¡Jala la flecha, pero no te disloques el hombro!: La filosofía, la ciencia y la vida detrás de retroceder para avanzar

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Querido lector, agárrate el sombrero (o la peluca, si es el caso), porque vamos a desmenuzar este asunto de “jalar la flecha hacia atrás para lanzarla hacia adelante” con una mezcla de filosofía de taberna, datos históricos más jugosos que un chisme de vecindad, psicología de diván, neurociencia de ratón de laboratorio y un toque de humor que hasta Sócrates aplaudiría (o al menos, no se tomaría otro trago de cicuta por escucharnos). Así que, afila tu arco, apunta al cielo y prepárate para un viaje que va desde Aristóteles hasta el vecino que nunca devuelve el taladro.

El arte de retroceder: Una verdad más vieja que el pan de ayer

La idea que hay que retroceder para avanzar no es nueva, no. Es tan antigua que hasta las cavernas tenían grafitis con frases como: “Para cazar mamut, primero aléjate y luego corre como loco”. En términos filosóficos, esto huele a Heráclito, ese señor griego que decía que todo fluye y que los opuestos son la base de la existencia. ¿Quieres luz? Necesitas oscuridad. ¿Quieres éxito? Prepárate para el fracaso. Heráclito probablemente habría dicho: “No hay flecha que vuele sin un buen jalón hacia atrás, amigo”. Y no, no estaba hablando de arcos, sino de la vida misma.

Saltemos a la historia: pensemos en Cristóbal Colón (sí, el tipo que se perdió buscando la India y terminó en una isla caribeña). Antes de descubrir América, Colón tuvo que “retroceder” años enteros mendigando fondos a los reyes de España, siendo rechazado como si fuera un vendedor de enciclopedias puerta a puerta. ¿Y qué pasó? Ese retroceso le dio el impulso para zarpar y, bueno, cambiar el rumbo de la historia (para bien o para mal, pero ese es otro tema). Moral: a veces, el retroceso no es un paso atrás, sino un trampolín disfrazado.

La psicología del jalón: ¿Por qué nos cuesta tanto retroceder?

Desde el punto de vista psicológico, retroceder es como pedirle a un millennial que apague el Wi-Fi: pura resistencia. Según Daniel Kahneman, el Nobel que nos enseñó que somos más emocionales que racionales, nuestro cerebro está programado para evitar pérdidas a toda costa. Esto se llama aversión a la pérdida, y explica por qué preferimos quedarnos en un trabajo que odiamos antes que “retroceder” a estudiar algo nuevo. Pero aquí viene la paradoja: los estudios muestran que las personas que se atreven a dar un paso atrás (como dejar un empleo estable para emprender) suelen reportar mayor satisfacción a largo plazo. Ejemplo real: J.K. Rowling, quien “retrocedió” a ser una madre soltera sin un centavo antes de escribir Harry Potter. Si ella no hubiera jalado la flecha hacia atrás, no tendríamos Hogwarts ni varitas mágicas. ¡Gracias, retroceso!

Neurociencia: Tu cerebro es un arquero perezoso

Ahora, metamos el bisturí en el cerebro. La neurociencia nos dice que el proceso de “jalar hacia atrás” activa la corteza prefrontal, esa parte del cerebro que planea y toma decisiones como si fuera un general en una batalla. Cuando decides invertir tiempo en aprender algo nuevo (retroceder), estás fortaleciendo las conexiones neuronales, lo que te hace más hábil para disparar la flecha después. Un estudio de la Universidad de Stanford mostró que las personas que dedican tiempo a la práctica deliberada (es decir, “jalar la flecha” con paciencia) desarrollan una mayor plasticidad cerebral, lo que les permite alcanzar metas más ambiciosas. Ejemplo: Michael Jordan. Antes de ser el dios del baloncesto, “retrocedió” practicando tiros libres hasta que le sangraban las manos. ¿El resultado? Seis anillos de la NBA y un legado que ni los extraterrestres de Space Jam pudieron opacar.

El lado psiquiátrico: Cuando no jalar la flecha te lleva al diván

Ahora, hablemos de lo que pasa cuando NO jalas la flecha. En psiquiatría, el estancamiento se asocia con trastornos como la ansiedad o la depresión. Según el psicólogo Carl Jung, el crecimiento personal requiere enfrentar la “sombra”, ese lado incómodo de nosotros mismos que preferimos ignorar. Jalar la flecha hacia atrás es como mirar a esa sombra y decir: “Ok, vamos a trabajar contigo”. Si no lo haces, te quedas atrapado en lo que los psiquiatras llaman evitación experiencial, que es básicamente negarte a invertir esfuerzo porque te da miedo fallar. Ejemplo real: Vincent van Gogh. El tipo pintó como loco mientras “retrocedía” en una vida de pobreza y crisis mentales. ¿El resultado? Unas obras maestras que hoy valen más que un yate de jeque. Aunque, bueno, lo de la oreja no fue el mejor plan.

La vida misma: Ejemplos que te harán reír (o llorar)

La metáfora de la flecha aplica a todo, desde el amor hasta el gimnasio. ¿Quieres un cuerpazo? Tienes que “retroceder” levantando pesas hasta que sientas que tus brazos son fideos. ¿Quieres una relación épica? Prepárate para “retroceder” en citas desastrosas que parecen sacadas de una comedia de bajo presupuesto. Hasta la naturaleza lo sabe: para que amanezca, la noche tiene que hacer su show de estrellas y grillos. Y si crees que puedes avanzar sin invertir nada, te tengo noticias: estás gastando el recurso más caro del universo: el tiempo. Como dijo Benjamin Franklin, “el tiempo es dinero”, pero yo diría que es más caro que un café en Starbucks.

Un toque de humor para cerrar

Imagina a Friedrich Nietzsche jalando una flecha con su bigotazo, gritando: “¡Lo que no me mata, me hace más fuerte!”. O a Sigmund Freud analizando el arco como un símbolo fálico (porque, claro, todo lo era para él). La vida es un tiro al blanco, amigo, y a veces tienes que jalar TAN atrás que parece que estás en un capítulo de Volver al Futuro. Pero confía: cada retroceso es un cohete que te lanza hacia adelante. Así que, la próxima vez que sientas que estás yendo para atrás, recuerda: no estás retrocediendo, estás cargando el arco para disparar como Robin Hood en esteroides.

Conclusión: Jala la flecha, pero no te la claves en el pie. Invierte tiempo, sudor y hasta un par de lágrimas. Porque, como dijo el gran filósofo moderno, Dory de Buscando a Nemo: “Solo sigue nadando”. O, en este caso, sigue jalando.