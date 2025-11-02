Israel en la vitrina mundial. Reflexión.

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

” Y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra.”

Libro del Génesis 12-3 (Lej Lejá)

Yihad mediática.

Los islamitas y la izquierda mundial, han motorizado una guerra de propaganda contra Israel y el pueblo judío con un alcance global.

La tecnología y las redes y la rapidez de como se conforma y como viaja la información los favorece sobremanera.

La idea es denostar, acusar, y provocar rechazo con excusa de la guerra en gaza, y los palestinos como víctimas y los israelíes como salvajes ocupantes.

Con una amplia experiencia en victimizarse y parcelar o fragmentar y distorsionar la historia, buscan borrar al único Estado judío del mapa y también debilitar lo máximo posible su único apoyo incondicional (salvo raras excepciones) de las comunidades hebreas de las distintas diásporas.

Los islámicos saben que si Israel cae, caerá todo el occidente residual. De ser así, al haber colonizado ellos todo el mundo, ya no habrá nada que se interponga en su anhelo máximo y mandato religioso de instaurar un Califato mundial.

La izquierda, el mascarón de proa.

Los musulmanes utilizan al zurdaje internacional como punta de lanza. También como “idiotas útiles”, o “funcionales del momento”, con los cuales “arreglaran cuentas en su debido momento”. De esta forma hacen gala del dicho: ” tira la piedra y esconder la mano”.

Y le dan a esta intifada global un tinte o apariencia para que no se note (tanto) que son solo los seguidores del profeta Mahoma el motor y los atizadores de este odio global y serial.

Es decir, buscan confundir a millones de ignorantes y resentidos sociales, de que ellos” se encuentran luchando por toda la humanidad”. Y no por el bando del islamismo radical y del Hamás.

Acólitos de Hitler.

Con la máscara del antisionismo, terminan despertando un antisemitismo chiclero y pegajoso, aún en sociedades donde esta enfermedad era desconocida. Y continuan la vieja fórmula del ministro de propaganda nazi de: “miente, miente, y miente, que algo queda”. Y a esto adicionan el : “odia, y odia, y odia a los judíos…”que de este argumento mucho queda. Con lo cual incitan a la violencia, golpes y aún asesinatos tanto en Europa como en el propio Estados Unidos.

Limpiar nuestros lentes. Final.

Nos encontramos en “el ojo de la tormenta”. Es decir, en el medio de una situación de agitación y de caos. Contrarrestar o contrargumentar, requiere un esfuerzo anímico y espiritual no menor. Y para los escritores y comprometidos también una gran inversión de tiempo y esfuerzo y una fuerte dosis de agotamiento físico y psicológico.

Uno debe al cesar de mensajear, poder darse una buena ducha, y una limpieza profunda de nuestra alma o neshamá con agua y jabón.

Solo lo puedo comparar esto, cuando termine de leer ” Mi lucha”, o al terminar de ver la película más antisemita de todos los tiempos: “El judío Eterno” o “Der ewige Jude”, filmada en Alemania en 1940 y cuyo joven director fue Fritz Hippler.

Para concluir, nuestro único bálsamo es la Torá. Poder volver a llenar nuestra mente y nuestro corazón con ese vaso de lleno de agua pura.

.Ese es nuestro único antídoto, y seguro para poder volver la aguja al eje adecuado, y no caer nosotros por insistencia en la trampa verbal de los miserables mercenarios y perroflautas.

Es por esto, que adhiero al versículo de inicio de este espacio de reflexión.

Lo judío es lo genuino y bueno y restaurador y reparador para todos los vivientes y sintientes, y para no ceder, y poder mantener “nuestra posición”.

Benditos serán siempre los que bendigan a Israel. Ya que el solo hecho de haberse salvado del odio y la negrura y oscuridad de esta siniestra conspiración mundial, es de por sí, y constituye una victoria total.

Por siempre, en todo tiempo y lugar. Sean judíos o gentiles.

Shavua tov.

Dr Natalio Daitch

Buenos Aires-Argentina