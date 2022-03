El discurso de Zelenskyy a los parlamentarios israelíes llegó a ofender a mucha gente en Israel dadas las absurdas comparaciones entre la invasión de Ucrania hoy y el Holocausto que exterminó a 6.000.000 de judíos.

A continuación se muestra una carta escrita por Paula R. Stern, traducida por Marcos L Susskind, con permiso del autor

Estimado Vlodomor Zelenskyy,

Así que aclaremos algunas cosas...

Ustedes son los pobres del momento e Israel suele estar del lado de los pobres porque la verdad es que en todas las guerras que peleamos, los pobres fuimos nosotros porque estábamos superados en número, aislados y países como el suyo optaron por alinearse con nuestros enemigos. . En su caso, más de 35 veces en los últimos años.

Seamos claros, Israel no le debe NADA a Ucrania. Es nuestra elección enviar la ayuda que creamos conveniente y con los recursos que tenemos. Hubo cantidades masivas de ayuda humanitaria, asistencia médica, ambulancias a prueba de balas y mucho más. Si estás agradecido, eres bienvenido.

Su comparación del Holocausto con la lucha de hoy es abominable e históricamente inexacta. Los judíos no tenían ejército, ni misiles antiaéreos ni 100.000 rifles para distribuir a nuestro pueblo y nosotros no teníamos entrenamiento militar.

Nadie envió misiones de socorro y rescate y ni siquiera comenzaremos a describir cómo la mayoría de los ucranianos trataron a nuestra gente.

Sientes que te debemos ayuda porque eres judío... tus padres son judíos.

Creo que es mejor no mencionar que sus hijos no sólo no son judíos, sino que fueron bautizados con su permiso.

Así que hagamos lo siguiente. Dejen de quejarse de que Israel no está haciendo lo suficiente, comiencen a dar las gracias y la próxima vez que haya una votación en la ONU, recuerden que los países árabes se mantuvieron al margen mientras Israel actuaba.

Y si quiere que Israel SIGA apoyando a Ucrania, no se atreva a comparar su situación, donde trágicamente murieron más de 900, con la masacre de más de seis millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, con las víctimas en fosas comunes, como en Bebé Yar.

Ayudaremos... no porque seas judío, sino porque NOSOTROS somos judíos.