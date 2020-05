Diario Judío México - Haim Vitali Sadacca Z”L

Tres anyos pasaron ! Kuando pasaron, komo pasaron ? A mi edad todo pasa tan presto ke no se mas en ke diya, en ke maz estamos !!! Un fenomeno de la vejes ! I povreta de mi, siguo pensando ke tengo 12 anyos, i a vezes 150 !…

Era en verano 2017… Komo ayer me akodro ke me alevanti una demanyana entera sudando, kon un apretamiento en el korason, komo si una negra koza estava para afitar…. Akel diya me ambezi ke se muryo uno de los maestros de la poeziya Sefaradi. El patriarko, el grande maestro amado i estimado por todos, Haim Vitali Sadacca, de bendicha memorya, ke los lektores del Diariojudyo konosen bien de sus poeziyas sovre sus amores lo mas i sus relasyones sosyalas…. Akel diya yori, yori por Vitali ke bolo al Ganeden i mos desho la buena vida….

Tuvo un vida larga i ermoza en las mijores epokas del mundo entero, konosyo guerras i paz, rikezas, tuvo una famiya maraviyoza kon la mujer ke tanto amo i dos ijos mijorado de todos ! Tuvo inyetos de loskualas asistyo a las bodas, eskrivyo enfin su poemeryo ke le dyo la mas grande satisfaksyon en la vida.

Por sierto ke teniya talento i era un grande filantropisto.

Haim Vitali Sadacca

El autor de UN RAMO DE POEMAS

Me akodro dayinda de su «palasyo» en el mijor sityo de Istanbul, el i su mujer tan modestos entre los objetos d’arte i de grande valor. Sus manera impekable de arresivir sus invitados, las memoryas tan interesantes de sus viajes I sus vida en sus kazas del Canada i de Florida los invyernos.

Me aviya amostrado todo lo ke eskrivyo en solitreo ke utliziva komo stenografiya !

Se aviya namorado de mis poeziyas en Fransez i todas las otras…. Me tratava de grande maestra i yo riiya de su ayre seryozo i sinsero ! Me metiya a ensenyarle un poko komo puediya uzar su komputadora… Janet tambien oyiya mis eksplikasyones para akodrarle estos mas tadre. No…. No teniya dinguna dispozisyon para la teknolojiya… Le viniya difisil porke su miente rechesava otomatikamente lo ke no se aviya ambezado en su manseves….

Vitali era namorado del Amor, de la Buendad, de su familya i de las poeziyas… Puediya pasar oras i oras a kompozar sus versos malgrado los batires de su mujer ke preferava pasar el tiempo kon el…. Eran muy attados el uno al otro.

Me telefonava muncho i avlavamos kon Janet tambien. Me kontava lo ke pensava, me demandava komo kompozar mijor i kualo eran mis impresyones sovre sus poeziyas…

Me diziya ke avlavamos la mizma lingua malgrado ke su stilo era muy diferente del miyo. Se tresaliya kuando uno alavava su ovra, lo ke entyendo perfektamente !

El sekreto de la larga vida de Vitali , fina sus 98 anyos, era «kaminar»… Muncho i kada diya kon su espoza Janet… Komer poko i tener siempre una buena humor, lo mas, topar la felisitad en el amor. Era un grande amorozo komo lo puedemos remarkar en sus poeziyas…

Era un perfekto «gentleman» siempre kon una flor a la botoniera de la jaketa de su kostum. Kon su avla tan dulse i una politessa remarkavle para todos.

Era mi buen amigo… EL ke estimava muncho… Uno de los muy raros poetos de muestra lingua.

Un Monsieur komo los ke konosi munchos anyos antes, kuando Istanbul era una de las sivdades las mas sivilizadas, las mas elegantes, las mas kozmopolitanas del mundo… Ande era ermozo bivir, ande se respirava el arte, el komersyo, la savyedura, la meskla del Oriente i del Oksidente…

No te olvidaremos Vitali, maestro Sadacca, maestro amado i muy estimado poeto, uno de las perlas ke tuvimos en SEFARADIMUESTRO

Mis kondoleansyas a Janet, a su familya i a todos ke peryeron en el «un kerido…»

Arepozate en Paz…. En la Luz i en la Ermozura de las Guertas de la Eternidad…

PS.. Por seguro ke tus versos seran meldados en muestros kantones de vezes en kuando komo siempre me lo demandates…. Sera una honor i un grande plazer para moz .

DEKLARASYON DE UN OMBRE TIMIDO

TE DEZEYI, TU ME DATES EL AMOR DE MI VIDA

KREYEME TE ADORO !

TE aviya enkontrado en akel dia de friyo,

DEZEYI ver la kayida de la inyeve al riyo.

TU estavas en su bodre kon sonrisa luminoza,

ME DATES un plazer vyendo tu kaminada ermoza.

EL sujeto de mis poesias dezeates saver.

AMOR, humanismo, feridas, sikatrizes deven ser.

DE kada linya si los primeros biervos alevantas

MI sentido kreyo ke salira a luz i te enkantas.

VIDA pasajera…bive aryento los amorozos

KREYEME , seras la mujer alegre,yena de gozos.

TE konsejo a ke siempre sonriyes a los espejos

ADORO las personas ke son keridas de los vyejos.

Haim Vitali Sadacca

Montreal