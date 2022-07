¡Increíble!!

Una publicación de una revista en Arabia Saudita llamada Al Majalla, recientemente publicó una historia increíble y que apareció de manera sorprendente en la portada de su revista.



Mostró esta foto de árabes israelíes que sirven en las FDI y habló de ellos de una manera muy positiva.

bajo el titulo

Exclusive: IDF – ‘Our Mission is to Enlist as Many Israeli Arabs as we can’

Statistics Reveals the Campaign is Working

También tienen una versión digital escrita por Suzan Quitaz que muestra una foto de la comandante de las FDI, Ella Waweya, que es una árabe musulmana israelí que tiene el rango más alto de mujeres árabes en las FDI.



La revista la entrevisto en Tel Aviv recientemente.

El artículo habla de un batallon del ejercito formado por árabes que decidieron ser voluntarios para defender al Estado de Israel

El artículo menciona que “Estos jóvenes, que incluyen mujeres, están orgullosos de ser parte del ejército israelí. Uno de los jóvenes, A-Raqib Imad, dice con orgullo: ‘Es un gran honor sostener un arma en una mano y el Corán en la otra para defender mi patria, Israel’”

Importante mencionar que se hace hincapié que realmente el ejército de Israel representa a todos los israelíes: judíos, musulmanes y drusos.

A pesar del hecho de que la ley israelí no obliga a los árabes musulmanes, cristianos o beduinos de Israel a unirse a las FDI, en los últimos años se ha visto un fuerte y constante aumento de hombres y mujeres jóvenes de la sociedad árabe de Israel que se unen a las FDI en gran número en comparación con un hace una década.

“Es temprano en la mañana en el desierto de Negev, un batallón de soldados se arrastra por la arena del desierto con rifles de asalto amartillados.

Es un ejercicio militar de rutina, pero estos no son combatientes ordinarios: son árabes que han optado voluntariamente por luchar e incluso sacrificar sus vidas para proteger al Estado de Israel.

Estos jóvenes, y algunas mujeres también, están orgullosos de ser parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Uno de estos jóvenes es el sargento Emad, quien orgullosamente dice: “Es un honor sostener en un brazo el rifle de asalto y en el otro brazo el sagrado Corán, para defender mi patria, Israel”.

Existe una idea errónea masiva en los principales medios de comunicación. sobre el ejército israelí. La mayoría de la gente cree que es predominantemente judío, y lo fue en sus inicios.

Cuando se declaró la independencia de Israel, había una serie de organizaciones de defensa judías armadas como Haganah, Palmach, Lehi e Irgun. El primer primer ministro de Israel, David Ben-Gurion, decidió establecer una fuerza armada única y unificada leal al gobierno del Estado de Israel: las Fuerzas de Defensa de Israel se crearon el 26 de mayo de 1948.”

Despues la nota hace un analisis de como el artículo en la publicación de Arabia Saudita aborda directamente las críticas de los que odian a Israel, aclarando que el alistamiento de árabes israelíes tiene una “motivación política” )

Incluye ademas un fuerte mensaje del presidente de Israel Isaac Herog

PRESIDENTE ISAAC HERZOG “USTED ES NUESTRO VERDADERO ORGULLO. TE SALUDO”

Aquellos con los que habló Al Majalla expresaron que su sentido de pertenencia y lealtad al estado de Israel es lo que los hizo unirse a las FDI. “¿Por qué decidí alistarme?” pregunta el sargento Sami Heib, un beduino de 20 años que ha estado con las FDI durante más de dos años: “Porque esta es mi patria, soy parte de este país y quiero contribuir”. Continuó diciendo que “muchos familiares míos que ya sirven en las FDI y mis padres apoyan mi decisión y están muy orgullosos de mí”. Le dijo a Al Majalla que las FDI lo hacían sentir como en casa, “el hecho de que vengo de un grupo minoritario es probablemente la razón por la que las FDI me tratan de manera más especial, porque quieren que sienta que pertenezco aquí”.

Este año, el 5 de mayo de 2022, el presidente Isaac Herzog organizó la ceremonia anual del Día de la Independencia en su residencia oficial. Entre los invitados VIP se encontraban el exPrimer Ministro Naftali Bennet, el Ministro de Defensa Benny Gantz y el Jefe de Estado Mayor de las FDI, Aviv Kochavi. La ceremonia fue para honrar y entregar ‘Elogios de servicio de excelencia’ a 120 soldados y oficiales de las FDI de un conjunto diverso de unidades en el ejército. A los 120 soldados y oficiales, el presidente Herzog dijo: “Ustedes son nuestro verdadero orgullo. Te saludo. He leído tus historias. Me conmovieron tus historias. En verdad, por todos y cada uno. Estás aquí gracias a quién eres y gracias a quiénes somos nosotros, ¡gracias a ti! ¡Muchos gracias! Extiendo la misma gratitud a ustedes, queridos padres y familias. Estamos orgullosos de sus hijos y estamos emocionados junto con ustedes”.

Vea la versión digital del artículo de Al Majalla aquí

