Cuando el nuevo presidente de Israel, Isaac Herzog, conmemoró la primera noche de Hannukah en diciembre encendiendo velas en la ciudad ocupada de Hebrón, en Cisjordania, donde unos 850 colonos israelíes viven bajo protección militar entre más de 200.000 palestinos, ofreció otro insultante recordatorio de la brutal ocupación. Herzog habló sobre la necesidad de denunciar “todas las formas de odio y violencia” en un lugar donde la violencia sistémica contra los palestinos es flagrante.

La mezcolanza de la coalición israelí que puso fin al mandato de Benjamin Netanyahu ha tratado de pasar página practicando una diplomacia respetuosa en el exterior. Como ministro de Relaciones Exteriores, el político centrista Yair Lapid ha estado tratando de reparar las relaciones de Israel con los demócratas en los EE. UU. y con los gobiernos de la Unión Europea, a quienes Netanyahu trató con desdén, en un esfuerzo por reforzar la imagen de Israel como una democracia liberal que juega bien. El enfoque atrae a muchos funcionarios occidentales que, comprensiblemente, dada su experiencia con Netanyahu, mantienen la esperanza de un cambio. “No declararemos de inmediato que todos los que no están de acuerdo con nosotros son antisemitas y enemigos de Israel. Así no es como manejas las relaciones exteriores de un país”, dijo Lapid en julio.

Pero ese mismo mes, después de que Ben & Jerry’s anunciara que ya no vendería sus helados en los asentamientos de los territorios palestinos ocupados, donde residen ilegalmente 670.000 israelíes, Lapid calificó la medida de “antiisraelí y antijudía”.

Presentar un boicot a los asentamientos como un boicot a Israel borra la distinción entre las fronteras de Israel de 1948 reconocidas internacionalmente y la tierra, y la gente, que ha ocupado desde 1967. Aunque la coalición Naftali Bennett-Lapid afirma que es el antídoto contra el gobierno de Netanyahu, continúa las mismas políticas de expansión de asentamientos, demoliciones y amenazas de desalojo, represión estatal de los palestinos y negativa a participar incluso en la apariencia de un proceso político. El nuevo gobierno también, en todo caso, se ha redoblado en la fusión de Israel y Cisjordania.

La ministra de educación de Israel confirmó recientemente la decisión de su predecesor de retener el Premio Israel al profesor de matemáticas Oded Goldreich porque respalda un boicot a la Universidad Ariel, ubicada en un gran asentamiento de Cisjordania. “No puedo otorgar el Premio Israel por logros académicos, por impresionantes que sean, [a alguien] que pide boicotear a Israel”, dijo, acusándolo de boicotear “instituciones académicas en Israel”, a pesar de que Ariel no está en Israel.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Idan Roll, canceló las reuniones programadas con funcionarios belgas después de que su gobierno anunciara que comenzaría a etiquetar los productos fabricados en los asentamientos, no un boicot, solo transparencia para el consumidor. Roll dijo que la decisión de etiquetar los productos “fortalece a los extremistas, no ayuda a promover la paz en la región y muestra que Bélgica no contribuye a la estabilidad regional”. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una declaración en la que calificó la medida de “antiisraelí” y dijo que “es incompatible con la política del gobierno israelí centrada en mejorar la vida de los palestinos y fortalecer a la Autoridad Palestina, y en mejorar las relaciones de Israel con los países europeos”.

De acuerdo con esta lógica, incluso bajo un primer ministro que dice “reducir” el conflicto, un ministro de defensa que busca fortalecer la economía palestina y un ministro de relaciones exteriores que apoya una solución de dos estados, la política israelí mantiene Cisjordania, legitimando asentamientos y mantener a los palestinos bajo un gobierno militar mientras afirman estar mejorando sus vidas.

Esto continúa con la anexión de facto de los gobiernos anteriores, y podría decirse que la lleva un poco más al crear la apariencia de una anexión de jure. No se trata simplemente de una continua expropiación de tierras (mientras se evaden las ramificaciones legales), sino de una postura que espera que el resto del mundo acepte el territorio ocupado como si fuera Israel. Es parte de por qué el grupo israelí de derechos humanos B'Tselem siguió a sus homólogos palestinos al declarar hace un año que Israel es un régimen de apartheid.

Los palestinos y sus partidarios son reprendidos e incluso castigados cuando piden una Palestina libre “desde el río hasta el mar”. Una encuesta reciente muestra que los palestinos que viven en Cisjordania ahora prefieren un estado a dos. Pero las políticas diarias de Israel en realidad implementan un estado desde el río hasta el mar, donde los judíos tienen libertades que se les niegan a los palestinos.

La normalización de los asentamientos israelíes y la eliminación de la Línea Verde no es nueva. Ha tenido lugar de manera constante desde que Israel comenzó a enviar ciudadanos al otro lado de la línea después de la guerra de 1967. Pero esta nueva coalición persigue esta agenda al tiempo que se presenta como algo más amigable y aceptable, lo cual se sale con la suya en gran parte debido a la inacción internacional.

Debido a que Israel está tratando a Cisjordania como si ya fuera parte de su territorio soberano, quizás otros gobiernos deberían comenzar a actuar en consecuencia. Aunque, en Israel, la política y la retórica se han alejado drásticamente del proceso de paz, la política y la retórica internacionales siguen estancadas. El mundo necesita obligar a Israel a elegir: O se compromete a retirar su presencia militar y civil de Cisjordania a las fronteras anteriores a 1967, o debe otorgar el derecho a la ciudadanía, la plena igualdad y el derecho al voto de todos los que viven bajo el control israelí. al menos hasta que vuelva a ponerse sobre la mesa una auténtica solución negociada.