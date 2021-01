El corresponsal militar del portal Gazeta.ru Mikhail Khodarenok responde a un análisis realizado por Panagiotis Nastos en la agencia de noticias griega Pentapostagma, Nastos afirmó que el sistema ruso de misiles antiaéreos S-400 «Triumph» con base en Siria observaba en silencio mientras aviones de la Fuerza Aérea israelí penetraban el espacio aéreo sirio con impunidad y atacaban posiciones iraníes. Nastos cree que Rusia no desea provocar una querella con Israel porque si los rusos intentaran derribar aviones israelíes, los israelíes sacarían de circulación los S-400 disminuyendo así su valor en el mercado internacional de armas. Khodarenok cree que dicho análisis es superficial. Los iraníes han estado tratando de esconderse bajo el paraguas de las fuerzas rusas mientras acumulan sus fuerzas contra Israel. Rusia no tiene por que intervenir para proteger a los iraníes. Rusia es mucho más inteligente que la Unión Soviética que intervino activamente en favor del lado árabe contra Israel durante las décadas de los años 1960 y 1970. Este no participará en hostilidades sin tener un objetivo estratégico claro y solo después de haber calculado a fondo las posibles consecuencias de sus acciones.

Lo respuesta de Khodarenok a Nastos puede leerse a continuación:[1]

Mikhail Khodarenok (Fuente: Profilerussia.com)

«La agencia de noticias griega» Pentapostagma «afirma que, a pesar de que Moscú presenta sus sistemas de misiles tierra-aire S-400» Triumph «como los mejores del mundo, estos se encuentran simplemente «observando» la manera como los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel penetran el espacio aéreo sirio con impunidad y realizan ataques aéreos y de misiles contra las unidades armadas iraníes y grupos pro-iraníes. Panagiotis Nastos, analista de «Pentapostagma», hace la siguiente pregunta: ¿Por qué los sistemas «S-400» nunca respondieron a los ataques israelíes?

Según el autor, al hacerlo, la Federación Rusa evita que estalle el enfrentamiento entre los aviones israelíes F-35 y los «Triumph» rusos. Al mismo tiempo, todo esto brinda una oportunidad para que las industrias de defensa rusa y estadounidense exporten sus armas a países terceros en el mercado global.

«Nastos señala que si el ejército ruso ataca al avión israelí F-35, el vehículo de combate o el propio S-400 serían destruidos como resultado en respuesta al fuego cruzado».

Batería S-400 (Fuente: Iz.ru)

Tal como afirma el artículo del autor griego: «Ningún país compraría jamás un arma, que una vez fue destruida».

“La agencia Pentapostagmanews afirma que es precisamente por esta misma razón que las tropas rusas con misiles antiaéreos no abren fuego contra los aviones de la Fuerza Aérea israelí.

En otras palabras, el analista de la agencia de noticias «Pentapostagma», Panagiotis Nastos se centró exclusivamente en el tema general de la cooperación técnico-militar y en el comercio de armas y equipos militares en particular.

«Sin embargo, la situación en Siria es mucho más complicada y multidimensional, que solo el tema de la venta de armas. Existen muchos componentes en este tema: principalmente geopolíticos, militares y técnico-militares».

«Qué hace Irán en Siria

«La influencia de Irán en Siria crece exponencial y continuamente. Según una declaración de Vladimir Sazhin, investigador principal del Departamento de Estudios del Cercano y Medio Oriente en el Instituto de Estudios de Oriente en la Academia de Ciencias Rusas, realizada anteriormente en una conversación con el reportero del portal «Gazeta.Ru», existen varias direcciones en las que Teherán incrementa sus actividades en Siria:

«Primeramente, existe una dirección puramente militar. Los iraníes construyen bases militares y almacenes con armas, municiones, material y suministros técnicos en determinadas y ventajosas zonas. Al mismo tiempo, estos objetos militares (sin mucha exageración, pueden ser llamados bases militares y almacenes) no solo para el uso de unidades iraníes tales como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), sino también para las milicias chiitas de Pakistán, Afganistán, Irak, el propio Irán y aquellos que provienen directamente de Siria.

“Por lo general, estas unidades y tropas están controladas por oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Según Vladimir Sazhin, se puede concluir con seguridad de que estas unidades son cercanas a las formaciones militares iraníes.

Además, los iraníes crean varios tipos de puntos de transbordo junto a almacenes para la organización paramilitar chiita Hezbolá, en los que acumulan armas y municiones. Los iraníes suelen hacerlo ‘bajo la ayuda’ de las unidades de las fuerzas armadas rusas, es decir, en las inmediaciones de todo tipo de instalaciones militares rusas. La idea es que Irán espera protegerse de los ataques perpetrados por las Fuerzas de Defensa de Israel, que también operan en la región.

«Teherán asume que, dado que Israel pondrá en peligro al personal militar ruso en sus ataques aéreos y con misiles, esto garantizará la seguridad de las instalaciones iraníes también».

«En segundo lugar, Irán está involucrado en una expansión económica a gran escala en Siria. Los representantes de Teherán están adquiriendo activamente la compra de bienes y raíces, varias empresas industriales (los compradores iraníes no están particularmente preocupados si tales empresas resultaron dañadas durante las hostilidades). Los iraníes también compran activamente lotes de terrenos.

«Las transacciones son hechas en nombre de los iraníes o los sirios, que representan los intereses iraníes en Siria. Estos últimos son principalmente chiitas y solo unos cuantos son alauitas.

«Por ejemplo, en la capital de Siria, Damasco, ya existen muchos anuncios, letreros de tiendas en persa (farsi). Es decir, tal como enfatizó Vladimir Sazhin, Irán está fortaleciendo activamente su influencia en muchos sectores de la economía siria».

Vladimir Sazhin (Radiomayak.ru)

«En tercer lugar, indudablemente existe una dirección ideológica [de las actividades de Irán]. Irán está realizando un gran trabajo promoviendo el Islam chiita [chiismo] entre la población siria, de la mejor manera posible y por haber.

«Convertir directamente a sunitas en chiitas es bastante complicado, aunque en principio si es posible… Pero al mismo tiempo, los iraníes ejercen presión económica sobre ciertos grupos de personas religiosamente inestables en Siria».

Según el experto, si se recuerda la situación singular del país antes de los acontecimientos de los años 2010-2011, entonces es muy obvio que en ese entonces Siria no era un país muy religioso. Por lo tanto, hoy día las partes vacilantes y religiosamente inestables de la población siria se convirtieron principalmente en blanco de la influencia chiita.

Además, los iraníes están haciendo su trabajo proporcionando diversos beneficios económicos y financieros a muchos grupos de la población siria, principalmente a los alauitas y chiitas. Estos les proveen ayuda humanitaria, realizan propaganda y relaciones públicas a gran escala. Según Vladimir Sazhin, los resultados de este trabajo son bastante visibles.

“’Y, por supuesto, también debemos mencionar la influencia política’ – enfatizó el experto. ‘Un complejo de actividades militares, económicas e ideológicas constituye lo que denominamos como influencia política’.

«Es de destacar que los iraníes tienen buenas posiciones en los niveles bajo y medio de la administración siria. Además, poseen fuertes conexiones con los servicios especiales e incluso al más alto nivel de la élite político-militar de Siria.

«Sin embargo, lo más importante es que esas actividades de Teherán en el territorio de la República Árabe Siria [RAE] representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Israel.

«No existe ninguna duda de que Tel Aviv desplegará cualquier medida sin límites para hacer frente a este problema. Por estas razones, los aviones de la Fuerza Aérea israelí penetran el espacio aéreo sirio y realizan ataques aéreos y con misiles contra objetivos iraníes».

«¿Debería Moscú tomar represalias?

En este sentido, las Fuerzas Armadas de Rusia en Siria se encuentran en una posición bastante delicada:

«Por una parte, uno necesita apoyar a un aliado en la región: el régimen oficial de Damasco.

«Por la otra, los planes del Kremlin hoy no incluyen una confrontación armada con Israel en ninguna forma. Después de todo, debe entenderse claramente, que si los batallones de misiles antiaéreos rusos abren fuego contra los aviones de combate de la Fuerza Aérea israelí, esto inevitablemente transformará la situación de la región en una guerra a gran escala entre Moscú y Tel Aviv.

«En última instancia, Moscú tendrá que responder algunas preguntas bastante simples:

«Primero, ¿cuáles serán los objetivos políticos y militares del conflicto en este caso? Además, no está del todo claro el cómo se pueden formular estos objetivos, ni siquiera teóricamente.

«En segundo lugar, ¿es posible lograr los objetivos establecidos (si estos pueden ser identificados primeramente) a través de medios militares?

«Tercero, ¿cuáles serían los posibles resultados de la guerra?

Y, finalmente, hablando simplemente sobre la pregunta más importante: ¿por qué necesita Moscú todo esto y cuál será el precio a pagar por esta guerra?

«Por cierto, todavía es imposible responder a preguntas similares sin ambigüedades mientras se analiza el papel de la URSS en las guerras árabe-israelíes ocurridas en las décadas de los años 1960 y 1970.

«Sin embargo, hay razones para creer que hoy día el Kremlin comprende todas estas situaciones político-militares.

«Tanto Moscú como Tel Aviv están tomando todas las medidas posibles para garantizar que las acciones de la Fuerza Aérea israelí no resulten en daños a las instalaciones militares rusas ni ocurran víctimas entre el personal de las Fuerzas Armadas rusas dentro de territorio sirio.

En cuanto a las tareas de combate asignadas a los batallones de misiles antiaéreos S-400 en Siria (y puedo afirmarlo con seguridad), consisten exclusivamente en proteger las instalaciones militares rusas (en primer lugar, la base aérea Khmeimim y la base naval Tartus) y solo en caso de que se genere una amenaza a su seguridad.

«En resumen, nadie en Moscú va a querer combatir contra Israel por motivo de los ataques contra objetivos iraníes en Siria. En cuanto al análisis presentado por la agencia de noticias «Pentapostagma», en palabras de Nikolai Gogol [en su clásico El Inspector General], este demuestra una «extraordinaria superficialidad de pensamiento».

[1] Gazeta.ru, 8 de enero, 2021.