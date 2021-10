Habiendo leído el artículo titulado “El doble rasero occidental ante el conflicto palestino-israelí, publicado por Uypress (Uruguay) con la firma de un señor Luis E. Sabini Fernández, y en el entendido de que dicho artículo infringe leyes vigentes en la materia, como ser delitos de injurias, difamación, etc., ya que en él se dicen muchas mentiras fácilmente comprobables que además de confundir a los lectores están difamando a un país amigo de Uruguay –otro delito-, paso a responder punto por punto lo que este señor afirma como real.

“El tratamiento del conflicto palestino-israelí por parte de las partes y potencias occidentales es repulsivo, sobre todo cuando se luce con su pretendida ecuanimidad.” En esta frase estamos completamente de acuerdo, y la prueba más visible es que Las Naciones Unidas y sus organismos dependientes pasan la mayor parte de su tiempo emitiendo declaraciones contra Israel, totalmente infundadas y rebatibles, al punto que acusan a Israel más veces que a todos los demás países juntos. Países que componen ese organismo y que es muy bien sabido que conquistan territorios de otros países a sangre y fuego, acusan a Israel de “colonialismo”. Pruebas: Turquía en Chipre, Rusia en Crimea, China en Tibet, por mencionar unos pocos de los muchos que existen.

La ONU y sus respectivas comisiones no pierden una sola oportunidad de acusar a Israel, pero jamás mencionan los otros países que son verdaderamente colonialistas invasores por la fuerza.

Se suma a esto las declaraciones que acusan a Israel de “apartheid” y “no respetar los derechos humanos”. Doble rasero sin dudar, la mayoría de los países que firman contra Israel son los que menos respetan los derechos humanos. En Israel conviven como en ningún otro lugar las minorías, ya sea raciales, políticas o religiosas, y donde las manifestaciones políticas contra el gobierno no significan prisión o muerte como en la mayoría de los otros países. Prueba de ello: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen miembros de varias religiones y ateos, hay libertad total (y respeto) por todas las religiones y todas las líneas políticas. Así que hasta aquí estamos completamente de acuerdo con que existe un doble rasero, y no sólo “occidental” como acusa el señor Sabini.

“Deutsche Welle ("A quien pertenece Jerusalén")”, es un periódico alemán, Israel no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que escribe, como no la tiene sobre el New York Times y otros periódicos que se dedican a difamar a Israel todo lo que puede. Tampoco la tiene sobre Uypress y quienes escriben en él.

“Tarea ardua, sin duda, puesto que los askenazíes no provienen, no han provenido históricamente, de esa región (a diferencia de los judíos mizrahíes que sí habitaron lo que los romanos bautizaran como Palestina).” Terrible error histórico. Queremos hacer notar a ese señor que el pueblo judío nació en Medio Oriente, y podrá comprobarlo en cualquier libro de Historia. Por algo la palabra “judío” proviene de la región que se llamó Judea (y circundantes) hasta que los conquistadores imperialistas romanos en forma despectiva le cambió su nombre original por “Palestina” (Philisten, por los filisteos).

Y ya que mencionamos a Judea o Palestina, nos gustaría que el señor Sabini nos explique por qué en muchas décadas aparecían pintadas y letreros en Montevideo (y otros sitios) que decían “judíos a Palestina”, y hoy cambiaron el texto a “judíos fuera de Palestina”. Cuando el pueblo judío hizo caso a los reclamos mundialmente populares –especialmente en ultras de izquierda y derecha- y de acuerdo con las Naciones Unidas volvió a rehacer su patria donde el mundo todo quería, tampoco les gustó y ahora exigen que nos vayamos de aquí.

“Tras esa descripción de apariencia fundacional, sobreviene un pero. Porque los palestinos pretenden lo mismo; Jerusalén como capital.” Muy correcto el uso del verbo “pretender” por los palestinos. Mi pregunta ahora al señor Sabini es por qué no la pretendieron como capital durante los dos mil años en los que no se le permitió a los judíos independizarse, sino que fueron esclavos de Roma, después siervos de los diferentes imperios que dominaron la zona hasta 1948 (por mencionar algunos: otomanos, persas, británicos, jordanos)????. Por qué no declararon su capital desde 1947 hasta la guerra de junio de 1967 en la que el ejército israelí la reconquistó de manos de Jordania???

Acentuando este último caso, en 1947 los árabes musulmanes que hoy se autoproclaman “palestinos”, vivían aquí, eran parte del pueblo árabe musulmán de la zona, tuvieron la declaración de la ONU que les daba derecho a una patria, pero no la aceptaron ni les importó. Si hubieran aceptado como sí lo hizo Ben Gurion al frente del pueblo judío, nunca habría habido un “conflicto” palestino-israelí. En cambio muchos de ellos, se calcula aproximadamente unos 800.000, hicieron caso a los gobernantes de los países musulmanes linderos, que les dijeron que se vayan porque en 48 horas esa zona quedará libre de judíos y podrán volver a sus viviendas. Lamentablemente –para ellos- siete países enviaron a sus ejércitos pero no pudieron con la población judía prácticamente desarmada que les hizo frente con valentía.

Si el señor Sabini viniera por estos lares (hablo del Estado de Israel), vería cómo viven los árabes-palestinos (musulmanes, cristianos, drusos), comparando con los de igual origen que viven en la Cisjordania, Jordania, Líbano, Siria. Vería qué elegantes lucen las mujeres musulmanas, también vería que hay musulmanes que son médicos, jueces, diputados, ministros, etc. No vería nada igual en NINGUN país musulmán, ni su vestimenta, libertad, derechos humanos y ciudadanos. Ni hablar de que no vería un solo judío en esas condiciones en países musulmanes, salvo lo que ahora está comenzando a suceder en algunos de los países que firmaron el acuerdo de Abraham.

“Ergo, los palestinos son lo que alteran el sueño judío. Es una significativa inversión de la verdad, puesto que, históricamente, han sido los sionistas quienes, embanderados con un judaísmo bíblico, han alterado la vida de los palestinos.” Pregunto al señor Sabini: quién firmó un pacto con Hitler para la matanza de todos los judíos que vivían en Medio Oriente?. Quién mandó SIETE ejércitos para echar a los judíos al mar en 1948?. Quién está prometiendo a diario que eliminará a Israel de la Tierra?. Quién engañó al mundo occidental porque ansía tener armamento nuclear para conquista al mundo todo?.

Señor Sabini: los judíos vemos alterado nuestro sueño cuando Maccabi juega en la Euroliga de basketbol o Israel pierde un partido de fútbol internacional. Lamentablemente para personas como usted dormimos tranquilos porque nuestro ejército (ejército del pueblo, nuestros hijos y nietos) están alertas para defendernos.

“Si del aspecto mediático pasamos a los hechos que son noticia hoy, como sucede con los desalojos y forcejeos en el barrio de SheikJarrah en Jerusalén, la situación dista de aclararse.” Ante su total desinformación (supongo), nos permitimos aclarar que todo ese “problema” es simplemente que UNAS OCHO FAMILIAS viven sin pagar el alquiler hace aproximadamente treinta años. Eran unas pocas más, pero algunas llegaron a un arreglo JUDICIAL, que les permite seguir viviendo donde estaban pero con la promesa de pagarle el alquiler a los propietarios. En Uruguay, quien alquila y no paga puede ser desalojado sin que por ello se haga un escándalo o sea motivo de guerra. Como dato complementario, esas familias entraron a vivir en Jerusalem cuando en la guerra de 1948 los judíos que vivían en ella huyeron ante el avance del ejército jordano que conquistó la zona; o sea que eran ocupantes ILEGALES ante cualquier legislación de cualquier país. Para no entrar en problemas, la Justicia israelí les ofreció quedarse si pagaban un alquiler, algunos aceptaron y otros no.

“a los ojos de los jueces judíos todo es nítido y claro: los judíos siempre tienen razón; los palestinos, nunca”. Tiene tanta razón el señor Sabini que fue UN JUEZ ARABE MUSULMAN quien decretó enviar a prisión a un presidente israelí, de acuerdo con la legislación israelí vigente.

“Veamos sucintamente la peripecia de SheikJarrah: se trata de un pequeño vecindario, que pasado 1948, tras la expulsión violenta de la mitad de la población palestina (de unas 500 aldeas y varias ciudades), recibió tierras para un asentamiento en Jerusalén entonces bajo administración jordana. Recordemos que la Nakba, esa expulsión violenta de buena parte del territorio palestino, generó tres o cuatro destinos diferentes para la población expulsada (casi un millón de seres humanos): algunos fueron a estados vecinos (todos ellos musulmanes o mixtos como en el caso de El Líbano); otros terminaron en países lejanos; una parte de esa migración forzosa se reinstaló en otras partes del territorio palestino recién israelizado; otros en territorios palestinos que quedaron al margen de la conquista sionista, como Cisjordania, e incluso en territorios que entonces eran exclusivamente palestinos, como la Franja de Gaza.” Evidentemente esto debe figurar en Ripley, porque ni una palabra es exacta. En 1948 no hubo “expulsión violenta”, sino que los gobernantes de países musulmanes vecinos les dijeron que se fueran porque su idea era eliminar con sus siete ejércitos a toda la población judía, y les prometieron que podrían volver en 48 horas. Fallaron los cálculos de Egipto, Jordania, Siria, y sus otros aliados. En esos años, antes y después de 1948, hubo matanzas y persecuciones pero fueron en países árabes contra sus habitantes judíos, que debieron escapar con lo puesto para no morir asesinados. Así aproximadamente 800.000 a 900.000 judíos escaparon de Irak, Siria y otros. Israel NO EXPULSÓ A NINGÚN HABITANTE, solamente fue una guerra de defensa contra siete ejércitos.

“Asumieron la Nakba como un suceso irresistible. Pero en la década del '60, autoridades sionistas aclararon, recordaron, que las viviendas palestinas se SheikJarrah, estaban asentadas en tierras (sacramentalmente) judías. Una vez que escribanos y rabinos establecieron esa verdad histórica, real o presunta, empezó la necesidad deredimir esa tierra ahora en poder de infieles. Y allí comienza el tejido judicial de reclamo, cada vez más imperioso y violento, de esa tierra por parte de las autoridades israelíes.” Cuando en 1947 el pueblo judío aceptó lo que ONU decretó, nadie reclamó todo lo que figura en la Biblia (no escribanos o rabinos), libro que es considerado el que más relata hechos históricos de miles de años antes de que existiera un “pueblo palestino”. Estamos hablando que Israel aceptó algo así como un QUINCE POR CIENTO de la patria que figura en textos milenarios. También queremos mencionar que el término “nakba” significa para los árabes el “desastre” de no haber podido echar a los judíos que allí vivían. Otro “detalle” es que en Israel no existen “infieles”, es un término usado por los musulmanes para nombrar a quien no es musulmán, incluidos los cristianos.

Los musulmanes aparecieron en la historia mundial como nueva religión en el siglo VI y VII de nuestra era, un milenio después que Jerusalem fuera declarada la capital de los reyes David y Salomón (aclaro: reyes de Israel). Cuando se le ofreció entre otras cosas a Yasser Arafat la zona oriental de Jerusalem, dijo no.

Terminaremos este tema con la alegría que nos causa que siendo israelíes dominamos y gobernamos a más de 20 países (Sabini dixit). Somos indestructibles, Superman multiplicado, somos el 0,0019% de la población mundial pero tan poderosos que hacemos lo que queremos con los casi 8.000 millones de habitantes.

Aunque no sea coincidente con las leyes vigentes, cuando un medio de información publica algo, aunque aclare que no se responsabiliza o que puede o no compartir la opinión, es moralmente responsable, por lo que no vale moralmente esa “imparcialidad” porque no es creíble.