de Charlie Hebdo, témoignant une nouvelle fois encore de leur amitié sans faille.

La cérémonie a été rythmée par l’allumage de onze bougies en mémoire des quatre victimes de l’Hyper Cacher, Yoav Hattab, Yohan Cohen, Philippe Braham et François-Michel Saada, des victimes de l’attentat contre Charlie Hebdo, des forces de l’ordre assassinées dans l’exercice de leurs fonctions, des victimes de l’antisémitisme dans le monde, de Sarah Halimi, de Mireille Knoll et de toutes les victimes du terrorisme en France et dans le monde.

À l’allumage de ces onze bougies du souvenir a succédé notamment la récitation du Kaddish et la lecture de la prière pour la République, avant que toute l’assemblée se tourne en direction de la plaque du souvenir pour une minute de silence. La Marseillaise est venue clôturer cette cérémonie.

La cérémonie d’hommage était retransmise en direct :