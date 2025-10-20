Identidades fracturadas

Una década antes de que yo naciera, dos investigadores crearon una herramienta para entender cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo nos perciben los demás. La “Ventana de Johari” es una especie de espejo con cuatro reflejos de la misma persona, según quien mire. En un primer cuadrante está lo que yo sé de mí y los demás también lo saben. Un segundo cuadrante representa lo que los demás ven en mí, pero yo no reconozco. El tercer espacio es lo que yo sé de mí, pero lo oculto a los demás. Y en el último cuadrante: lo que ni yo ni los demás sabemos de mí. El modelo funcionó bastante bien para definir identidades y mejorar la comunicación interpersonal. Me pregunto si ese espejo aún refleja algo nítido en tiempos de filtros, algoritmos, likes y autoediciones.

Hoy, las plataformas digitales han hecho trizas nuestra noción de personalidad. Cada red demanda un “yo” distinto: Instagram exige emoción; Linkedin, logros; X, opinión; WhatsApp, intimidad; TikTok, espontaneidad. Estar activo en todas implica administrar la identidad. Lo que antes era unidad (piensa en tu currículum vitae) hoy es una curaduría de máscaras. Suena contradictorio: para sobresalir en las redes sociales, la coherencia se ha vuelto un obstáculo. Así como el teatro digital amplifica el ego, también atomiza la identidad. El riesgo es que podemos olvidar cuál de todas mis versiones es la original. El yo digital es una edición intencional que pulimos, borramos, hasta lograr una imagen que puede o no estar cerca del yo verdadero. Conocer a una persona implica tratarla durante un tiempo razonable, fuera del escenario digital.

Para ser alguien no es suficiente tener un nombre, sino construir un perfil. Avanzamos hacia un territorio con fecha de caducidad y arenas movedizas: si no actualizas tu perfil, existes menos. Si no publicas, te disuelves. Somos lo que otros ven, comentan o deslizan con el pulgar.