Para muchos de mis hermanos y hermanas dentro del judaísmo, esta fecha nos recuerda el nacimiento de nuestro Pueblo como Nación y el respeto hacia la energía divina que se expresa a través de Hashem dentro de cada uno de nosotros ya nuestro alrededor. Como Dios es el Aliento de Vida, origen del vasto Universo y de los confines que constituyen el Espacio-Tiempo, como nacimiento de una Era en constante cambio y evolución del Uno, siendo la constitución del Todo y la Nada misma que se expresa en este mundo bajo la forma Humana que nos caracteriza procedente de la Divinidad misma.

En consecuencia, cuando seguimos el relato de la salida de nuestro pueblo de la esclavitud a consecuencia del yugo del faraón y el éxodo por el desierto durante 40 años hasta llegar a Canaán, la tierra prometida, es que 3300 años después esta fiesta se convierte en más de solemne a medida que pasan los días. Porque sella el pacto que Hashem hizo con el pueblo hebreo y la promesa efectiva de liberarnos de todo tipo de esclavitud, ya sea física, mental o espiritual, al reconocernos como las Doce Tribus de Israel, marcando el hito de la conciencia de todos. descendientes. de Jacob.

Porque Pesaj es la expresión más concreta de dejar atrás cualquier tipo de opresión a la que hemos sido sometidos o cadenas que nos impedían avanzar hacia la libertad de nuestro Ser allá en el mundo. Por ello, la Pascua judía es el símbolo de nuestra redención frente a un pasado ya superado, que desde la mística sefardí de origen francés podría entenderse como “laissez faire, laissez passer” y desde la perspectiva de la Península Ibérica, el voluntad de acercarse a la divinidad conocida dentro del judaísmo como Devequt, un valor social de temor a Dios, cumplimiento de sus preceptos y estudio de la Torá.

Así que hoy, como judío sefardí, me uno a esta celebración desde lo más profundo de mi corazón y de mi alma, siguiendo las tradiciones que mi familia ha honrado y preservado durante más de tres mil años a pesar de las continuas persecuciones y pogromos. Y donde Pesaj ampara en mi espíritu la llama que mantiene unido al pueblo hebreo más allá de cualquier diáspora y nos hace ayer, hoy y siempre conscientes de quiénes somos y de dónde venimos en el transcurso de nuestro paso por este mundo.

Lo anterior, porque un día como hoy hace 734 años en Troyes Francia, mi familia quedó reducida casi en su totalidad a cenizas por la intolerancia y ambición que yace en algunos seres humanos, haciéndonos a los judíos objeto de discriminación siglo tras siglo. saqueo y saqueo de las bendiciones que Hashem nos ha concedido como pueblo observador de Su Ley.

De esta manera, desde el sentido histórico y místico contenido en las Sagradas Escrituras, no solo nos hemos ganado todo lo que tenemos con el sudor de nuestra frente, sino que también hemos desarrollado una alianza con Di-s para el crecimiento de la comunidad hebrea como una sola. Tribu, al florecer y luego compartir los frutos que contiene el Árbol de la Vida con todos nuestros prójimos. Porque somos ejemplo del esfuerzo humano y de la superación ante las adversidades y los conflictos que se nos presentan a cada paso, como lecciones a aprender en esta vida efímera y de continuo hacer y no hacer, donde la Energía Creadora de todo lo que hay se transforma. nosotros cada paso que damos

En virtud de lo anterior, hoy no solo encenderé mis velas de Shabat y honraré Pesaj en nombre de Hashem y de todos mis hermanos y hermanas que están dentro o fuera de Israel, sino también en nombre de toda la Humanidad que me sucede. y en especial en nombre de mi Ima, mi Ava, mi Sabta y mi Sava. Ya que fue gracias a todos ellos y a mis ancestros hasta llegar a Baruch D`Avirrey o Baruch Tob Elem (Bonfils), que hoy, más de 700 años después, me encuentro aquí en Sefarad Vivo y Libre de todas las ataduras y cadenas para siempre.

Por eso quiero compartir con ustedes no solo la elegía medieval “La quema de Troyes 1288 en caracteres hebreos dedicada a mi familia, sino también la misma elegía musicalizada por el Músico y Compositor, Fundador y Director del Ensemble Lucidarium de Basilea, Sra. Avery Gosfield, a quien lo conocí en persona hace algún tiempo en un hermoso Shabat celebrado en Dresden, Alemania, en la Sinagoga Rabbi Akiva Weingarten, a quien le transmito mis sentidos recuerdos y toda su Kehila, Amén.

Jag Sameaj Pesaj.!!!