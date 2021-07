¿En qué piensas cuando alguien menciona a Brasil? ¿En el fútbol? ¿En el café? ¿La samba? ¿Gente encantadora? Probablemente en cualquiera de estas opciones.

Sin embargo, para Israel, Brasil es el hogar de 120.000 judíos, todos ellos potenciales emigrantes al Estado de ocupación. Haaretz informó el 20 de junio que, según investigadores del Instituto Technion-Israel, con sede en Haifa, los funcionarios israelíes deberían centrarse en las comunidades judías de Brasil para animarlas a emigrar; a hacer aliá, en la jerga sionista.

"Las comunidades judías de São Paulo y Río de Janeiro son muy unidas, jóvenes, conectadas con Israel y menos asimiladas [que otras comunidades judías del mundo]", informó Haaretz. Además, hay muchas características de la sociedad brasileña, como el desempleo, la falta de movilidad ascendente y el miedo a la violencia, así como la calidad de los servicios públicos, que llevan a muchos judíos brasileños a plantearse la posibilidad de marcharse a Israel.

La violencia y la delincuencia son las razones más comunes que citan los judíos brasileños para hacer aliá. Según la Institución Igarapé, Brasil tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo. En 2017 se registraron 60.000 asesinatos. También se ha registrado un aumento del antisemitismo en Brasil.

La crisis del coronavirus en el país es otro factor. El número de muertes por Covid-19 en Brasil ha superado la marca de 500.000, la segunda más alta del mundo. Los expertos afirman que la lentitud del programa de vacunación puede agravar la situación.

"De hecho, cualquier joven bien formado quiere irse de Brasil ahora mismo, ya que estamos viviendo una crisis social", me dijo Francirosy Campos Barbosa. "Covid-19 y la crisis sanitaria han ampliado las desigualdades y han vuelto a poner a Brasil en el mapa del hambre. Toda esta crisis repercute en el empleo".

Según el profesor asociado de antropología de la Universidad de Sao Paulo, las clases sociales de la comunidad judía brasileña juegan un papel importante a la hora de empujarlos a emigrar a Israel. "En Brasil, la mayoría de los judíos son de clase media y alta. Como resultado, tienen un alto nivel de educación que resulta atractivo para las universidades y empresas israelíes".

Barbosa añadió que el lobby pro-Israel es muy fuerte en las universidades brasileñas. "Está claro que la 'fuga de cerebros' judíos de Brasil está relacionada con el fortalecimiento del Israel sionista. Hay un movimiento para acercar a los intelectuales brasileños a las universidades israelíes, para que se asombren de la tecnología educativa del país."

La Confederación Judía de Brasil (CONIB) estima que hay más de 120.000 judíos en Brasil, lo que la convierte en la décima comunidad judía más grande del mundo, y la segunda de América Latina, detrás de Argentina. "No hay duda de que la comunidad judía tiene un papel importante en la sociedad brasileña. Está representada en la educación, las artes y las ciencias, y en importantes espacios civiles, incluida la política", me dijo el profesor. "Sin duda, el gobierno actual contribuye de este modo y no lo hace solo, pero hay un fuerte lobby político".

En las dos últimas décadas, añadió, se ha producido un aumento de la conversión al judaísmo, algo que antes no existía.

Varias instituciones se dedican a animar a los judíos brasileños a hacer aliá. Olim do Brasil es una de ellas. Su presidenta, Gladis Berezowsky, informó que recibe decenas de solicitudes de información sobre la aliá. Según la Agencia Judía para Israel, una media de 650 brasileños se trasladan a Israel cada año y el número va en aumento. Israel ha destinado al menos 1.180.000 shekels a través de la Agencia Judía y la Organización Sionista para fomentar la aliá de los judíos brasileños.

Los emigrantes reciben ayuda en cuestiones cotidianas, como la apertura de una cuenta bancaria, la búsqueda de trabajo y la traducción de currículos. "Cuando las organizaciones de aliá trabajan juntas", dijo Berezowsky, "la unión hace la fuerza".

Benjamin Netanyahu realizó la primera visita de Estado a Brasil de un primer ministro israelí en diciembre de 2018, días antes de la toma de posesión del presidente Jair Bolsonaro. "Israel es la Tierra Prometida y Brasil es la tierra de la promesa", le dijo al entonces presidente electo.

Desde entonces hay más vuelos directos que conectan Israel y Brasil, ya que los judíos brasileños se plantean una "vida judía integral en Israel" y pasar de "la tierra de la promesa" a "la Tierra Prometida". Sin embargo, ¿hasta qué punto invertirá Israel en las crisis que afectan a Brasil para atraer a más personas para que realicen dicho traslado?