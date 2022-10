Si hacemos una lectura rápida de lo que la prensa en general nos informa sobre territorios ocupados, dejando de lado en estos meses el tema de la guerra Rusia-Ucrania –este tema cambia a diario- veremos que solamente se habla (demasiado) de los “territorios ocupados” por Israel que se dice pertenecen a los palestinos.

En artículos anteriores dejamos bien claro que es un error, porque de acuerdo al derecho internacional, los territorios conquistados por Israel no entran en esa definición sino que la mayoría serían “territorios recuperados” y algunos pocos “territorios en disputa”, pasamos a dar una lista (incompleta) de territorios ocupados de los que la prensa no habla, un dato más que demuestra el doble rasero, que a Israel se la trata diferente a las demás naciones en perjuicio de este país.

ANATOLIA – Territorio perteneciente a Armenia, que fue conquistado por las armas por Turquía y por los kurdos.

KALININGRADO (Königsberg) – Conquistada militarmente por Rusia, que debería devolver a sus legítimos dueños: Alemania.

ISLAS KURILES – Conquistadas militarmente por Rusia, siendo propiedad de Japón.

SAJALIN DEL SUR – Perteneciente legalmente a Japón, en poder de Rusia por conquista militar.

TANNU TUVA – Perdió su independencia por conquista militar, forma hoy parte de la “Federación Rusa”.

REPUBLICA DE ADIGUESIA – (circasianos) – También conquistada militarmente, es otra integrante de la “Federación Rusa”.

YAKUTIA – (o Sajá) – Otrora territorio independiente, hoy también conquistada por la “federación Rusa”.

CHIPRE – (PARTE NORTE) – Conquistada militarmente por Turquía, que se niega a devolver y unificar con Chipre del Sur.

ESMIRNA – Conquistada por Turquia, habiendo sido históricamente parte de Grecia.

ISLAS DEL GOLFO DE FINLANDIA – Conquistadas por Rusia, su propietaria legal sería Finlandia.

ISTMO DE CARELIA – Al igual que el anterior, conquistado por Rusia a Finlandia.

CARELIA DE LADOGA – Idem a las dos anteriores.

CHECHENIA – Rusia debería devolverle la independencia.

DAGUESTAN – Rusia debería devolverle la independencia.

TATARSTAN – (o Tartaristan) – Rusia debería devolverle la independencia.

TIBET – Conquistado por China, constantemente reclamando su independencia.

TURQUESTAN ORIENTAL – Conquistado por China, donde gran parte de su población (uigures) son perseguidos por su religión islámica.

MONGOLIA INTERIOR – Conquistada por China, debería recuperar su independencia.

Mencionamos que es una lista incompleta, hay muchos territorios más en disputa o simplemente conquistados y no devueltos. Podemos mencionar la ambición de China de conquistar lo que ellos llaman “línea de los nueve rayos” y la amenazante invasión a Taiwan, los territorios de California y Texas que originalmente pertenecieron a Mexico, el conflicto Nagorno-Karabaj, hasta la disputa por las Malvinas o Falkland.

Si miramos desde el punto de vista de sus pobladores, la prensa habla únicamente de los palestinos, que jamás existieron como país ni como etnia (son árabes, originalmente procedentes de Arabia y Egipto). Pero no habla de los permanentes pedidos de independencia de kurdos, uigures, tibetanos y tantos otros que sí históricamente fueron países independientes y con idiomas y culturas propias.

La conclusión es simple: la ONU no sirve para nada bueno y nada hace para lo que fue creada (mantener la paz y la seguridad internacionales), los medios de información no informan sino deforman ya que comentan a su gusto un solo caso y dejan de lado una enormidad de casos más importantes, y el afán de ser el gran imperio es lo que domina la situación. Nos referimos a la Rusia del nuevo zar Putin, la República Popular de China, Turquía (ex imperio otomano), y el Irán de los ayatollahs (ex imperio persa).

Estamos seguros que la gran mayoría de los lectores jamás oyeron hablar de todos estos conflictos. Como excepciones alguna vez aparecen declaraciones del Dalai Lama con respecto a Tibet, y en Latinoamérica las quejas de los argentinos por las Malvinas-Falkland.