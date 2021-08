En la misma semana circularon por el mundo dos noticias que a simple vista nada tienen que ver entre sí. Tampoco se puede decir que tengan igual importancia.

La primera incongruencia es la importancia que le dio el mundo. Casi todo el mundo.

La noticia que más impresionó, y que sin duda le importó más a la gente, es la contratación de Leo Messi por el club de fútbol París-St.Germain.

La que menos trascendencia tuvo es el resultado de una larga investigación sobre el hambre en el mundo, realizada por varios organismos, entre ellos la FAO, la ONU y UNICEF.

No tenemos nada contra Messi. No es su culpa, es un gran futbolista y demostró ser una buena persona, a diferencia de otros consagrados que todos conocemos y no vale la pena nombrar.

Nos detendremos solamente en un detalle de números, algún cálculo que nos demostrará hacia donde va nuestro planeta, sus habitantes, la raza humana.

Un club de fútbol de un país que en cierta época fue el baluarte de aquella famosa trilogía: libertad-igualdad-fraternidad.

Un club de fútbol que paga a una sola persona dos millones y medio de euros al mes. Para hacerlo más universal, esta cifra equivale a DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES NORTEAMERICANOS.

Esta cifra significa U$S 98.333.- dólares al día, o si se quiere algo mas de 68 dólares por minuto.

Hemos pasado al valor por minuto para hablar ahora del resultado de la investigación mencionada. Dice el informe, que en nuestro planeta fallecen por hambre ONCE PERSONAS POR MINUTO.

Aquí cabe la pregunta: está el mundo haciendo lo correcto?

Con esos sesenta y ocho dólares por minuto, no se podría mejor alimentar a gente para que no muera de hambre?

Queda para otra oportunidad discutir si el fútbol, tal como lo vemos jugado tanto en países de Europa como en otras zonas, es realmente un deporte. Porque con franqueza, la suciedad que se ve en la forma de jugar nada tiene que ver con la definición de deporte. Quienes gustan de violencia saben que el boxeo y alguna otra

manifestación deportiva son violencia pura institucionalizada y regulada.

Hemos observado en días pasados verdaderos deportes, y por deportistas que no cobran sueldo para lo que hacen, sino que en muchos casos dan de sí tiempo, dinero, vida personal, para hacer lo que hacen en representación de sus países. Me refiero a las olimpíadas de Japón 2000 recién finalizadas.

Pero el fútbol debería tener cierta caballerosidad que hoy no existe, la violencia debería ser solamente hacia la pelota y no hacia el contrario tratando que el árbitro no la vea.

La peor violencia es el hecho de que mientras algunos nadan en abundancia, once personas mueren por minuto por no tener nada que poner en su estómago.

Haremos ahora la cuenta al revés: once personas por minuto significa que MUEREN CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PERSONAS POR MES. Solamente de hambre.

No estamos haciendo una apología de determinadas ideologías, estamos hablando de eso tan sacudido hoy en día que se llama “derechos humanos”, y entre esos derechos está el derecho a la vida, y quien no tiene con qué alimentarse pierde su derecho a vivir. Seguramente pierde antes las ganas de seguir viviendo.

Pusimos como ejemplo ilustrativo un solo caso de un jugador y un equipo, pero si tuviéramos acceso a la información detallada, veríamos que simplemente con poner cierto tope a determinadas remuneraciones, no sólo en fútbol, se lograría fácilmente:

-que nadie muriera de hambre

-que los trabajadores de la salud ganaran mejor

-que los educadores estuvieran mejor remunerados

EN SINTESIS: TENDRÍAMOS UN MUNDO MEJOR, MÁS JUSTO.