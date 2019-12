Diario Judío México - La Asociación Israelí de Luchadores Pro regresa con su tercer espectáculo de 2019. El promotor de esta edición, Gery Roif, ya no se limita a la pequeña sala del Bearle Club de Lehavot Haviva, sino que muestra lo que su talentoso equipo puede hacer en un escenario más grande: Cinema City Glilot.

Y con un escenario más grande vienen estrellas más grandes, con luchadores importantes de la promoción de lucha libre americana All Elite Wrestling (AEW) Darby Allin y “The Spanish God” Sammy Guevara, ambos han sido contratados para el espectáculo, así como la luchadora independiente escocesa Molly Spartan y el principal evento de la tarjeta – el campeón de la IPWA Matt Sydal contra “Bad Ass” Billy Gunn, un salón de la fama de la WWE y campeón del equipo de 11 etiquetas de la hora, y el actual entrenador principal de la AEW.

Fue gracias a esta tarjeta apilada y a su ubicación más céntrica en comparación con el Club Bearle que atrajo a una audiencia mucho mayor que la del programa anterior, con el vestíbulo de Cinema City repleto de aficionados que llevaban mercancía de lucha libre.

La tarjeta de ocho partidos comenzó con un partido de cinco hombres inmediatamente antes de pasar a los partidos individuales y por equipos, y el talento pudo demostrar las ventajas de la acústica mejorada del nuevo recinto. El sonido de cada golpe y cada movimiento de alto impacto que se lleva a cabo en la habitación, hace que cada movimiento parezca más brutal y que cada caída sea más intensa.

Fue el quinto partido de la tarjeta el que realmente hizo que el público empezara a dar la campanada cuando Roif, que luchaba como el rabino Swissa, se enfrentó a Darby Allin. Este fue el partido de vuelta de Allin, que sufrió una lesión en el cuello hace apenas unas semanas, pero no se ha ralentizado, golpeando con puntos intensos e incluso llevándose el balón entre el público antes de que Swissa ganara.

Pero el sexto partido fue capaz de eclipsar incluso eso, ya que Sammy Guevara se enfrentó a Yuval Goldschmidt, de 20 años de edad, el hombre que posiblemente sea el mayor talento de Israel.

En el último concierto, Goldschmidt llevó a Sydal al límite en un partido por el título, y el campeón le prometió otra oportunidad cuando quisiera. Sin embargo, parece que Billy Gunn fue el primero en conseguirlo, ya que su larga e histórica carrera es algo que Sydal necesita para igualar.

“En cierto modo, me veo a mí mismo como el retador en esto”, dijo Sydal al Jerusalem Post. “Y por eso tiene eso sobre mí.”

Por supuesto, esto no significa que Goldschmidt tenga que demostrar su valía.

“Lo vi luchar hace seis días en el show de IPWA en Minnesota, es increíble. Mejor que cuando peleamos por última vez. Todavía tiene esa oportunidad, gane o no esta noche. Por supuesto, si Sammy le pega, entonces tiene una oportunidad también”

Guevara era plenamente consciente de lo bueno que era también su oponente, como confirmó al Post antes del partido. Y el más experimentado de los luchadores de AEW, sin duda, no retuvo nada, usando su increíble atletismo para mantenerse a la par de su joven oponente, ambos sin impedimentos por su bajo techo y capaces de hacer pleno uso de sus habilidades aéreas.

En última instancia, Guevara fue capaz de salir vencedor, pero Goldschmidt parecía fuerte en la derrota al demostrar una vez más que era la estrella en ascenso más brillante de Israel, llevando al límite a un oponente mucho más experimentado,

“No me importa quién esté en esta lista, me enfrentaré a Matt Sydal, me enfrentaré a Billy Gunn. Cualquiera que esté en esta lista de broma”, dijo Guevara después del partido. “Pero tú… No eres un chiste. ¡Y sólo tienes 20 años! …Gracias por el partido. Te aceptaré en cualquier momento”.

El evento principal, sin embargo, sorprendió a todos.

Tanto Sydal como Billy Gunn tuvieron un gran éxito cuando entraron, con el campeón entrando primero realmente vendiendo la idea de que se sentía como el retador en el partido. Muchos en la multitud recordaban a Gunn cuando era un establo de la WWE programando en el período de mayor auge de la lucha libre “The Attitude Era”, y otros lo recuerdan cuando llegó a Israel en los años 90.

“Estuve aquí hace 25 años, algunos de ustedes lo recordarán, y pasé el momento más increíble de mi vida”, dijo Gunn antes del partido.

El partido entre estos dos veteranos comenzó lentamente, pero pronto estalló en una intensa acción que el anillo simplemente no pudo contener, con los dos peleando por todo el recinto. El público renunció en gran medida a quedarse quieto, de pie y animando durante todo el partido mientras seguían con impaciencia a los dos talentos. Gunn demostró que su carrera no fue una casualidad, y parece tan talentoso como siempre, mientras que Sydal demuestra una vez más que es uno de los talentos más subestimados de la industria.

En última instancia, Sydal ganó la mayor explosión de la noche al golpear su estrella fugaz de la cuerda superior, algo que los techos bajos del Bearle Club le impidieron hacer.

Aunque hubo algunos momentos lentos, la tarjeta era muy sólida y ningún aficionado se fue a casa insatisfecho. Con 2020 a la vuelta de la esquina, Roif ha puesto un gran listón para el IPWA, y si su historial es algo a tener en cuenta, los próximos conciertos serán imprescindibles.