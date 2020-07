Diario Judío México - A unos cuantos minutos en ferry desde Playa del Carmen o en avión con Maya air desde Cancún se encuentra la isla de Cozumel. Su encanto caribeño atrae a fanáticos del buceo en busca del paraíso mexicano bajo el agua y cuyas estancias se prolongan por semanas, la isla llama la atención con sus transparentes aguas y blancas playas.

Los mayas de tiempos ancestrales establecieron en Cozumel centros ceremoniales y puertos comerciales. Siglos después, la isla no ha perdido esa importancia naviera. Las mayores líneas de cruceros tienen aquí un puerto de llegada, y sus pasajeros tienen la oportunidad de descubrir en un día las tradiciones de la isla, las maravillas naturales y el único núcleo urbano del lugar: el pueblo de San Miguel.

Un espacio donde el mar es el protagonista, donde nos encontramos con nosotros mismos, el hermoso Westin Cozumel nos pone en contacto con la increíble naturaleza que lo rodea y nos sumerge en un mundo de relajación, de paz y de armonía. Llevándonos de la mano a descubrir lo más singular de la isla, el hotel, con sus espacios modernos, amplios, luminosos y con una incomparable vista al mar, crea experiencias inolvidables.

Desde la terraza de mi suite en el Westin Cozumel comienzo el día con el aroma de café y la infinita belleza del Caribe a mis pies. Aquí, a las alturas del piso 16, los caprichosos y cambiantes colores del océano forman extraños e hipnotizantes diseños; está es la obra de arte maestra de la naturaleza.

Después de permanecer cerrado por la pandemia, Westin Cozumel, el cual forma parte del Marriott, ha re-abierto con todos los nuevos estándares de limpieza. Campaña en Redes “We will travel again”: Para apoyar la promoción de los distintos destinos en Latinoamérica y Caribe, Marriott International ha generado la continuación de la campaña de We Will Travel Again a través de las plataformas de redes sociales de sus marcas y propiedades, generando videos cortos pero impactantes que destacan visualmente los atractivos principales de diferentes lugares de la región para inspirar a los viajeros a continuar viajando una vez que la pandemia termine.

Diminuta y casi indistinguible a la distancia, la pintoresca isla de Cozumel nos llama para volver una y otra vez. Formada por los arrecifes de la zona este oasis nos invita a caminar en sus playas de suave arena blanca, a explorar su mundo submarino y a deleitarnos en su espléndido clima.