Esta canción forma parte del CD doble titulado “Assif” interpretado por Naomi Shemer, en el cual podemos encontrar –entre otras- las siguientes canciones:

Rav Haor Vehatchelet 1956

Noa 1957

Hey Trili 1958

Biglal Masmer 1958

Hadoar Bah 1958

Sayeret Harochvim 1958

Ha’ir Halevana 1960

Leil Emesh 1960

Bisdeh Tiltan 1961

Zemer LeGideon 1961

Hopa Hey 1961

Shir Hashuk 1961

Chayalim Yatz’u Laderech 1962

Machvo’im 1964

Hatiyul Hagadol 1964

Od Lo Achalnu 1964

Mitriya Bishnayim 1964

Machar 1964

Kineret 1964

Layla Bechof Achziv 1964

Ayelet Ahavim 1964

Ahavat Poalei Habinyan 1964

Ha’ir Be’afor 1966

Zemer 1966

Kafeh Shachor 1966

Shilgiyah 1966

Valse Lehaganat Hatzomeach 1967

Ilu Tziporim 1967

Adquiera este libro en línea, oprima aquí.

Acerca de Naomi Shemer

Naomi Shemer, fue una gran poetisa y cantante israelí, conocida en todo el mundo por su canción Yerushalayim shel Zahav (ירושלים של זהב), de 1967, la canción israelí más famosa de todos los tiempos.

Nació en el 13 de Julio de 1930, en Kvutzat Kinneret, uno de los kibutz más antiguos de Israel, cerca del Lago Kinneret, y allí pasó su niñez y juventud. Falleció después de un largo cáncer en el 26 de Junio de 2004 en Tel Aviv, a la edad de 74 años.

Desde niña, Naomi Shemer estudiaba piano, incentivada por sus padres. La artista empezó su trabajo musical en una banda de las Fuerzas de Defensa de Israel, cuando servía en ella. Al licenciarse de la mili, fue alumna en la Academia Rubín, hoy la Academia de Música y Danza de Jerusalén (האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים), que está en la Universidad Hebrea. Ella se casó con el actor Gideon Shemer, y desde entonces se conocía por este apellido. Con él tuvo una hija, Lali, pero ellos se divorciaron. Naomi se casó otra vez, com el Mordechai Horowitz, y con él tuvo su hijo Ariel. En 1983 recibió el Premio del estado de Israel, en reconocimiento a la importancia de su arte para el pueblo de la nación. Las numerosas melodías de Shemer son reverenciadas hasta hoy por la gente de su país, algunas de ellas son adaptaciones de poemas escritos por ella u otros artistas.

Además de Jerusalén de Oro, otras de sus canciones conocidas son Lu Yehi (לו יהי), que hizo en 1973, inspirada por Let It Be, de Los Beatles, y Hurshat ha Eucalyptus (חורשת האקליפטוס), de 1963, un clásico del repertorio israelí, ya interpretada por muchos cantantes famosos, como Ishtar (israelí), Lara Fabian (canadiense), El duo “Ester & Ariel” ( Chile) y Preslava Peicheva (búlgara). Hurshat ha Eucalyptus (En el Bosque de Eucaliptos) es un homenaje a Kvutzat Kinneret, su lugar de nacimiento.