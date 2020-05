Diario Judío México - ¿Qué veo?

Según la ONG israelí StartUp Nation Central, hay una lista de más de 189 compañías israelíes que están desarrollando o adaptando sus productos para responder al nuevo coronavirus.

La industria nacional ya produjo alrededor de:

19.250.000 máscaras

14.930.000 botellas de alcohol gel

000 respiradores

Se está usando “HaMagen”, que en hebreo significa escudo. Esta app fue lanzada por el Ministerio de Salud. Mediante la tecnología de geolocalización, informa a los usuarios sobre cualquier punto de contacto con casos conocidos de COVID-19.

HaMagen está disponible en 5 idiomas y ha sido descargado por más de un millón de personas. Los más afortunados reciben mensajes que dicen “no se han encontrado puntos de intersección con pacientes con coronavirus“. A los demás se les avisa que un contagiado estuvo cerca de ellos y se les exige quedarse en cuarentena por 14 días.

El Ministerio de Defensa ha ofrecido recursos a una nueva empresa israelí llamada Vocalis Health, que está desarrollando una aplicación capaz de diagnosticar COVID-19 en función del sonido de la voz de alguien.

Actualmente se están recolectando muestras de voz de portadores de virus en diversas etapas de la enfermedad, como también muestras de personas no infectadas. Todo, con el fin de desarrollar el algoritmo basado en Inteligencia Artificial y detectar la “huella digital” vocal de COVID-19.

Pero no solo con sonido sino también con la respiración y con el olfato. “Smell Tracker” está desarrollando soluciones para identificar a los contagiados de coronavirus.

¿Que siento?

¡La semana pasada fue el día de la independencia de Israel 72 años! ¡Sólo 72 años!

Una de las cosas especiales del Día de la Independencia en Israel, es que se celebra justo un día después al solemne Día del Recuerdo.

Es en esta oportunidad que recordamos a nuestros soldados que dieron su vida por la creación de este país, con tal de que mis hijos y yo podamos crecer aquí y sentirnos seguros.

Recordamos también a los caídos por actos terroristas. Actos que movilizados por el odio, matan a ciudadanos inocentes.

Para que recordemos, en los muros de la ciudad vieja de Jerusalén pasaron, durante toda la noche, videos con los nombres de los soldados caídos. En mi ciudad, por ejemplo, cubrieron lo carteles de las calles con los nombres de los soldados caídos que nacieron o vivieron en esta misma ciudad.

Luego, en el día de la independencia, recordamos con orgullo y celebramos ser el país que volvió a sus orígenes. Google, a través de su tradicional Doodle, también se lo anunció.

Para el día de la independencia, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) prepararon un video transmitiendo que lo que mantiene a nuestro ejército no son las tecnologías, ni los entrenamientos, ni los conocimientos, sino que son las personas: ¡Nuestros soldados!.

En primera persona, ese es nuestro espíritu, nuestra pasión, nuestro amor. Somos un ejército de personas, estamos defendiendo nuestras casas, a nuestras madres, padres, hermanos, hermanas, vecinos y amigos.

Cualquiera de nosotros, ya sea los generales, capitanes o soldados o el ejército de reserva, estamos dispuestos a tomar cualquier riesgo para asegurar la supervivencia del país frente a todos los retos que se nos presenten.

Estamos orgullosos de dar seguridad a todos los ciudadanos del país y seguros de que nuestros mejores días están todavía por venir.

Este día de festejos, el país se encerró, no se nos permitió festejar en conjunto. Entonces, celebramos agradeciendo a los servicios médicos, a nuestros padres y abuelos quienes crearon este país.

El tradicional desfile de aviones se hizo por arriba de los hospitales en todo el país; los jóvenes cantaron en los hogares de ancianos; los soldados repartieron comida a gente mayor.

El presupuesto, que en años anteriores iba destinado a los tradicionales fuegos artificiales de cada ciudad, se utilizó para repartir comida a los más necesitados.

También quiero que sepan que no todo funciona, no todo fluye, hay discrepancias y muchos desacuerdos y luchas internas, sin embargo, algo se debe hacer.

¿Qué hacemos?

Donde no hay caminos los hacemos. Donde no hay puentes, los construimos. Si no hay respuestas, las encontramos.

No hay distancias tan largas, ni océanos tan vastos, ni misión tan complicada.

Solo sé, que en Israel las cosas se hacen: “We get the job done”.