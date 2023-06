Impactante testimonio de cambio y resiliencia. Sobrio y libre Yossy Cojab y Suri Cattan

Transcripccion del Video

Hola buenas noches [Música] ahorita yo me paso por favor Bueno muy buenas noches a todos Con permiso del Jajam Credi gracias Yossy y por venir a dar tu testimonio la verdad es de que hace dos semanas en lamers me encontré a Yo sí en un Shure que tuve que dar y me dijo estamos platicando me dijo

Oye si tú das clases porque no hablas de un tema tan importante que se llama adicciones y me contó que él lleva cuatro años en recuperación y platicando y me gustó tu idea vamos a hablar de adicciones los dos Y la verdad yo sí este te agradezco mucho que estés aquí con nosotros para mí lo valoro muchísimo que una persona pueda dar su testimonio en lo que lo poquito que he hablado con él te admiro valor mucho tu fuerza tu voluntad de tu corporación y aparte dar la cara porque lo platicamos”

Impactante testimonio de cambio y resilencia



“No importa cuánta gente seguramente miles de personas van a escuchar este Sheur pero con que una persona evitemos de que caigan estas adicciones y creo que de lleno Gracias Credit por darnos el mérito es lejos de estar aunque sea unos minutos es para nosotros un honor aprovechados para agradecerte todo lo que haces por nosotros y bueno te dejo la palabra muy buenas noches a todos Hablamos Yo también aprovecho a agradecerle a Suri todo lo que hace bruja shem por todo México y el mundo entero evaluó yo si estás en tu casa gracias y no Gracias es una realidad estás en tu casa y la verdad es que también yo recibí escritos y libro y he platicado con Josh y del tema y yo también por poder encarar este tema y compartir a los demás la vía Abraham el hijo de ram Band escribió un libro que se llama mascle of them y en su libro en la generosidad dice que la generosidad de la persona no nada más se encuentra Cuando una persona da dinero sino la persona que tiene algo en la vida y lo comparte se llama generoso el que tiene sabiduría y la comparte es generosa el que tiene alegría y la comparte es generoso el que tiene consejos bonitos y los comparte es generoso el que tiene experiencia de la vida y lo que la vida le enseñó y lo comparte es generosidad eso demuestra generosidad que no te lo quedas para ti mismo esa experiencia sino hacia los demás lo quieres hacer Y cómo quiero decir un refrán más y le cedemos la palabra a Yossi en la vida se vale caer somos seres humanos lo que no se vale Y también se vale equivocarse lo que no se vale en la vida es No reconocerlo y luchar para salir adelante es un dicho impresionante que la vida te puedes equivocar lleva y Paul siete veces puedes caer pero hay que levantarse y la persona en la vida si no reconoce su caída su debilidad no tiene fuerza para seguir adelante Así que arriba y adelante como decía mi madre Adrián salón tú la conociste y arriba y adelante hasta 120 años compartiendo experiencias y ayudando a todo el mundo Gracias a todos los que me están escuchando y los aquí presentes Gracias amigos

Desde jóvenes mi querido Suri compañero que nos hemos encontrado en varias ocasiones y hemos tocado este tema tan delicado el día de hoy como sabrán estamos viviendo en un mundo en un mundo Cibernético donde tenemos al alcance del brazo derecho de la mano derecha toda la información que requeramos con comprar drogas alcohol juego lo que sea entonces pues Tendremos que luchar nosotros como generación y de acá un un legado a nuestros hijos y tratar de trabajar nuestra generación para tener un mundo mucho más Sólido y más fuerte y enfrentarnos con este mundo exterior que estamos viviendo yo la verdad les Quiero leer mi testimonio es muy personal pero se lo comenté yo a sur y le dije mira Suri si con esto alguien me escucha y alguien se puede abrir y puede salvar su un alma yo estoy satisfecho de compartir mi testimonio y lo voy a leer lentamente Espero que lo pueda leer lentamente hablo muy rápido yo voy a tratar de en el testimonio hacerle algunas preguntas para que profundizar un poquito más y entender un poquito más de algunos conceptos que a lo mejor no conocemos sobre este tema Gracias este testimonio lo preparé en agradecimiento de mi querida esposa y a mis hijos que sin su apoyo hoy no se no estuviera Los quiero mucho a mis hijos y a mi esposo antes de compartir mi testimonio y quiero que sepan que es muy difícil para mí platicar mi vida íntima estoy un poco nervioso porque nunca he hablado públicamente pero si con esto

(06:54) que les voy a compartir y puedo ayudar aunque sea una sola persona me doy por satisfecho el tema compartir Hoy es el alcoholismo Mi nombre es Yo sí y soy alcohólico de recuperación les voy a compartir mi testimonio yo no sabía de mi enfermedad tan grande que tenía pero poco a poco se fue deteriorando mi vida y así empezó en el 2017 o sea dos años antes que empecé a darme cuenta que estaba tomando demás en un viaje un amigo me comentó que había tomado demasiado y ese día en la playa ese día en la playa me comentó yo si tomaste

(07:30) demasiada bebida y yo como todo alcohólico lo negué posteriormente hubo varios eventos donde al tomar mis curas sean más fuertes y empezaba a sufrir Al despertar y al verme al espejo lloraba el sufrimiento no era ninguna alegría uno cree que Ay qué padre Me la pasé no es ninguna alegría es un sufrimiento de verdad ahí Yo quiero hacer una pausa Sí yo nunca Perdón la ignorancia Pero yo nunca me he emborrachado Entonces yo sé que uno de Los sufrimientos más grandes la cruda porque te sientes mal pero estás deshidratado porque estás vomitando pero

(08:03) quiero pensar que aparte de ese ese malestar que una persona tiene físicamente moralmente también tienes un tema aislado Laura me la cruda moral es la que más le pega a la persona porque uno no se acuerda no sabe los actos que hizo ayer como está uno activo con la sustancia llámese alcohol drogas o cualquier otra sustancia entonces uno está como que volando en el espacio y no se acuerda su suceso pero el otro día empiezas que empieza a recuperar todos sus actos de un día anterior es cuando decir Uff la regué me equivoqué qué hice

(08:39) a donde fui que dije y es cuando se siente mucho más débil te da el bajón el bajón fuertísimo que es por eso que yo sufría al verme al espejo las mañanas diciendo ahora que hice como sano el problema o la actitud que yo tuve déjame seguir platicando la historia Perdón poco a poco fue declarando mi vida y eso empezó en 2017 hasta que empecé a darme cuenta que estaba tomando de más en un viaje mi amigo me comentó que había tomado demasiado y ese día en la playa él tiene adopción Pero como cualquier borracho lo

(09:10) negro lo ves la palabra negación luego les platico lo que es la palabra negación posteriormente hubo varios eventos donde a misturas fueron más fuertes Al despertar y abrirme al espejo lloraba de sufrimiento O al otro día lo volví a hacer y cada vez el Abismo era más fuerte y lo más fuerte era la cruda moral de lo que tú estás hablando ahorita suyo de no poder arreglar lo que quería y lo que había hecho antes yo pensaba que era un hombre de Bien una familia buenos amigos un negocio estable vida cómoda y alegre pero estoy a punto de

(09:42) perderlo todo pues la gente se va alejando de ti poco a poco Qué tristeza no es la gente tu familia o tus amigos tu entorno tu entorno tu primer círculo se va alejando porque no quieren compartir contigo tus amigos todos se van alejando sin querer se van alejando Entonces no te vas dando cuenta por día yo no quiero esta comida por qué Porque este cuate siempre se toma de más sus copas y luego se pone a contar chistes o se pone a bailar lo que sea para hacerle al payaso y la verdad que es un poco solo te sientes poco a poco

(10:16) sin querer vas cambiando de amigos Vas empezando con el amigo Ah luego el amigo ve luego el amigo c hasta que hace el amigo de que es el más bajo que es el que te va a aguantar tus tus payasados tus borracheras y mi negocio dejaba de importarme y cada vez buscaba el pretexto para irme de viaje O buscar alguna comida y así justificar mi consumo de alcohol como todo alcohólico nos iba a trabajar pero yo buscaba nada más Al despertar en la mañana rezaba y digo ahora cuál es mi plan voy a hacer mi plan No pues voy a

(10:48) relacionarlo todo enfocado a con mi adicción del tema del alcohol o cómo lo va a pasar padre ya no me importaba si el cliente pagaba no pagaba Si recibía o no recibía ya empezabas a perderle la importancia a tu negocio que eso dijo que estaba a punto de perderlo todo era un infierno solo de recordarlo y vuelvo a sentir el sufrimiento que sentía luego en otro viaje con mi esposa y mis amigos lo mismo esa noche ya no llegué a la cena de lo borracho que estaba perdón mi esposa cansada de todo esto le hice muchos pero mucho daño mi alcoholismo

(11:37) iba aumentando y yo me volvía más irritable y eran más pleitos en casa lo normal cuando una persona toma correcto está activo y entonces la persona o la esposa le reclama en ese momento cuando una persona está activo automáticamente entra la autodefensa lenta el machismo lenta el valor mexicano y queramos platicar de esa manera y es el peor momento y al mejor momento es al otro día okay yo hacía yo hacía fugas geográficas y viajes innecesarios para no Escuchar Ni a mi esposa y papellarme y no estar con mi señora que su gas

(12:13) geográfica fuga geográfica esa uno trata de evadir la realidad y enfrentar el problema Entonces viaje o te vas a un desayuno o te vas con los amigos te vas a la cantina no estaban fugas geográficas se escapa se escapa la campanita que a veces luego le platicaré déjame continuar mi plática eh más tarde este fui con mi psicóloga al cual agradezco mucho por su ayuda en todo este proceso la verdad no quiero decir su nombre Pues fue de gran gran ayuda para mí porque me trató desde un principio me conoció muy a fondo Y pues

(12:59) con un psicólogo siempre dice uno se tiene que abrir para poder interactuar cosa que yo le dije a mi psicóloga si tú quieres que yo venga que deje tu raya pues te dejo tu raya y ahí mueve la historia por la segunda te voy a cortar no saben que me confronte a mí por mi capacidad que tengo intelectual la que me pueda dar duro toco su larez con mucho angipolo Ella me dijo que tenía un problema grande pues el alcohol y me surgió y me sugirió ver una clínica más noche llegué a mi casa y le comenté a mi señora el problema ahí empezamos a

(13:29) buscar clínicas en Estados Unidos lejos para que nadie se enterara esto es un tabú pero yo platicaba más tarde mi plática este las preguntas de que siempre uno de esconder la problemática uno tiene que enfrentar la problemática es lo más importante es la el reconocimiento con un forrado dice lo que más importa es que la persona afronte y haga lo que sea para solucionarlo estemos buscando cuál a la mejor opción que se llama aceptación con una acepta es muy forrar es cuando uno empieza a crecer se acuerdan que la

(14:01) semana pasada hablamos o hace dos que una de las siete cualidades de una persona inteligente sean cuales como dé a la Mecha reconocer la verdad no siempre es pelearse con hay veces en tu situación en tu vida Tienes que reconocer que estás mal una de las siete cualidades Dios y del tonto sabes cuál es no reconocer el elemento la negación y una a las siete cualidades de la persona Tengo un problema y creo que es uno de los problemas más grandes de una persona alcohólica no le cuesta trabajo la negación Así es como siempre empieza el

(14:40) programa de doble a primero no entra por la negación y la ingoberibilidad donde yo puedo yo no tengo yo si yo no estoy o no soy siempre la negación yo para nada y luego ya empieza la aceptación es cuando empieza la reputación como tú lo dices muy bien al otro día hablé con un primo que es doble a y él es alcohólicos anónimos para los que no sepan correcto y él me comentó que debería ya Ingresar a una clínica pero lo vi la verdad mucho chavo para que él me enseñe a mí Y hoy día se lo agradezco aquí no es un tema

(15:11) de edades ni profesionales simplemente alguien que te quieres tener la mano que escucharlo y aceptarlo para poder saber su vida luego nos fuimos toda la familia a pasar pesas Acapulco Y en medio dejó la mujer me acordé que ocho años atrás conocí a un buen amigo en un viaje y estábamos Cenando y él estaba tomando la orden de la bebida al mesero y cuando le tocó a él dijo a mí de un jugo de naranja y yo le dije si tú eres bien borracho ahora qué te dio y me comentó soy doble a me quedé impactado y dejé de insistir es poner un alto Eso se llama

(15:50) poner un alto correcto Y me acordé de esa cena le llamé y le platiqué parte de mi vida y él me dijo lo mismo que mi primo que era urgente que metiera ya una clínica que él pasaba por mí Acapulco y que me llevaba y le dije que posteriormente lo iba a hacer esa negación otra vez él estaba en Acapulco No él estaba en México y le hablé por teléfono un día entre semana y cuando tú le hablas una persona en este en esta red que tenemos una red de ayuda y de apoyo correcto me tomó la llamada me tomo dos horas conmigo platicando Me

(16:25) pude desahogar con él y eso me dijo voy por ti Acapulco Qué significa que iba a venir un coche lo que fuese para recogerme y meterme a la clínica yo le contesto a él luego no era un chamaco era un señor importante es un ser más bien es un señor importante que estuvo dispuesto a decirle Ay voy por ti Acapulco o sea para ayudarte Así es que él ya vivió ya vio esa situación y también su labor esta tarde ayudar al padrino padrino hoy padrino Como dicen allá somos padrinos tu tutor o tu gente que le puedes hablar a cualquier hora

(17:06) más que nada tienes que tener mucha confianza el poder abrirte con él con una persona de lo que es un padrino no te puedes abrir con él abiertamente todos tus temas por más íntimos que sean no te pueden ayudar entonces tú tienes que primero ahorita con él y él como padrino tiene que guardar el respeto el anonimato y el silencio y ella pasó por eso y así lo único que te puede decir es muy importante que escuchen eso es el programa de doble a él puede hablar de su propia experiencia no puede hablar es que tú o es que tú no él a mí me pasó

(17:42) eso yo estuve en este problema y entonces ahí uno tiene que tratar de aprender porque el programa de doble ánimo es atacar si no es que uno se se explique su problema escuchar y abre y platicar su problema de él y si avance su problema de uno mismo le sirve al otro como en este caso mi problema mi testimonio les puede llegar a servir a ustedes pues está una déjame acabar de leer por favor testimonio correcto posteriormente me reza la playa a jugar bahamón porque era la mujer y otra vez empecé a tomar y a tomar y ese día

(18:21) llegué tarde a la casa para comer y pues voy a hacer mi vida de empecé a gritar a mi señora a mi esposa y a mis hijos y luego me dormí cosa que nunca me había pasado pasaron cinco días Estamos hablando que fue miércoles jueves viernes sábado y domingo no probé ni una gota de alcohol dices Wow ya la libré no el pase el lunes llegó lunes el martes tengo una comida de negocios voy a comer Empiezo con la primera copa que es la que finalmente es la que te mata Y es la canteras balas y me seguí me seguí y me seguí y luego fui a jugar llegué a mi

(18:56) casa a las cinco de la mañana la clásica que tú no sabemos pues mi señora me cerró la puerta con justa razón la verdad porque ya sufrió demasiado en mi proceso recuperación y proceso donde yo estaba activo me cerró la puerta y la verdad me fui al gimnasio de las áreas comunes como un con un bordiosero no más que el pordiosero pues vive debajo de un puente o debajo de un túnel o de algún de una coladera yo cómodamente pues me fui a gimnasio agarré una una una toallita me quité el abroché el pantalón y me quedé dormido al día siguiente a

(19:32) las nueve de la mañana me encontró mi hija y me dice papá Mira cómo estás mija Giovanna va para Mira cómo estás y le comenté mi vida Estoy muy enfermo Necesito ayuda y me voy a ir a la clínica ahorita pero cómo papá cómo me voy al aquí tenemos un viaje a Israel el homenaje del abuelito o sea de mi papá de paz descanse este le van a hacer un homenaje en Israel grandísimo amor No me importa estoy sufriendo demasiado Me urge y me voy a meter a la clínica Yo espero a nadie avísale a tus hermanos avísale a tu mamá que me permite entrar

(20:09) a la casa porque estaba cerrada la casa correcto que no podía entrar la casa para que me permitiera sacar mis cosas ahí empaqué y me acompañó a la clínica la semana pasada dijimos un Fer que se cumple lo que estás diciendo Yo sí hicimos que hay veces los maestros más grandes son tus hijos vieron quién lo hizo reflexionar O cuál fue la gota que derramó su hija mi hija mi hija Por eso la torre es sabia la primer Misal la toranque es traer hijos al mundo porque cuando traes hijos al mundo Claro que das a los hijos pero los

(20:47) hijos te hacen mejor persona en la vida y no te dejan caer en cosas que no deberías de caer claro y la ginecóloga comentó que cuando una persona está tocando ese fondo es el mejor momento para hacerlo y llevarlo a la clínica y la comisión mi señora y a mis hijos que era el momento adecuado para que yo fuera y que dejara a un lado el viaje de mi papá y muy fuerte pero toda la familia mejor se quedó mis hijos mi señora y yo pero me pasó un proceso muy difícil mi señora porque no sabía los golpes que estaba recibiendo información que pues no

(21:23) conocíamos nadie no teníamos esa información que hay hoy día de lo que es el adicción la enfermedad el alcoholismo y este pues me acompañó todo mi proceso y la verdad La quiero curiosamente como hijo de mi papá es importante que para nosotros era un tema tabú y para ciertos primos y ciertas personas el tema de la clínica veíamos como que la clínica y el suelo gracias a Dios fue lo mejor de nuestras vidas te agradezco mi vida por soportarme en la casa en mis épocas de alcoholismo de mi enfermedad y tú padeciste mucho esos

(22:10) que tenía con tomate quiero y te lo agradezco luego este lo para llegar a la clínica muy simpático los hace un comentario que llega a la clínica no no lo va tan explícito en México es Monte Fénix están las flores yo llegué normal vestido reloj mi esposa Llegué con mi almohada cómoda y con ciertas este comodidades y mi cabeza entonces llegué dije tu cobija Qué bueno [Risas] Y llegué y me dice usted señor Sí yo la verdad yo quiero pues que me dé una cuarto grande o las comunidades una suite Y si alguien me pueda dar por

(22:53) favor este pues un mayordomo Si alguien me puede dar este una televisión con grande etcétera etcétera y ahorita nada más estaba apuntando y me comentó Señor usted A qué viene de vacaciones para salvar su vida dije no vine a saber mi vida entonces le pido un favor elimine todos sus cosas personales y usted es un número más en este lugar usted viene usted a curarse Y la verdad acepté en ese momento me despedí de mi familia dejé de tener comunicación con ellos diez días estemos diez días no se puede diez la verdad no brindar no la octavo

(23:33) platicar la historia de la clínica aquí en México aquí en México Si las flores luego este yo la verdad estamos internados en Monterrey me sentí desconsolado y sentí que no era un lugar para mí que no pertenecía en su mundo la verdad es el impacto que uno llega de repente uno siente desconsola que está pasando correcto y para mi gran sorpresa me di cuenta que todos éramos iguales todos teníamos la misma enfermedad y aprendí de otra manera a vivir mucho más feliz Eso es lo más lo más impactante cuando uno cree que uno no pertenece Y

(24:11) cuando se da cuenta que ahí lo aconseja en una cierta manera dicen Guau yo dije Guau o sea él que yo porque platicas con los compañeros y parece económico de todo por diosero el el matón el rico el empresario allá de todos porque la enfermedad no tiene ni discriminación ni religión ni ni poder social nada es todos tenemos la misma enfermedad y nadie quieren hacer enfermo y dijo la enfermedad esa que se llama la palabra aceptación entonces por eso es muy importante es ayuda para todos esta esta esta esta situación alentar la

(24:55) clínica que me di cuenta de que éramos todos iguales me dio una satisfacción personal de la que me daba el alcohol mucho más satisfacción personal que la que me dio el alcohol y le va así metí al programa para poder de lleno de corazón no lo hice nada más por tapar un episodio de mi vida quería curarme de la enfermedad que yo tenía la felicidad verdadera sin culpas sin remordimientos sin sentir y engañar a nadie por lo más importante engañarme a mí mismo tratando de justificar siempre todo y metiéndome cada vez más un laberinto sin salida un

(25:31) infierno verdadero llevo hoy cuatro años 23 días sobrio Solo por hoy y gracias a mi poder superior a shem sin él y mi familia no lo podía lograr el alcoholismo es una enfermedad incurable y solo se puede tratar y al final si nos atiende uno es como el que dice el libro alcohólico anónimos hay tres caminos dos hay tres caminos un entrada un psiquiátrico entrar a la cárcel o a la muerte entonces lo que dijo ahorita a ver repítelo Pero cuál son el alcohólico si no se trata el cólico o el adicto o el adicto tiene

(26:13) tres caminos escuchen bien uno psiquiátrico no O sea que acabe con un psiquiatra la bicicleta Claro que ya no puede allá en la cárcel por qué Porque cometió algún delito atropello a alguien mató a alguien y pues Tuvo que pasar de esos días en la cárcel por su por su problema de inestabilidad y condujo con el alcohol o con la sustancia y eso lo llevó a que lo metían a la cárcel y el tercero la tercera es la muerte Israel o sea el que no reconoce el que niega No nada más no es inteligente va a acabar de una manera muy Trágica o en el

(26:53) psiquiatra o en la cárcel o en la muerte porque esta enfermedad solo se puede tratar no se puede curar no hay ningún No hay ninguna pastilla en el año 2023 que digan tómate esta pastilla y con esto nunca te hacen emborracha hasta el día de hoy única la única medicina que hay es un tratamiento día a día es solo 24 horas para tratar si estar en programa nada más y poder seguir adelante Aquí no hay ninguna medicina la medicina es todos los días cuando uno viene a la tifilada viene a rezar todos los días y agradecerle a Dios es el

(27:33) mismo programa correcto ahorita voy a las preguntas a todas las preguntas la otra es pidiendo ayuda asistiendo a grupos de doble a es muy importante El tratar de siempre pedir ayuda mucha gente no sabe Cómo pedir la ayuda hay que ir programa que nos enseña doble aes pedir ayuda así como yo le pedí ayuda a mi hija mi amor Necesito ayuda Estoy enfermo necesito curarme fue mi primera reacción sin conocer el programa fue lo primero que yo pediría ayuda alguien que me dio el que conozca alguien que me pueda entender por eso se pide ayuda

(28:07) para poder empezar el proceso de recuperación hay veces uno ayuda mucho mucho en la vida Ya ves tú necesitas ayuda y es ser orgulloso no pedir ayuda es un tema de soberbia porque nadie es perfecto y todos necesitamos servicios de todos en la vida y eso te salvó está relajado gracias a Dios Esta es una enfermedad que no solo se está enfermo el alcohólico sino toda la familia y destruye a todos eso es un tema muy importante que este lo quiero platicar que uno cuando está activo uno cree que todo lo demás está normal que todo está

(28:44) bien pero al final sufre la esposa y sufre los hijos como se lo comenté a mí como hoy están sufriendo de ver a un padre que se está autodestruyéndose o o en su la mamá en dado caso que fuera la mamá de un problema o el hijo se están autodestruido porque no hay le afecta a todos O sea no es como tener una diabetes o el cáncer o se cortó uno la mano o sea que el que se cortó la mano que le duele uno se puede compadecer de la persona o en este caso los que sufren es alrededor mira como actuó mira que dijo Mira qué hizo me gritó Entonces es el

(29:22) problema que afecta esta enfermedad afecta a toda la familia eso es muy muy importante que lo recalquen en su mente de los que hoy día seguimos tomando o tomando alguna adicción que no nomás él les dijo yo mi vida y yo que todos los demás que pues la vivan como ellos quieran yo voy así mi vida y los demás no importa Acuérdate que no se vale Así tan personalista porque el que estás afectando al al final es a tu familia y eso a la familia perdón las adicciones un tema de las que se Ah okay las adicciones no son un tema en

(30:03) las que se tapan las emociones uno debe uno las evade con alcohol o drogas voy a repitar las adicciones son un tema en las que se tapan las emociones Qué significa se tapan las emociones uno toma un alcohol por decir hace un ejemplo o de repente Uff cerré un negocio mi tío relajado correcto me está yendo mal Necesito un un trago para relajarme O tengo un problema me quiero olvidar me quiero relajar está tapando esa emoción en vez de enfrentarle enfrentar el problema enfrentar esa emoción la está hasta adormeciendo nada más Pero déjeme

(30:42) comentarles y decirles que eso es como una escala del diez al cero momentáneamente usted está en el siete se toma el trago Uf qué bien me siento vas al ocho Qué bien me siento va a ser nueve por la caída baja el seis y luego voy al siguiente y la caída va al cuatro cavas cayendo más y más en efecto dominó hacia abajo por eso es que uno debe enfrentar el dejar y tapar Sus emociones mucha gente las evade las tapa no las platica no no las consulta con gente adecuada para poder sacarlas adelante el programa de doble a que tiene cuando uno

(31:18) va grupo es que uno expresa su sentir o su mal sentir de ese día o suceso de la semana para poder este aliviarse o sanar sanamente y sigue al siguiente paso ok No dice Ay pero esa no es la solución hay que atenderse un adicto enfermo siempre lo primero que hace la negación yo no soy yo sí puedo Se los voy a demostrar estás exagerando Yo lo controlo y cuando uno lo acepta Ahí viene la gran parte de la recuperación acertar El problema y luego viene la ayuda y la recuperación así hago el poder superior con todas sus fuerzas

(31:57) para ayudarte yo no entendí este concepto del poder Superior y desean me tardó dos años después de salir de la clínica entender el concepto del poder superior por qué porque dices que el poder superior Pero uno no la visualiza Pero si yo estoy hoy día 100% seguro que si no había sido con la ayuda de Dios y Dios me haya inyectado ese ese potencial a mi capacidad para yo aceptar el problema y pasaría adelante estaría tomando por eso es muy importante lo que es hablar del poder superior que con la ayuda de él Dios lo

(32:32) ayuda a uno como dice creo que en la torá o o la Biblia dice tú te acercas un paso y Dios te acerca contigo dos pasos es así verdad Y por último quiero decir la frase de la serenidad Dios concédeme ser inac para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para entender la diferencia Dios hágase tu voluntad que así sea sale en sus vidas Muchas gracias [Aplausos] increíble muy claro Ahora sí échate un agüita para relajarte tengo algunas preguntas que yo preparé y este si nos

(33:17) haces favor de contestar a ver yo sí antes que nada que es un alcohólico me puedes tú definir Cómo defines a una persona alcohólica porque hay borrachos y hay alcohólicos o es lo mismo o cómo lo puedes hacer la palabra alcohólico se puede diferenciar en dos puntos correcto porque hay alcohólicos en recuperación que son enfermos que tuvieron un problema de la sustancia pero se queda grabado que yo soy y seré siempre alcohólico yo cuando me presento en mis grupos de doble a me presento mi nombre yo sí alcohólico o adicto en

(33:57) recuperación esa palabra no la voy a poder quitar porque voy a vivir con ella hasta el día de mi muerte O sea no se cura no se cura hasta 120 años eso es lo que es un alcoholismo y borracho es el que plano no acepta es negación y sigue su vida Bailando por todo el mundo la diferencia está en bien trata de tapar sus emociones con una sustancia Ok lo que dijo [Música] Okay tengo otra pregunta creo que lo mencionaste Pero cuál fue el punto en el cual te llevó a decidir dejar de consumir alcohol o sea si hablaste de

(34:47) que te fuiste a dormir al gym dormiste mal cuando te despertaste o cuando tu hija o te llegó todos los recuerdos o dices Ya basta porque mi esposa ya está no me deja entrar Cuál fue el punto que te hizo o sea que ya sentiste que tocaste el fondo verdadero fue que normalmente las primera vez que mi señora me cerraba la puerta pues me iba a otro buscar la manera como meterme lo vea con una vacilada como que era como que no era en serio y Pobrecita porque la ha sufrido demasiado me está Te quiero mucho gracias por tu

(35:25) apoyo y este y cuando fui esa noche a dormir al gimnasio como un homeles o como un pordiosero y me levanté y me vi mi cuerpo como estaba yo todo despachado este me vi me vi en el espejo del gimnasio todo así con la cara demacrada mal dije yo sí A qué punto has llegado y son dije yo sí necesitas ayuda Ese fue mi punto de reflexión para meterme a la química y no me importó con todo respeto y lo quiero mi papá en paz descanse el homenaje pero para mí era muy importante curarme y les voy a hacer un comentario que la verdad sí lo quiero externar

(36:03) ahorita y este yo creo que esto les va a gustar mucho no sé cómo lo vayan a tomar esto pero yo estando adentro de la clínica los primeros cinco días y al encontrarme con un ambiente pues que no no me acomodaba no me sentía al principio como dije en un principio cómodo Yo me quería salir porque pues hablan temas demasiadamente fuertes desgraciadamente este fuertes o reales no no son fuertes y mentirosos porque la gente va a abrir sus corazones ahí dije yo aquí no pertenezco y este y me quería salir de la clínica al quinto día cosa

(36:37) Que este como Recibió la llamada de mi señora a la clínica este pues que yo metí al otro día entonces estás en como una contención entre la psicóloga que vino a verme mi hijo Moisés mi señora etcétera etcétera y me dice porque te quiere salir dije no ya me quiero salir porque la estoy preocupado por dos temas número uno yo no sé si mi hermano Está enterado de la problemática él estaba en Israel y la segunda es con papá vía cabe acabado de fallecer seis meses antes y este y pues mi mamá pensaba me están engañando y me dijo tiene algo y eso es

(37:12) la que tenía yo la preocupación por el bienestar de mi mamá y este yo le pregunté mi mamá ya sabe y me contestan si tu mamá ya sabe y me dice mi esposa y mi hijo el mejor y el mayor homenaje que le puse haber dado a tu papá él estar aquí en la clínica procurándote eso me conmovió tan fuerte ahorita se me salen las lágrimas la bendición que mandó mi parte y mi madre con mi padre de de agarré dije este es el mejor momento [Aplausos] no es una en la clínica no es a fuerzas no es un lugar que si no quieres estar no te pueden retener claro es de

(38:04) voluntad propia esto es pura voluntad porque las clínicas son de voluntad propia si uno quiere de verdad tratarse y curarse bienvenidos uno de plano no quiere aceptar el programa y nomás va por tapar algún problema Te puedes salir a las 24 horas y adentro de la clínica de cine es espectacular es mi universidad y mi vida porque ahí aprendí a ser humilde hacer este conmigo mismo honesto a aprender a reflexionar me salía todo mi exterior porque no no hay comunicación exterior del teléfono o de las ipads o del celular o las

(38:39) televisiones te estás entregando a ti mismo tu programa y es la parte que es padrísimo te atiende muy bien es excelente la atención de la primera categoría primera clase por eso los cuatro comentarios sí Tiene ciertas reglas que hay que procesar si ya ya hay que estar dentro del proceso Pero dentro de ahí es un ambiente muy bonito la comida la comida la verdad que me mandaba cosas Todos los días mi señora La amo mi señora porque todos los días Este son muy sencillas no hay no hay no Claro que no está feo está limpio muy

(39:14) bonito sí les mandaba Desayuno comida y logré también que hoy día de más allá la que somos de las comidas que hay un refrigerador que hay una parrillable ya entendieron lo que a ver hay una organización aquí en México se llama que manda comida a los hospitales y pone cuartitos para gente que necesita Entonces esta organización por medio yo Qué hizo que dentro de esa clínica por si alguien necesita comer kosher que ya tenga ahí como una cocinita o una un refrigerador con comida Así es bueno ya también compartido compartido compartido

(40:10) Esto es para curar tu alma y tú vas a buscar comodidades Vete al hotel de Nueva York ya la tendrá todo un hospital de mi alma qué es lo que más me hacía falta entenderme a mí mismo A mí no me importaba ni el lujo ni lo material ni nada de eso era yo iba con la mentalidad que necesitaba autodidando no era por por no yo no veía claro también claro dice de meseros también increíble la experiencia cuánto tiempo la tarde debe ser una semana y la pasé increíble no no cuánto tiempo estuviste en la clínica y tantos días más o menos

(41:00) no porque ese maestro eh Hoy es el pueblo judío tardó 49 días en purificaste o qué es el torá verdad me haces recordar el paso que dice el que está bien de Alma hasta un cuerpo lisiado lo para de la cama Aunque físicamente no estás bien pero estás bien por adentro te paras la capa de la verrugas pero el que está caído de Alma ni el cuerpo más fuerte del mundo puede soportar un alma caída y por eso una persona está dispuesta a hacer tanto y otras reflexiones Yo quiero compartir con ustedes algo muy importante mucha

(41:50) gente en la calle hasta que toca como dijiste la torá te hace para qué no necesitas tocar fondo para reflexionar te da tiempos para stop en tu vida para qué Para que no llegues al fondo para que reacciones antes y no te pase y no sufras lo que mucha gente desgraciado segunda pregunta cómo ha sido tu experiencia en estos cuatro años de sobriedad Bueno para mí ha sido excelente experiencia porque he aprendido a conocer gente nueva O sea que parece esta enfermedad y el desafío Es que uno no puede pensar a largo tiempo Qué significa que es un

(42:41) programa del día a día yo no puedo pensar me voy a programar de aquí a diciembre me voy a probar aquí no se programe no me programo dos de la mañana Hoy en la noche correcto y el problema es un solo día y me recompensa es ganar de nuevo a mi familia que es muy importante o sea es muy importante ganarse la familia y sobre todo a mi esposa que ella fue la que más sufrió en mi relación como pareja llevo los mismos cuatro años sin ningún pleito con ella [Aplausos] saben que es cuatro años sin pelearse con su señora

(43:16) no me lo van a creer porque no era diario antes al día y de verdad estoy muy agradecido porque ella es parte y mi recuperación y me acompaña día a día si se antoja porque el que es adicto que está enfermo todos los días tiene la tentación aquí Lo importante es como tener tú la estructura está preparado para poder tener el autocontrol es decir esto es dañino para mí es lo que te dan Dos copas una tiene una tiene bebida y una tiene veneno Si Tú escoge tú qué haces no tomo ninguna de las dos por qué porque yo no sé cuál me va a

(44:02) hacer daño y les quiero comentar acerca con esa pregunta la palabra más importante y más célebre y que más fuerte tiene esto y para todos los que me están escuchando aprender a hacer uno mismo y que no los vengan a a doblegar o que la gente ya Échate una copita señor yo soy doy mi propio cuerpo y la mejor palabra para uno tapar Y cerrar este círculo es decir No gracias Te vuelven a insistir tu salud No gracias hasta que les digo Bueno soy doble a okay Y sí sí sí insiste es que tienes que hacer necesitas hacer una comida con tus

(44:48) gentes están tomando todos No porque yo más mi primer círculo les dije les dije mi primera es un principio y este me la aceptaron y te valoramos este que nos haya servido de tu corazón porque hay gente que a lo mejor también tu propio límite cosa que hoy día no sabes poner los límites uno mismo hasta luego el borracho feliz yo por ejemplo en las fiestas como dices de Pepe tres de la mañana ya llegué a la cena ya bailé ya me divertí eso la di mi amor te quieres quedar Quédate yo no tienes problema se retira y yo me voy a retirar

(45:30) tú quédate acá y por lo regular 98% la vez me ha acompañado porque me ha comprado este proceso ha retirado conmigo porque entiende mi problema Yo te pondré mis límites y nadie me va a poner más que el tema que yo mismo es lo que uno debe aprender a ponerse sus propios límites y La respuesta es No gracias sí te escucho Por qué dices hasta hoy Ah porque es un programa de hoy yo espero mañana espero hoy hoy estoy pasando este día sobrio y es un programa de Solo por hoy y día a día veinticuatro por qué te voy a contestar porque Porque mucha

(46:03) gente ha recaído no es de que el programa no sirve el programa sí sirve Lo que pasa que hay circunstancias emocionales dentro de la persona que lo pueden hacer recaer entonces Ah mira este que estuvo hace cuatro años dando la de la Y platicó muy bonito y guau guau guau y pasó unas unas circunstancia incontrolable y tome esa copa Mira hasta como uno sirve todo lo que nos platicó sí sirve pues un programa de día a día por eso hasta hoy solo hoy hoy me preocupo por mí hoy no por mañana Es por eso que ese programa de Solo por hoy

(46:39) y si no puedes cumplir 24 horas Porque se te hace muy difícil cumple 12 y si no dividirlo entre 6 y si no pues cada hora Yo sí tienes que todo tu entorno que te conocemos todo tu entorno son gente que toma en el negocio en las prácticas en los amigos los primos todo es tomar tomar tienes que seleccionar amigos No si ya no voy no al revés yo sí voy porque tengo mi estructura este de lo que aprendió los últimos cuatro años en la cual pues no me voy a doblegar y yo me siento incómodo o siento que es un detonador para mí el estar en una en una

(47:20) en una discoteca o en un bar o en una una boda lo que sea me pare me voy yo y luego ese es un programa muy egoísta es un programa que dice primero yo después yo y luego yo Por qué no por qué Por qué primero yo porque yo no voy a recaer por el otro yo no voy a hacerlo más feliz al otro que se sienta más feliz el otro yo voy a recrear primero estoy yo que brindé contigo no una palabra detonadores existen situaciones o lugares donde es más propicio a caer a la bebida entonces tiene que el cuidarse de no llegar esos

(48:01) detonadores que eso existe muchísimo la torá que son las bardas que los jamen atrás te prohíbe comer carne con leche ya cocinada pero las horas dice cuidado no no no comas carne luego lo echas ya saben todas las muchas bardas en la torá existen porque eso se llaman detonadores como cuando se les dicho que yo no quería nadar en shabat en Acapulco y me paraba en la bardita para que me empuje mi hermano Isaac es no pararte en la bardita porque sino una mosca te hace caer si quieres cuéntalo y si no no me contaste una anécdota cuando voy te

(48:35) contó que tu esposo está embarazada y tuvo te dijo Papi te trajo un bagamón lo puedes contar o no Porque yo digo cuando tienes su hijo tengo tuvo un hijo varón y iba a hacer saldar el primero dijo varón a su nombre entonces muchísima emoción Pues la verdad festejas con un whisky un tequila entonces muy lo puedes contar la anécdo mucho cómo está nervioso ese día cómo darme la noticia a mí para que no me impactara la noticia impactar en buen plan de estar feliz emocionalmente y este y mi hijo vamos a jugar vagámoslos

(49:19) juegamos con este vagón papá abril bahamón me puedo ser papá va a ser niño y chapoy agarré yo de la felicidad pedí cuatro tehuacanes y empecé a aventarlos como si ahorita la champaña correcto y me los vacié la botella de la sociedad estaba feliz de la vida más feliz que se hubiera botado fue una felicidad momentánea o sea eso se llama tener control de uno mismo y no por tener emoción poderla recaer Cuáles han sido tus mayores desafíos tus retos y los mayores recompensas en esta recuperación bueno primero para mí la

(49:58) recompensa más grande es tener a mi familia junta es para mí la recompensa más grande porque lo platiqué mi testimonio a mi esposa por cierto a Mari este a mis hijos el que vea en mis nietos que no hay esa educación del de la sustancia dentro de mi casa Aunque Sí hay cantidad de botellas eh No digo que no hay porque uno los pongo en la mesa yo no me tomo una copa Entonces yo estoy transmitiendo un ejemplo hacia con mis nietos vas a mis hijos como ellos están adultos y son tienen sus Biblias o por lo menos que mis hijos mis nietos vean

(50:29) que busquen que yo no tomo al cuarto es una satisfacción personal el poder tratar de ayudar meterme a este tipo de programa porque más el programa y la plática que le estoy diciendo ahorita no es para ustedes es para México eso quiero que les queda muy claro lo que le estoy platicando a ustedes no es para mí es todo me sana a mí me retroalimenta a mí y me está curando a mí y me refuerza a mí por eso me atreví a venir a platicarlo con ustedes es cuando va grupo es uno se refuerza con con uno platica no es que estoy ayudando al

(51:01) prójimo yo no estoy a ninguna prójimo yo no estoy a mí mismo y por eso me atreví abiertamente a platicar mi intimidad porque pues yo siento que la gente a veces requiere eso y cuando yo lo platico y lo digo Pues yo creo que la gente lo escucha Y es muy padre que la gente te escuche porque se está escuchando en realidad soy yo mismo estoy hablando pero me estoy escuchando a mí mismo mi interior es ese es el el mecanismo de juego que uno tiene que tener de cura o sea lo hablo pero para mí si te sirvió mi plática Qué bueno si

(51:31) no yo a mí a mí ya me sirvió [Música] en las pláticas de doble a hay todos los días del año a todas horas veinticuatro siete en todas del mundo hay una aplicación te metes hay en todas las ciudades en todos los niveles socioeconómicos y a todas horas Lo importante es asistir Perdón una pregunta no se tiene Ah okay la regla tiene dice que tiene que uno diario porque él dice el que recae no pregunte por qué y dicen por qué Porque no asiste a tus juntas por eso porque eso ya es interno personal tuyo como cómo te vas a tu

(52:19) trabajando pero a lo mejor hoy no fui a mi grupo o para mí sos más que mi grupo Entonces eso es cuando tú trabajas contigo mismo es un trabajo interno Acuérdate que esto no es popular se medalla ni que las vean estás trabajando con tu interior es lo más importante que uno trabaja con su interior para poder autosanarse una pregunta Perdón una interrupción si aterrizado un poquito a nuestro mundo a nuestra comunidad a nuestra sociedad a los chavos de a partir de 16 17 años que en las bodas lo sacamos o quince lo sacamos cargados

(52:53) este alcoholizados o los llegamos a ver abrazado el abrazando el wc tratando de devolver este todo este tema que axala gracias a Dios ya no recoge borrachos y alcohólicos qué sugieres después de tu vivencia y después de tu sano juicio y después de lo que padeciste en tu lapso de abstinencia a nivel formativo para todo ese chavo que dice yo soy bebedor social a mí no me muy buena pregunta este hay una tabla que se llama la tabla de genilec que algún día Se los voy a proporcionar a través de Suri que es un auto cuestionario de 50 preguntas y se

(53:39) las tiene que preguntarse uno y contestásele uno mismo con la misma sinceridad para uno ya se va a dar cuenta en qué grado está su alcoholismo o qué grado está su adicción ya se marihuana cocaína lsd o cualquier otra cualquier otra sustancia Y entonces contestas Oye qué pasa cuando terminando y tú te autocalificas es las preguntas del uno la cincuenta la primera es cuando nací y las ondas cuando estoy muerto ya te puedes imaginar no Yo llegué hasta la treinta y tantos OK Y desde cuando ya te amas alcohólico desde qué número

(54:16) desde alcohólico desde después de que tú no auto controlas tu sus alcohólico o adicto es muy importante es un tema muy genérico lo que es alcohólico lo que es adicción es una adicción general a veces uno las canaliza por a través de cocaína marihuana pastillas o lo que sea o el mismo alcohol entonces hace a partir de cuándo con uno no se autocontrola El ejemplo si yo me tomo Dos copas diarias de tequila los últimos 20 años no soy alcohólico es pregunta por qué tomas diarios Sí porque no tomo la tercera en el evento que esté en si estoy en la

(54:56) fiesta en el no tomar la tercera ahí tiene ese problema es cuando se considera que tiene problema y tu control y tu cuerpo está aceptando eso Entonces a través si yo me tomo dos diarias o no dos y cuarto ni dos y media ni tres porque fue el día más largo porque estuvo el partido más divertido o por cualquier circunstancia y das el paso al aumento desde la sustancia hay ese problema que fue lo que me pasó a mí yo durante 50 años vivía toda Jajaja Y sentía que le digo cada vez fue en aumento el el la tercera la cuarta la

(55:37) quinta ya lo tiene les platiqué que Esto empezó que yo empecé a sentir que perdía mi control en el año 2017 dos años antes de que entre yo a la clínica y cuando yo empezaba a darme cuenta y gracias a Dios que me dio la fuerza la voluntad la inteligencia el apoyo mi señora los pleitos todo el proceso por el cual yo pasé para poder tocar ese fondo y como dices Uy y poder salir del fondo una parte familiar Fíjate que cuando fuerte para que se antes el tema alcoholismo era un tema tabú completamente el tabú para todos y

(56:15) más en mi casa en el entorno social con mi familia con una familia los primos los amigos cuando se abrió el tema del alcohol dijimos tomamos Porque sí porque no porque salió el día mal porque hice un negocio porque estoy de malas Entonces complementando lo tuyo es primero sacar el tabú al aire decir que es una enfermedad y tener hoy mínimo ya veo la copa como que aguas eso es muy importante hoy por hoy estamos viendo este un crecimiento muy fuerte de muchachos jóvenes Cuál es el factor que quiero es arriba qué pasa no voy a contestarla número uno

(57:07) como usted bien lo menciona hace muchos años había límites hace muchos años hay mucho más respeto había más valores había menos información de la que él de actualmente que es luchar contra la información y y tenerla yo sí Perdón tuviste un dato en la semana cuando tú llegaste hace dos o tres años a estos cuatro años español Cómo era Cómo eran los datos adultos alcohólicos y cuántos jóvenes y hoy Cómo ha cambiado Hace cuatro años que yo entra a la clínica había de población 60 por ciento en datos exactos de adultos mayores con

(57:52) el problema del alcoholismo y 40% de juventud de entre 18 y 30 años y ahorita que entré a mi semana de renovación Hace seis meses que fui a reforzarme con la gente va a reforzarse mi programa que me ayudó muchísimo y le doy gracias de poder tener la oportunidad de irme a ese reforzamiento este la población era 80 20 80 niños tienen acceso por los accesos yo creo también pertenecer pertenecer una y dos quieren rápido Cómo se llama satisfacciones muy rápido quieren adormecer sus emociones Esa es la palabra correcta

(58:36) están adormeciendo sus emociones porque tienen A lo mejor tienen desacuerdos con los papás o con la novia o con su cuerpo o con la amiga Y entonces una manera con otra parte emoción en vez de cómo uno adormece cuando uno cuando van ante una operación Pues usted meten una una anestesia Y estás adormeciendo para no sentir dolor y luego vienen los el dolor más fuerte cuando con el alcohol o con las con las drogas están tapando momentáneamente por preguntas Cuál es el camino lo Halen los tres puntos que te dije psiquiátrico

(59:12) cárcel y preventivo Ah muy buena pregunta preventiva Okay yo hoy día con la ayuda de Dios que es un programa nuevo que estoy trayendo que me gustaría y tratar de introducirlos una de mis metas como lo platiqué con Suri que a veces la gente o el mundo viene a hacer algo en este mundo y nadie encuentra Cuál es su misión de este mundo y este y este yo creo que vine a este mundo que tuve que salir desde abajo para poder que sí fortalecerme Para poder yo extender y mi intención es y los que yo platicar la próxima plática con mucho

(59:52) gusto se llama prevención de adicciones a temprana edad Qué significa eso que al niño como hoy día se les da material hablamos del azúcar o la casita o la masa y la dibujan actúa el niño le estás inyectando de cierta manera un material didáctico para que cuando sean adolescentes tomen el libre albedrío y digan pues me voy por el camino del alcohol cómo voy por el camino correcto de la vida normal con mis tradiciones como buen judío porque los tienen el material y tienen ya la prevención de tomar esa decisión porque esas

(1:00:27) prevenciones nunca las aprendimos de los últimos años a la fecha no nos dieron no nos han dado la oportunidad hoy juntas qué más importante para mí en vez de que den matemáticas física o química tras una clase de prevención a los niños volvemos contengan la mayoría pongan la edad más o menos adolescente correcto pues tengan la herramienta Cómo enfrentarse A ver cuál es la problemática para poder decir Bueno pues sí me voy por la por la vida fácil o me voy por la vida de la salud sana que hoy día La verdad estoy desacuerdo con la

(1:00:59) humanidad en que no haya esos programas como dice antes esto era un tabú hoy día si no se abre y si no se platica y eso no se expotencializa Esto sí vamos a ver muchas gentes Pues yo les comenté a la gente umbral que es el de repente esa misma pregunta Le dije mira este umbral Te felicito por tu labor Los quiero los estimo una labor muy grande ustedes están a punto para recoger puros casi muertitos yo no quiero eso yo quiero trabajar la prevención a temprana edad A qué edad a desde los cinco años No yo conozca este no sé si Israel Ayala

(1:01:54) con todo respeto que merece esos que nos atienda umbral yo mi intención es la prevención rápido una pregunta este en tu proceso una persona que deje de fumar por ejemplo se da cuenta de repente ya no vuelvo a cigarro Mis dientes ya no están amarillos mis dedos empieza a ver ya por respirar ya puedo caminar No me canso subiendo las escaleras en esta recuperación en qué te diste cuenta que te benefició mucho a ti personalmente en dejar de tomar número uno disfrutas más te digo número uno Este no irme a dormir con la sustancia

(1:02:32) eso es importantísimo el hecho de dormirme con la sustancia borracho o alcoholizado y que mi señora me huela como tú dices con el con el alcohol encima denigrante número dos levantarme fresco limpio mi mente amplia este puede hacer mis ejercicios porque uno no hace no hace que esto cuando está crudo verdad Entonces uno puede tener tu actividad para para beneficio su propio cuerpo este se siente uno más más activo no sé muchos factores Uy o sea positivos todos son positivos sientes que estás volando por buen camino dejaste de jugar no es otro

(1:03:15) problema es otro problema que todas las adicciones no se pueden atacar al mismo tiempo yo cuando ingresé a la clínica tenía seis meses que había dejado de tomar y posteriormente de formarse y fumar y cuando entré a la clínica me dicen usted fumaba dije pues la verdad sí dije que fumar Hace seis meses trajes de su paquete a cigarros Cómo no entendía tomar por qué aunque no se pueden atacar todas las adicciones de un solo golpe son poco a poco y paso a paso y bien estructuradas porque si no muy fácil recaer al

(1:03:49) alcohólico lo atiende Pero y la familia quién la atiende o sea porque obviamente es un factor muy importante de la familia Cómo actuar regañarlo gritarle por la buena por la mala que no existe una orientación o pueden ir a doble a partirles sí existe hay un grupo que está pegado junto doble a que se llama alanon alano es para los codependientes que tienes un codependientes todo alrededor de la familia no es que digas Ah este es el codependiente como si en la llanándolo en un mal sentido es que también padecen

(1:04:23) de la enfermedad Eso es muy importante entender que padecen de la enfermedad del que está enfermo está sufriendo entonces por eso hay grupos alternos se llaman grupos de la Non igual 24/7 35 días del año en cualquier parte del mundo de una cosa una cosa que es adicto al alcohol jala a la apuesta o a la droga o nada que ver o si Te jalas o contagioso o que te va a aplicar en tu cerebro tienes una lo que es la parte de la cabeza correcto que es la parte frontal de tu cerebro que es la dopamina sobre todo la dopamina está en una sustancia

(1:05:01) que suelta tu cuerpo y que suelta lo que es la sustancia del placer por eso y hay gente que lo canaliza a través de cocaína a través de fuego a través de sexo marihuana pornografía pornografía todo lo que es una adicción correcto cada o sea es lo que cambia porque está causando placer comida también claro chocolates también claro pues como lo canaliza la dopamina hacia abajo y hay gente que no soy jugador pero si gusta el sexo entonces a finales es es una sustancia que suelta el cuerpo Entonces no tengo que abstenerse de eso

(1:05:37) para no este cómo se llama esa dopamina por eso relacionado pero si es común de que una persona que no se atiende que es adicto al alcohol se va a las drogas y luego cae en juego y acaba o en la cárcel o en psiquiátrico cambia sustancia fuerte que acuérdate que cada vez cuando uno tiene un dolor requiere de más morfina o más anestesia para satisfacer ese dolor que uno tiene interno es lo más importante Acuérdese que es un Este es un problema es una enfermedad que nadie quiera haber nacido con la enfermedad yo la verdad no

(1:06:14) hubiera que decir querido nacer con esta enfermedad Dios me la trajo la acepto hoy día la acepto y ahorita mi responsabilidad es mantenerme curarla Por más que nada te tengo que potenciar para poder sanarme y sanar a la gente es una enfermedad porque la gente Ah mira este alcohólico o mira este cocainómano o mías de marihuano hay que entender al revés Pobrecito está enfermo y está sufriendo cómo lo ayudo es diferente concepto hay gente que se enferma del corazón él no a lo mejor sus malos hábitos de haber comido lo enfermaron Pero hay gente que

(1:06:55) le da migraña no está en mí pero siento a lo mejor estoy equivocado que el alcohólico Fue tu culpa de enfermarse no o no No necesariamente tiene que ver o sea es una enfermedad nada que ver toma y nunca le pasa no hay gente que nace con la enfermedad por las células de los de los padres de los abuelos o los bisabuelos por esto y se va a pasar así como como se parece se parece se parece a la genética correcto y hay gente que la va adquiriendo porque a lo mejor los padres nunca fueron fue Tuvo un problema este de algún divorcio en su

(1:07:33) familia alguna muerte alguna alguna emoción fuerte que se dirigió hacia la anestesia que es la adicción increíble un comentario no han parado decir que eres un rey que eres un campeón y que te felicito la verdad campeones mis hijos por apoyarme desde Perú hay gente de Argentina que ya vi que están escribiendo bueno gente de México Pero bueno gracias gracias aprendido sobre ti mismo durante estos cuatro años de sobriedad sobre ti mismo sobre mí mismo he aprendido porque creo que mencionaste ahí en tu testimonio

(1:08:25) Perdón que que cuando una persona toma se hace muy irritable no Ah okay Te enojabas mucho con tu esposa con el que se terrazaba el que en el alto no caminaba o con tus hijos con tus empleados hay un cambio importante Claro claro la persona que la persona contiene la sustancia adentro si usted está hablando cualquier tipo de droga correcto automáticamente uno se siente envalentonado se siente el omnipotente aquí yo soy el que manda y Comando yo aquí subí sobre todo de mí y este cualquier persona que le llegue a a este

(1:09:08) a decir algo que no le gusto que no le parezca por eso vemos las peleas callejeras o las peleas afuera del Estadio Azteca lo que sea por qué Porque se vuelve uno irritable sensible aunque uno es tan especiado con la sustancia o tu mente que hace un efecto de irretibilidad y la retibilidad es donde causa es causante de los problemas posteriormente Cuál es el cambio de correcto cuando uno no tiene la sustancia pues al otro día está más sereno empieza con más tranquilidad y por es un ejemplo el yo llegaba tontamente hace mucho tiempo atrás

(1:09:43) llegaba a la oficina y mi hermano me decía hermano los viernes ni te aparezcas en mi escritorio el jueves te veo hasta el lunes me decía por qué porque yo estaba irritable Pues yo no sabía lo que da la palabra irritabilidad lo que da la palabra celeridad lo que es la palabra negación lo que es la palabra aceptación todas esas ese vocabulario lo he aprendido a través de mis últimos cuatro años para llevarlos conmigo mismo tratar de primero yo y luego tratar de exponer los que hoy día no es hoy día como dice mi hijo muy

(1:10:18) no es un tabú lo más importante es si alguien tiene el problema de verdad pidan ayuda estén a tiempo salven sus vidas así como me dijo mi padrino salva tu vida no lo entendía Pepe estoy bien vivo cómodamente tengo mi casa toda madre mis hijos mi familia diciendo no tienes nada sabe tu vida primero tú o si tú no salvas tu vida tú no puedes abardo a los demás Entonces primero uno tiene que salvarse y hoy día es muy importante que me gustaría que lo escuchara más que nada los jóvenes este porque rabinome de favor porque el rabino me preguntó hoy

(1:10:54) día estamos pasando por eso muy difícil en el cual los jóvenes tienen que aprender y tienen que pedir esa ayuda con la persona indicada con su mejor amigo con los psicólogo lo que sea para que puedan abrir la problemática que tiempo que yo estoy seguro que están tapando alguna emoción estuvo garantizar yo así lo lo viví y lo he platicado con algunos compañeros míos y siempre se tapa una emoción hoy días salgan sus vidas muchachos no sean tontos yo les puedo ahorrar el camino ahora es ese camino en vez de por por la

(1:11:27) libre váyase por la vía corta Cuernavaca segura tres carriles a todas padrísimo paquetes y por la libre Qué bonito Eh Yo hubiera querido Yo hubiera querido la verdad conocer a alguien hace 25 años que me estuviera hablando de lo que estoy hablando de esto ahorita para tener por lo menos conciencia ya si mi libre adverbio me da para decirme sabes que yo sí pues sí me gusta el alcohol y la fiesta y el desmante ya apoyas mi elección o mi libre albedrío o por lo menos tener las herramientas las herramientas son herramientas o información así no hace

(1:12:11) tiempo No existía eso y por eso me atreví a dar mi testimonio para que alguien de ustedes tenga las herramientas de que se tienen que abrir y salvar sus vidas muchachos es momento de que salven sus vidas Ok se lo reitero y lo vuelvo a repetir lo que vas a hacer algo para prevenir se va a hacer algún centro de prevención o cómo vas no este voy a empezar una escuela en nombre de la escuela esta que me lo firme este la comunidad de lo firme está en el patronato ya tengo el programa ya hecho estamos en últimos detalles nada más de pertenecer

(1:12:49) o perfeccionar este todo lo que son los este los este el contenido del programa porque tú no puedes dar un programa un niño de sexto año cuando más le puede cabe a uno desde el segundo PP Entonces tienes que ir preparando eso con gente súper expertas psicólogos doctores Ese es prácticamente hoy día mi Target así como papá en países casi dedicó a hacer las fundaciones y casa la alegría yo creo que hoy mi mérito Misión y mi vida que Dios me dé licencia y vida con mi señor y mis hijos Ese es mi target de poder darles prevención a temprana edad

(1:13:25) y empieza la prevención porque me lo preguntó suy en algún momento y le dije la prevención empieza desde que se conoce la pareja No desde que tienen a los hijos es baján me lo había hecho este cómo se llama me lo comentó cómo Y por qué Por qué cuando conoce la pareja y tú sabes que tu pareja tiene adicciones tiene alcoholismo le mete las ovejas ten cuidado ojo ojo porque eso va trascendentada en tus hijos entonces te quieres casar está muy padre mi amor me fui con la fiesta y en emborrachamos y te abracé y bailamos Pues tú te estás

(1:14:04) con la conciencia que hace la mamá de tus hijos correcto y que puede ser bella la que tenga la adicción acuérdense que aquí el la enfermedad No nada más para los hombres eh Hay muchas mujeres que tiene esta enfermedad Ya la verdad Te mentiría Pero sí hay muchas mujeres jóvenes y casados entonces por eso es muy importante que dónde empieza la prevención desde que el hombre o el joven hoy día conoce Esa pareja pasé con quién se va No si está guapa o está bonita o si habló bonita o su equipo bonito la suegra eso es lo de

(1:14:38) menos es saber conocerla de a fondo a la a la muchacha en su estado correcto Y decía tiene la sustancia toma alguna adicción si es bueno Pues toma sus precauciones para hacer con ella porque al final Ahí viene el el los hijos y ahí viene otro y el tema de la prevención es muy importante que hoy día los papás no tenemos límites nos da miedo enfrentarnos con nuestros hijos y eso es muy importante a los recién casados correcto no te escuchen y ya la gente mayor pero sí es muy importante pero hay que saber cómo poner límites porque una

(1:15:13) manera de decir pues no me gusta que comas la paleta un ejemplo hoy es mi vida la paleta te puedo hacer daño y darle explicación correcta sana a su entender del niño con una explicación a su edad para captes de información y la pueda procesar le puede llevar a cabo Porque si uno por eso tiene que uno que aprender este proceso y por eso es importante que mi programa que voy a tratar de hacer es tanto programa para los padres sesiones para los padres y sesiones para los hijos y por qué nada más voy a atacar primaria porque se

(1:15:47) llama prevención yo no quiero atacar lo que Pepe lo que dijo Pepe correctivos ya los niños que pasan de los doce años y están con el tema del que ya se aprobado la primera copa ya es un programa conexión prevenir la vacuna no el antibiótico bueno llevar a cabo prevención más no correctivo no correcciones Yo no voy por acá cada quien ya está adulto y eso en su propio cuerpo y cae quien sabrá Qué camino tomar si es del bien o el del mal última pregunta mía no sé si alguien quiere palabras de esperanza y motivación Te

(1:16:31) gustaría compartir con aquellos que están luchando porque es una lucha estamos entendiendo que es una lucha constante contra la adicción el alcohol y buscan yo tengo una frase Yo quiero ir qué le dirías a una persona que Híjole lleva un día o llevo un mes Tú llevas cuatro años entonces qué le dirías a ver tú lo estás viendo y de que quisieras hablar con él qué le dirías por favor no cae ya ya va a tomar qué le dirías si fueras padrino de alguien Ah la primera es padrino la primera palabra es decir salva tu vida

(1:17:05) salva tu vida Esa es la palabra salva tu vida es que no te estoy diciendo que esto es donde vas a llegar entonces a ti mismo sálvate el Homo como el diabético que no sabe que no puede comer chocolates y está con chocolate pues qué está haciendo se va a morir está automático él no quiere salvar su vida ni ni prevenirse para no para no padecer en la diabetes él está propenso a tener un paro cardíaco o tener una presión alta porque sigue continuo tomando chocolates yo repetiría me encanta yo repetiría la frase que dijimos en la semana Hay cosas

(1:17:43) en la vida que son difíciles pero son placenteras Hay cosas en la vida que son fáciles Pero son muy duras No escojan jóvenes el camino fácil es más fácil que ahorita tu hijo se quede en su casa y le des su chequecito y esté todo en Facebook y en instagram es más fácil pero es mejor que le pongas un muestrario y se vaya al centro a vender no siempre en la vida Ahorita el mundo está dictando que mientras más comodidad más tranquilidad No es cierto es mentira hay que enseñarlo yo creo que pronto al rato Por qué los jóvenes hoy en día

(1:18:21) toman más porque es más fácil echarse una botella un tequila que enfrentar tus problemas en la vida pero no saben que el camino fácil muchas veces es mucho más espinoso y mucho más largo y la persona tiene que ser muy luchona en la vida dijo revisar misanante quieres crecer en la vida Tienes que luchar y por eso hay un porque eso te hace crecer dijo revisar mis alante Miren qué frase si no existía el Jeter oral esta vida Lo tendríamos que nosotros crear para luchar porque eso te hace crecer en la vida y crecer duele pero al final es

(1:19:06) placentero no sé si alguien tiene alguna otra documental nada es muy importante para los jóvenes o los adultos más que nada para la familia porque es muy importante el tema de la familia de cuándo cómo uno debe de enfrentar la situación uno no debe de evadirla Pero cuándo es el momento indicado si uno piensa que el momento indicado es cuando llegó borracho cuando estaba sin ti prepotente están completamente equivocados es lo peor que pueden hacerle porque es cuando el señor está activo a sumarse una potencia al otro

(1:19:40) día en la mañana cuando se levanta y se ve a sí mismo y vea la cruda que trae moral Ese es el momento para hacer una plática constructiva una una plática que le dé una forma interesante de cómo se está autodestruyéndose no en forma reclamación bajo ese que el borracho no hace tal reclamaciones es muy importante como manejar los padres de familia Cómo deben de manejar el Cómo hacerle entender al enfermo que está enfermo porque muchas la negación es la principal y hoy empieza lo que es la famosa recuperación socios como consejo

(1:20:18) que se los daría dime si una persona a la clínica y el chavo se quiere salir conmigo no hay manera de retenerlo no pero entonces no se logró nada porque va a volver a recae claro cuarenta veces hasta que llegamos hasta que llega a donde voy al psiquiátrico a la cárcel o a la muerte o sea hay que entenderlo si él quiere autodestruirse autodestrúyete ya autodestrúyete cómo le haces bien a los jóvenes Cómo están creen que van a vivir 120 euros Y cómo le hace raza cómo les transmites o sea los jóvenes que dentro de nuestras pláticas que

(1:21:09) tenemos hoy día con gente tan importante como tú como todos los rabinos todos nuestros maestros tenemos que incluir el tema de adicciones a mundial no nomás podemos hablar de guemará y el catorce más el veinticuatro treinta y ocho igual a shem eso déjenlo a un lado eso Si tuviera yo si me venía yo directo de acá de la yeshiba me fueron a una cueva como rarísimo tiene razón funciona porque no estoy viendo el exterior pero sales Pero vivimos en el exterior es un mundo real Entonces yo mi recomendación hacia los

(1:21:46) rabinos tienen que hablar del tema de adicciones de recuperación es más importante salvar una vida pecuaria en todas las escuelas claro eso es la parte importante O sea que ellos también como maestros como dirigentes de la comunidad tienen que enfocarse en trabajar en este tema es un es un trabajo titánico o con un resultado Cuál es positivo gracias [Música] [Aplausos] te bendiga te dé la mucho éxito en lo que hagas eres para mí por lo menos y para muchos un gran ejemplo y virguya muchas gracias gracias [Música]