Para que puedas disfrutar de esta canción, y las miles más que vamos rescatando necesitamos de tu ayuda. Manda tu donativo hoy mismo y ayúdanos a preservar este tesoro. Disfruta la canción de hoy...

Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra (BGKO) was a project founded by clarinetist Robindro Nikolic and accordionist Mattia Schirosa. The project existed from year 2012 - 2015 creating great success while performing in Barcelona and most European countries. The last concert of BGKO was performed at Vienna KLEZMORE festival on the 8th of November 2015.

Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra were:

Sandra Sangiao (Vocals - Catalunya)

Robindro Nikolic (Clarinet - Serbia/India)

Mattia Schirosa (Accordeon - Italy)

Julien Chanal (Guitar - France)

Ivan Kovacevic (Double Bass - Serbia)

Stelios Togias (Percussion - Greece)

Oleksandr Sora (Violin - Ukraine)

Albums:

'Imbarca' (Satélite K, 2014)

'Balkan Reunion' (Satélite K, 2015)

www.robindronikolic.com

KAYAH:

Considerada la veu més popular de Polònia i una de les muses del compositor serbi Goran Bregovic, Katarzyna Roojiens ‘Kayah’ és una de les artistes més sol·licitades del continent europeu. L’oportunitat de sentir-la en un marc com el del Palau de la Música i com a convidada especial de la Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra és una d’aquelles situacions úniques que mereix una celebració.[/vc_column_text]

SaveTheMusic.com tiene como propósito el preservar la música judía en yiddish, hebreo, ladino y otros idiomas. Fundada por Roman Ajzen en 2006, Save the Music es ahora el principal colector de LP's de yiddish en el mundo. Igual de importante es su objetivo de convertirse en un lugar de encuentro virtual para que los artistas interactúen y promuevan gratuitamente sus conciertos, eventos y nuevos lanzamientos. Este proyecto abarca el descubrimiento de grabaciones antiguas, enriqueciéndolas con letras, traducciones, transcripciones, partituras, y biografías de los artistas intérpretes y compositores. Cuando se escribió la canción? ¿Por qué? ¿Cuál era el contexto social de la canción? ¿Qué le dijo que tiene la intención de transmitir al oyente? Múltiples representaciones de la misma canción con diferentes ritmos, ritmos, idiomas, y en varias fechas están disponibles para inspirarte. Incluso ofrecemos un sistema de "aprender hebreo" para aquellos que quieran aprender canciones con las transcripciones significativas y traducciones. Todos estos tesoros están disponibles en línea en SaveTheMusic.com, un proyecto del Internet Development Fund, una organización sin fines de lucro, 501c3 California.

[/vc_column][/vc_row]