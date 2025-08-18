Incontenibles

Y es que aquí, más que cumplir, gestionamos la ley; esa orden que, por definición, es un límite. Una frontera que cae en el terreno de la simulación. Nuestra realidad es compleja porque se confunde con la ficción. En este surrealismo el Estado de derecho es utópico; implica no solo tener leyes y buenos gobernantes, requiere cerrar la pinza con ciudadanos dispuestos a someterse, ¿a qué? ¡A los límites! Y aquí es donde se gesta el drama nacional: somos un pueblo incontenible.

Para la cultura del “moche”, los límites se conciben como obstáculos, no como líneas inamovibles. No es casual que la doble raya amarilla en el pavimento no sea suficiente para evitar el cruce. El país del “¿cómo nos arreglamos?” demanda un bloque de concreto, no la simple pintura. En nuestro código cultural, las líneas no separan: serpentean, se borran y se vuelven a trazar. Por ello favorecemos el uso del diminutivo. Hay que saber pedir permiso para estacionarse en doble fila; no es lo mismo “permítame cuatro minutos” que la tradicional fórmula mexicana: “nomás tantito”. El diminutivo cae en terrenos de la física cuántica, es una partícula que constituye un universo per se. Un mundo donde los límites se estiran a conveniencia, y a perpetuidad.

Y es que nuestras calles no solo son vías públicas. Aquí funcionan como laboratorio de la desobediencia. Son el aula viva donde uno se enseña a sobrevivir, y en México eso quiere decir a negociar la realidad. Estamos programados con una dosis extra de flexibilidad. Sin esa permeabilidad, los límites serían fijos; ¡horror!, seríamos como otros países donde la ley es la ley. Quizá de esa flexibilidad provenga el ingenio nacional. Somos creativos para doblar los límites. La pregunta es si eso que es cualidad, no es también una forma de condena. ¿Es ingenio o es anarquía disfrazada?