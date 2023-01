Israel pasa por el mismo proceso de polarización por lo que pasó Estados Unidos, Brasil, etc.

Una prisa por cambiar

El gobierno de Israel, el más derechista de su historia, tiene apenas tres semanas y ya está dejando su huella, avanzando rápidamente con una legislación que los críticos temen erosionará la democracia israelí . Benjamin Netanyahu ha regresado como primer ministro, esta vez liderando una coalición de partidos conservadores, de extrema derecha y ultraortodoxos.

Hablé con Isabel Kershner, corresponsal de la oficina de Jerusalén de The Times, sobre el impulso de la derecha para transformar Israel.

Ian: ¿Qué está tratando de lograr el nuevo gobierno?

Isabel: Los partidos de derecha de la coalición son todos extremadamente ideológicos, y Netanyahu les ha hecho muchas concesiones. El nuevo ministro de Seguridad Nacional es un ultranacionalista condenado por incitar al racismo antiárabe. Obtuvo más autoridad sobre la policía. El nuevo ministro de finanzas de extrema derecha reclama más autoridad sobre los asentamientos judíos y los asuntos civiles en la Cisjordania ocupada. Los legisladores ultraortodoxos quieren más autonomía y más financiación paraestudiantes y escuelas religiosas .

El gobierno también se está moviendo para reformar radicalmente el poder judicial.. Hay una percepción en la derecha de que la Corte Suprema es demasiado activista y se pone del lado de los liberales en temas como los asentamientos. Ahora la coalición quiere dar al parlamento más poder para seleccionar jueces y anular los fallos de la Corte Suprema. Los críticos dicen que los cambios propuestos por la coalición cambiarían por completo la naturaleza de la democracia liberal de Israel, que es dinámica pero también frágil. Israel no tiene una constitución formal; tiene leyes básicas que se pueden cambiar con 61 de 120 votos en el parlamento.

Netanyahu está en juicio por corrupción. ¿Eso lo ha hecho más dependiente de la extrema derecha?

Todo el marasmo político de Israel, el punto muerto que produjo cinco elecciones en cuatro años, se debe básicamente a que Netanyahu ha sido acusado de cargos de corrupción, pero no se hace a un lado. En el pasado, Netanyahu prefirió formar gobiernos con partidos más centristas o incluso de centroizquierda. Esta vez, los centristas se negaron a alinearse con un primer ministro enjuiciado, por lo que Netanyahu quedó a merced de los partidos de extrema derecha después de las elecciones. Eran los únicos socios con los que podía formar un gobierno,

¿Cómo ha reaccionado el país?

Lo que ha tomado a muchos israelíes por sorpresa es la velocidad vertiginosa y la determinación con la que el nuevo gobierno ha avanzado. Eso realmente impulsó a la oposición. Antes de las elecciones, los partidos liberal y centrista en el parlamento básicamente no cooperaron entre sí. De repente los ves sentados juntos, planeando la próxima manifestación y haciendo sus propias declaraciones radicales. Yair Lapid, el líder de la oposición centrista,

Soldados israelíes cierran la entrada a un barrio palestino en Cisjordania. Samar Hazboun para The New York Times

Me recuerda el estado de ánimo en los EE. UU. después de que Donald Trump fuera elegido.

Hubo una protesta pro-LGBTQ el día de la juramentación del nuevo gobierno, porque la coalición de Netanyahu incluye algunos legisladores extremadamente anti-gay . Desde entonces ha habido protestas, incluida una grande anoche , en Tel Aviv, una ciudad más secular y liberal a una hora de Jerusalén.

Israel ha visto grandes protestas antes. En los últimos años, los manifestantes anti-Netanyahu protestaron frente a la residencia del primer ministro en Jerusalén. Pero ese fue un movimiento mucho más de base, de abajo hacia arriba. Lo que estamos viendo ahora es a los líderes de los partidos de oposición llamando a la gente a salir a las calles.

¿Qué significa el nuevo gobierno para las relaciones con los palestinos?

Los niveles de confianza están por debajo de cero. Una de las principales preocupaciones de los árabes palestinos, que constituyen una quinta parte de los ciudadanos de Israel, es el aumento de la delincuencia, los asesinatos y las guerras de bandas criminales . El gobierno israelí anterior, que por primera vez incluyó un pequeño partido árabe islámico en la coalición gobernante, priorizó la lucha contra el crimen junto con las autoridades locales árabes. Ahora el ministro que supervisa a la policía tiene un historial de serun activista anti-árabe y provocador . Mientras tanto, la situación con respecto a los palestinos en los territorios ocupados ya era tensa y las cosas se tornaron rápidamente conflictivas.

¿Cómo ha dejado todo esto a los israelíes sintiéndose sobre el estado de su política?

Las cosas aquí se sienten más polarizadas que nunca, y hay mucho en juego. El país está dividido sobre qué tipo de democracia debería ser Israel y cómo se relacionará con los palestinos. Incluso entre la mitad del país que votó por un partido de derecha, no todos están contentos. Ha ido un poco más lejos de lo que algunos querían. Algunos se dan por vencidos o apagan las noticias. Como anécdota, escucho sobre más personas que solicitan pasaportes extranjeros. Entre los que se oponen al gobierno,

Más sobre Isabel: creció en el Reino Unido, habla hebreo y estudió árabe en la Universidad de Oxford. Pasó un año sabático en Israel, luego otro año en Egipto. Una temprana obsesión con el conflicto palestino-israelí la llevó al periodismo.