Irán informó a Estados Unidos con anticipación sobre su ataque con misiles de enero de 2020 contra la base aérea de Ain Al-Assad en Irak; Informes de MEMRI confirman la afirmación del expresidente Trump sobre la advertencia de Irán; El asesor del líder supremo iraní, Shamkhani, lo niega y afirma que Irán nunca advirtió a Estados Unidos.

En una entrevista del 4 de febrero de 2024 en Fox News, el expresidente estadounidense Donald Trump dijo que en enero de 2020, Irán había informado a su administración de su intención de atacar la Base Aérea Ain Al-Assad en Irak, pero sin causar víctimas. El ataque iba a ser una respuesta al asesinato por parte de Estados Unidos del comandante de la Fuerza Qods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC), Qassem Soleimani, el 3 de enero de 2020.

El 5 de febrero, Ali Shamkhani, asesor de asuntos políticos del líder supremo del régimen revolucionario islámico iraní Ali Khamenei y exsecretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, negó las declaraciones de Trump. Sin embargo, reconoció que Irán había informado de antemano al primer ministro iraquí sobre el ataque.

Una revisión de los informes de MEMRI sobre el ataque de Irán del 8 de enero de 2020 a la Base Aérea Ain Al-Assad, que se basaron en declaraciones de la Teniente Coronel Staci Coleman, comandante del 443.° Escuadrón Expedicionario Aéreo (AES) en la base, muestra que los estadounidenses fueron informados sobre el ataque con misiles balísticos iraníes con unas ocho horas de antelación y que evacuaron a los miembros del servicio y a los aviones antes de que ocurriera.[1]

Teniente Coronel Staci Coleman, Comandante de la 443ª AES, Base Aérea Ayn Al-Asad (Fuente: PressTV , Irán. Twitter, 13 de enero, 2020)

Trump a Fox News: «[Los iraníes dijeron] ‘por favor, no nos ataquen, no los vamos a agredir’ – Eso fue respeto»

Trump le dijo a Fox News el 4 de febrero: «¿Sabes? Golpeamos [a Irán] muy duro por algo que hicieron, y tuvieron que devolver el golpe, sienten que tienen que hacer eso y lo entiendo. ¿Sabes?» Me llamaron para decirme: ‘Vamos a atacar un lugar determinado, pero no lo vamos a alcanzar, va a estar fuera del perímetro’… Nos avisaron y teníamos 16 misiles que explotaron… Y sabíamos que no iban a atacar. Y ahora lo revelo… Entonces apuntaron esos misiles y dijeron: ‘Por favor, no nos ataquen, no los vamos a atacar’. Eso era respeto, teníamos respeto.»[2]

Asesor del líder supremo iraní Shamkhani: «No es muy extraño que un hombre como Trump, conocido por sus mentiras… repita cosas incorrectas durante la campaña presidencial estadounidense»

Ali Shamkhani, asesor de asuntos políticos del líder supremo Ali Khamenei y exsecretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, negó la afirmación de Trump de que elementos iraníes habían contactado a Estados Unidos antes de atacar la base aérea de Ain Al-Assad y le pidieron coordinar con él un ataque para que pareciera significativo.

Shamkhani dijo: “después del ataque terrorista de Estados Unidos que mató al general [Qassem Soleimani], [el subcomandante de Hashd Al-Sha’bi], Abu Mahdi Muhandis y otros comandantes de la resistencia, se decidió por consenso que un [lanzamiento] a gran escala de misiles contra la base de Ain Al -Assad -considerada la base estadounidense más importante en Irak – debe ser llevado a cabo de forma completamente sorpresiva, para lograr la máxima destrucción.”

“Debido a las estrechas relaciones de Irán con Irak, y a consideraciones de respeto hacia los [países] vecinos, el asunto fue informado sólo al primer ministro iraquí media hora antes de que se llevara a cabo, de modo que Estados Unidos no fuese capaz de prevenirlo por medios especiales de defensa.”

Shamkhani, asesor de asuntos políticos del Líder Supremo Ali Khamenei (Fuente: Tasnim, Irán, 5 de febrero, 2024)

«No es muy extraño que un hombre como Trump, conocido por sus mentiras y que está involucrado en graves casos de corrupción política, económica y moral, repita cosas incorrectas durante la campaña presidencial estadounidense.”

“Si hubo respeto [por parte de Irán], como afirma Trump, entonces naturalmente él, [el secretario de Estado de la administración Trump, Mike] Pompeo, [el Asesor de Seguridad Nacional de la administración Trump, John] Bolton, y los otros funcionarios políticos y militares estadounidenses que llevaron a cabo el imperdonable crimen de matar a Soleimani, no deberían haber tenido que gastar el dinero de los contribuyentes estadounidenses en seguridad personal tantos años [después del hecho]». [3]

