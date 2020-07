Diario Judío México - Hay Luz al final del Túnel: Israel donde ha estado, esta y hacia donde va

Muchos se preguntan si hay una luz al final de este túnel de desesperanza con el COVID

Israel un país que demostró como controlar la pandemia, de repente cambio y ahora parecería que no lo está haciendo

Pero ¿Es esto cierto?

¿Realmente se ha descontrolado la infección o Israel encontró una manera de manejar los contagios y al mismo tiempo mantener la economía, teniendo especial cuidado en las personas de alto riesgo?

¿Qué se requiere para detener esta amenaza y volver a una normalidad?

¿Qué medicamentos se sabe o se piensa son efectivos contra el COVID 19?

¿Qué se necesita para que circule una vacuna o una cura para el Coronavirus?

¿Esta Israel en camino de encontrar una vacuna, o hay otros lugares ya mas avanzados?

¿Qué podemos hacer en México y en el mundo para controlar al virus

Para estas y otras múltiples interrogantes escuchamos a una de las voces mas autorizadas en Israel y en el Mundo el profesor el Jonathan Halevy presidente del Hospital Shaare Zedek de Israel en una interesante charla

“Israel and the World: Where We’ve Been and Where We are Heading”.

El Audio lo pueden oír en este link: https://soundcloud.com/user-699337879/covid-19-israel-and-the-world-where-weve-been-and-where-were-headed.

Entre los puntos a destacar de dicha platica están

Como en todos lados al empezar esta pandemia se tenían muchas dudas., Al principio en Israel se estaban haciendo 5000 pruebas serológicas. No se sabía que las personas asintomáticas también podían estar contagiando a la población. Ahora se hacen 30 mil pruebas diarias y podemos determinar que mas o menos ¾ partes de los infectados son asintomáticos.

A 6 meses de que empezó el Coronavirus, sigue habiendo muchas cosas que no conocemos y que se están investigando

Hasta el día 19 de julio, en Israel, se tenían detectados alrededor de 27 mil casos en Israel. Y de ahí se determina cuales son asintomáticos, leves, moderados y graves.

Acá se dio un cambio importante, en especial en cómo se reflejan las estadísticas, y es que anteriormente graves era quien estaba en el hospital y ahora en Israel se considera grave a cualquiera que requiera un aparato respiratorio

En especial sobre los casos, se puede decir son:

Los leves son los que pueden tener fiebre, tos, algo de dificultad para respirar y algo de perdida del gusto y/o olfato.

Los moderados son los que ya tienen algo de enfermedad en los pulmones, aunque sea poco porque son candidatos a que se vuelvan graves. A estos se les hospitaliza.

Los graves son los que ya necesitan oxigeno. Son gente que tiene poca oxigenación y necesitan apoyo para oxigenar los pulmones.

En Israel pasaron de intubar a todos los pacientes a utilizar el Optiflow, que es darle oxigeno al paciente sin tener que intubarlo esto ha ha funcionado y los pacientes no tienen tanta dificultad para recuperarse.

Halevy comparó casos de Alemania y Austria donde después de la primera ola de infecciones pudieron gradualmente bajarla y controlarla por su buen manejo y la obediencia de su población.

Mientras que en Israel aunque la primera ola y pico fueron mas bajo que en Europa, ahora están más altos los números de contagios.

Lo que ha llevado al Gobierno a decidir entre cerrar y afectar la economía o dejar abierto y controlar el sector salud.

Recordó que no solo el Virus afecta la salud, ya que obviamente el cierre daña económicamente a la población, y también pueden aumentar las enfermedades mentales y daña a la población psicológicamente (mas suicidios, estrés, bancarrotas).

“Pagamos el precio por no abrir gradualmente” dijo el Prof. Halevy.

¿Entonces?

El Profesor aclaro que hay que ser optimistas porque: aunque hay mas infectados, estos no están llegando a los hospitales:

Al 19 de julio, había 512 pacientes repartidos en 30 Hospitales Covid en todo Israel.

Solamente 56 de ellos están con respirador.

El promedio de edad de la gente que está en el hospital es de 50 años y no son graves.

Lo que habla de que aumentan los contagios de alguna manera se esta controlando a quien le está dando la enfermedad, y no se están saturando los hospitales ni aumentando considerablemente el riesgo de fallecimientos.

Un ejemplo en el Centro Medico Shaare Zedek: Comparado con Erev Pesaj que fue cuando hubo mas pacientes, 128, ahora solamente hay 5 en respiradores y son 2 personas mayores, una chica joven con Síndrome de Down y un señor con obesidad mórbida.

Elogió que el gobierno reaccionara rápido para proteger a la gente mayor (después de que al principio no sabían de la urgencia de cuidarlos). Ahora se quedan en sus casas o salen muy poco y bien protegidos. En los asilos no se permiten visitas, hacen pruebas a todos los trabajadores regularmente, todos usan cubrebocas y tienen sana distancia.

Al parecer hasta las poblaciones de religiosos han empezado a reaccionar y a usar cubrebocas en todas partes porque aprendieron la lección después de que se contagiaran tanto.

Las playas: en su opinión, dice que son lugares seguros de estar, SOLO si se mantiene la sana distancia. Si se ponen en grupos las familias y no se acercan a otras personas. Es un escape para la gente y les hace bien.

Albercas: Se considerá que en el agua no se puede uno contagiar. Por lo que piensa que no es tan riesgoso estar en una alberca igualo con sana distancia, ya que es a sus alrededores, cuando se olvida esta medida, cuando se dan los contagios

Si se toman las precauciones para entrar, salir y estar con cubrebocas puede ser un lugar seguro

Sobre Restaurantes, bares, pubs, fiestas, las Yseshivot y cines se ha detectado que ahí son focos muchos mas altos de infección., por lo que opina que estos si se deberían de cerrar o restringir mucho mas

En las Escuelas: los niños se ha visto estadísticamente que no se enferman gravemente de Covid y que por lo mismo puede ser que no sean tan contagiosos. No es concluyente.

El opina que se pueden abrir las escuelas con cautela, sabiendo que los niños no pueden mantener su sana distancia y no tocarse.

Halevy hace una afirmación muy importante a considerar

“El Coronavirus se va a quedar con nosotros un largo tiempo”

Los cierres totales de las ciudades: obviamente ayudan a bajar el índice de infectados, pero también puede afectar a familias que viven en espacios mas reducidos donde si uno se infecta todos se van a infectar. El gobierno israelí ha puesto a disposición hoteles para sacar de sus casas a los infectados, pero no siempre se ha hecho a tiempo y de todas maneras acaban contagiados todos.

Si el cierre total no se puede hacer por la situación económica, entonces debemos de mantener la sana distancia, no ir a lugares llenos de gente, solo ir a restaurantes con terrazas o espacios abiertos.

Comparó Suecia y Austria con Israel por tener mas o menos el mismo numero de habitantes. Suecia no hizo cierre total y tiene 5,639 muertos. A comparación Austria tiene 711 e Israel 415 donde si hicieron cierre total de actividades al principio de la pandemia. Según su análisis, Israel tuvo pocas muertes porque: hizo su cierre oportunamente, cerrando fronteras, los hospitales se prepararon: todos abrieron unidades de coronavirus, compraron equipo protector a tiempo, e hicieron guías de salud muy estrictas.

Sobre tratamientos: cuando dan esteroides a los casos moderados, 30% de los casos no llegan a ser graves.

Mencionó que hay que hacer diagnósticos oportunos y rápidos. Si se pudiera saber si son portadores en un par de horas, mejor (en vez de días) sobretodo para que las personas hagan cuarentena y no sigan contagiando.

Plaquenil: no es efectiva

Vitamina C: no hace nada (para ayudar si te contagias de Covid)

Vitamina D: hay que tomar, puede ser que ayude.

No tomar Dexametasona si no estas enfermo. Puede causar daño. Esta medicina solo se le da a los casos moderados a graves en los hospitales y en 30% de los casos si ayuda para que no empeoren.

Remdesivir: es difícil de conseguir. Se necesita un permiso especial. Si han mandado a Israel. Se da en casos de desahuciados únicamente. En Shaare Zedek 2 de 3 casos se mejoraron, pero uno finalmente murió.

Vacuna: las pruebas serológicas detectan anticuerpos de virus. No es totalmente concluyente que si te da, ya no te puedas volver a infectar. Sin embargo, si se comporta como otros virus, no deberían de preocuparse de infectarse de nuevo. Tampoco se sabe cuanto tiempo debe de pasar exactamente hasta que dejas de ser contagioso después de que te enfermaste de Covid.

Cuando puede salir la vacuna? Hay 128 empresas a nivel mundial trabajando en una vacuna. Solo 2, refiriéndose a Oxford y Morear en las ya llegaron a la etapa de probar una primera parte en humanos y parece fue exitosa. Ha habido efectos secundarios como síntomas leves de gripa y fiebre, pero nada grave.

Comentó que cuando salga, se va a poder producir suficiente para los 7 – 8 billones de personas en el mundo.

El Prof. Halevy cree que vamos a poder tener una vacuna entre diciembre 2020 y enero del 2021. Es una buena noticia porque llegaría en el invierno de los países del norte y evitar así mas muertes. Claro que se espera que se combine con casos de influenza pero el predice que van a haber muchos menos casos de influenza este año.

Sobre si todos nos vamos a infectar eventualmente: el opina que no. En estos momentos, a nivel mundial solo del 2 al 10% de la población por país está infectada. Falta mucho para llegar al 60-70% que se necesitaría para aplacar el virus. Él cree que antes de eso va a salir la vacuna y todos nos vamos a poder proteger del virus para que no nos enfermemos.

Esta conferencia, que pueden escuchar completa en,

