Joven no judía nos da importante mensaje sobre su visión del Holocausto y porque NO es un tema judío

Mi nombre es Samantha, tengo 20 años y soy de México. Mucha gente pregunta por qué estoy haciendo este proyecto llamado “La Voz del Silencio”. Mi apellido “Rodríguez” no suena a judío, no practico la religión judía, sin embargo, como cristiano, he aprendido a aman a los judíos porque son el pueblo de Dios, y todos los héroes de la Biblia eran judíos, incluidos Abraham, Moisés y, por supuesto, Jesús. Este proyecto surgió cuando mi familia y yo hicimos un viaje a Polonia, tal vez no me interesó al principio pero hacer ese viaje y conocer a mis antepasados me inspiró a comenzar este proyecto porque hay muchas historias que merecen ser contadas. para los que tuvieron la bendición de sobrevivir y para los que lamentablemente murieron, ahora somos su voz, yo soy la voz de la familia Sztulman. No sabíamos toda la historia, ni siquiera mi abuela, la hija del judío polaco. Por eso es importante conocer sus raíces, la genealogía es tan importante para nosotros para entender de dónde venimos y tener una identidad.

Escucha también el Podcast

LO QUE SABÍAMOS ANTES KATIA

Lo único que sabíamos era que Marco Schtulmann nació en un pueblo llamado Mezeritz en Ucrania (ocupación rusa) porque los únicos papeles que mi mamá tenía de él eran pasaportes mexicanos en los que decían que era ruso. . Vino a México y se casó con mi mamá en 1929, una joven rica, católica y bonita llamada Soledad Moreno del Valle de Santiago, Guanajuato. Cuando comenzamos a buscar más sobre nuestra ascendencia, me di cuenta de que quizás una de las razones por las que mi padre se casó con ella fue porque quería liberarse de la discriminación o el etiquetado y quería comenzar una nueva vida. Éramos 6 hermanos y fuimos criados en un ambiente católico en el que nunca hablamos de los judíos ni del Holocausto, aunque teníamos familia judía aquí en México. (Mi prima Silvia por ejemplo) Mi mamá pensó erróneamente que la apatía y el desarraigo de mi padre hacia su raza era porque tuvo una mala experiencia con los judíos, sin embargo ahora sé que ELLA ESTABA TAN EQUIVOCADA. De esa manera, crecimos sin tener la menor curiosidad por saber sobre mis abuelos y su familia, y ni siquiera sabíamos que la mayoría de ellos fueron asesinados en el Holocausto. En 1960 me casé y tuve 4 hijos, así que no tenía tiempo y no me importaba buscar las raíces de mi familia. Vergüenza, hasta que cumplí 76 años, debido a la curiosidad de mis hijos, comenzamos a descubrir más sobre mis antepasados. Ahora he entendido el silencio de mi padre, y su deseo de aislarnos de ese antisemitismo que lo llevó a esos horrores como la muerte de sus padres, hermanos y familiares. -Hablaba: alemán, ruso, inglés, español y polaco

DOS VIAJES - (2016)

Primer viaje 2016- Estábamos decididos a visitar el lugar donde nació nuestro BISabuelo (Międzyrzec) y descubrir más de los misterios de nuestros antepasados, así que siguiendo los consejos que habíamos recibido nos fuimos a Polonia y en Varsovia intentamos buscar para obtener información sobre nuestra familia.

-Fuimos al departamento de genealogía en el Museo Polin de Varsovia y al instituto histórico judío (una recomendación de Michal, nuestro nuevo amigo polaco que es primo de mis buenos amigos Joe y Susan Gruenberg): con la ayuda de NOAM SILVERBERG en JHI, descubrimos QUE MOSZKO TENÍA MÁS HERMANOS (8) DE LOS QUE SABÍAMOS

-9 NIÑOS: Abram, Weer, Gitla, Moszko, Meyer, Dawid, Shamai, Schlomo, Helena SZTULMAN

- Padre de Mozsko Jakub CASADO Bejla Lampert (1894) de Międzyrzec donde nació Moszko

- DESCUBRIMOS NOMBRE REAL (Moszko Ajszyk-Marco), Sztulman, no Schtulmann y fecha de nacimiento real.

Uno de los descubrimientos más emocionantes fue que teníamos familia en Israel (descubrió acerca de SARA (TÍA DE MOSZKO) que se había mudado al futuro Israel antes de la guerra; ella tenía a ZIONA y RINA (hijas de Sara) ISRAEL)

SAM

SEGUNDO VIAJE

2017

DURANTE ESTE VIAJE: QUERÍAMOS VIVIR LA EXPERIENCIA FAMILIAR COMPLETA, QUEREMOS SABER DÓNDE VIVÍAN, QUÉ HICIERON ...

2 REUNIÓN DE LUBLINER - VISITANDO TODOS LOS LUGARES DE ANCESTORES

-DALIA SZTULMAN (FB- no un enlace con ella) nos invitó a LUBLINERS REUNION 2017 (5 días)

(Encuentro mundial de personas que tienen antepasados de la región de Lublin en Polonia, organizado por Brama Grodzka, organización que mantiene viva la memoria judía en Lublin incluso si no son judíos)

-Conferencias sobre genealogía, tour en Lublin (historia judía), tours a campos de concentración y pueblos cercanos de nuestros antepasados. Y PRESENTACION

LEORA (embajadora de brama grodzka en EE. UU.), TADEUSZ (departamento de genealogía), AGATHA (propietaria de rootka: agencia de viajes enfocada en rastrear el patrimonio de las personas), MONIKA (BRAMA GRODZKA), SŁAWEK (EN ESE MOMENTO ERA guía turístico, investigador, traductor se convirtió en parte de nuestra familia)

-Yeshiva Jajmei, nuestro primer Shabat, concierto judío,

-Curioso hecho: los nazis destruyeron el interior de la Yeshiva y la convirtieron en una oficina de la Gestapo

-Międzyrzec Podlaski (1.30 h. Desde Lublin)

RESUMEN DE MIĘDZYRZEC

Los judíos comenzaron a establecerse en Międzyrzec Podlaski, desde 1520.

Miedzyrzec era conocida como la América de Polonia

Pueblo muy próspero. Desarrollo de comercio, fábricas, cines, cepillos y novios, carnicerías, partidos políticos, escuelas, hospitales, yeshivá, sinagoga (3000), hoteles, turistas de todo el mundo (artistas famosos).

Había un 80% de judíos antes de la guerra.

-Estatua de mujer roja; conmemoración de los judíos asesinados en el Holocausto, denominada “La oración”: la parte lisa significa unidad y la parte rugosa significa destrucción y la hranita roja representa la sangre que se derramó.

Génesis 4:10 "La voz de la sangre de tu hermano me clama desde la tierra"

-SAM

2016-2017 DOS VECES

-Międzyrzec Podlaski

DONDE NACIÓ MI GRAN ABUELO MOSZKO Y HERMANOS

-Hermoso pueblo-Cementerio judío y no encontré nada, estaba deteriorado (ahora está restaurado) - PEDIDO DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO NOS DIJERON QUE VAYA A - (ARCHIVO LUBLIN)

-NO RECIBIMOS PAPELES

AYUDA DE: -DE LA FAMILIA DE BRODAWKA (NOS LLEVÓ, NOS MUESTRÓ EL PUEBLO, TRADUCIDO PARA NOSOTROS)

-PRESENTACIÓN BARTEK DE NUESTRA FAMILIA TEATR NN: BARTEK (DE MIĘDZYRZEC) AYUDÓ FOTOS, TRADUCIR

-Ayuntamiento de KRISTOF: historia de Miedzyrzec

-AMIGOS: FAMILIA CNOTA

VISITAMOS SUS DIRECCIONES

Y LUGARES DONDE SE TOMARON FOTOS

(banco, gasolinera, lote baldío)

-Fajga Lampert (calle Lubelska 39), Szlomo Sztulman (calle Staromiejska 22), Gitla Sztulman (calle Staromiejska 21)

Después de nacer allí y crecer, Moszko y otros 2 hermanos fueron a estudiar a países extranjeros. Moszko y Abram estudiaron ingeniería en Alemania (1919)

Luego MOSZKO se mudó a MÉXICO en 1924 para trabajar con una empresa alemana. ENTONCES ABRIÓ SU PROPIO NEGOCIO LLAMADO “MAQUINARIA E INGENIERÍA” DE MAQUINARIA PESADA, FUE PIONERO EN LLEVAR TRACTORES a México.

2 hermanos vinieron después a México Max vino primero y abrió una FAMOSA CARNICERÍA EN TORREON y Abram (Harry) (1937), se convirtió en el socio comercial de mi padre Y TENÍA MI PRIMA SILVIA.

-2017:

En 2017 fuimos a Lubartów, ya que aquí es donde nació el padre de Moszko, Jakub

RESUMEN DE LUBARTOW

Hasta la Segunda Guerra Mundial, la ciudad también tenía una gran comunidad judía. Casi toda la comunidad fue destruida durante el Holocausto. Hoy solo queda el cementerio judío (reconstruido)

El punto clave de esta visita es que establecimos el ORIGEN DE LA FAMILIA Sztulmann: Curiosamente, aunque LUBARTÓW estaba en POLONIA, era una OCUPACIÓN RUSA (1795-1918) y de ahí la influencia en el idioma y los nombres rusos.

-Moszek Gersz Sztulman y Ruchla Hudesa (abuelos de Moszko) CARNICERO - 1800

-5 hijos e hijas = Jakub Josef (el padre de Moszko 1873) EMPLEADO

Rastrear sus raíces lleva años: juntar piezas de rompecabezas

-SAM

2 viaje, reunión de lubliners

FUIMOS SALUDADOS CON CEREMONIA CON ALCALDE (MUY AMABLE), PRESENTACIÓN DE UNA ESCUELA SECUNDARIA (CANCIONES POLACAS Y JUDÍAS),

SYLWIA, PIOTR

CAMINÓ AL CEMENTERIO JUDÍO Y TENÍA UNA CEREMONIA SOLEMNA.

NO SABÍAMOS LA DIRECCIÓN DE LA FAMILIA ALLÍ

-Grudziądz -

-Siguiendo los pasos de nuestra familia, descubrimos que se mudaron a Grudziadz a mediados de la década de 1920.

TERCER PUEBLO

RESUMEN DE GRUDZIADZ:

Grudziądz era un importante centro cultural e industrial y ofrecía grandes oportunidades a los comerciantes. El 3 de septiembre de 1939 los nazis entraron en la ciudad y la ocuparon. En la Segunda Guerra Mundial, el 60% de la ciudad fue destruida.

-Fuimos a la biblioteca y encontramos en registros de direcciones, información, direcciones de nuestra familia

En total, encontramos que: -

La familia Sztulman tenía comerciantes de TIENDA DE CUERO

(encontramos el letrero de publicidad de su empresa "Sztulman i syn" y que estaban alquilando una habitación de su casa)

Jakub Josef, mi GRAN abuelo fue presidente de una Sociedad de Asistencia a los judíos enfermos Y FUE PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD JUDÍA en Grudziadz.

-VISITAMOS LAS DIRECCIONES QUE DESCUBRIMOS

(Calle Forteczna 8 ap 5 / HALLERA 18)

ENTRÓ AL EDIFICIO, UNA BONITA SEÑORA NOS RECIBIÓ Y NOS HIZO ACERCA DE UNA FAMILIA JUDÍA QUE TENÍA UNA TIENDA DE CUERO Y QUE HABÍAN RITUALES JUDÍOS EN LA DÉCADA DE 1920.

-SAM

Como información curiosa, recientemente nos enteramos haciendo algunas investigaciones ENCONTRAMOS QUE

-Solían ir de vacaciones dos veces al año a Sopot, un puerto marítimo (cerca de Gdansk, al norte de Polonia) Un lugar muy popular para visitar.

-Encontró una nota de prensa que decía que Bejla (tatarabuela) fue agredida en Grudziac en 192?

-CERVEZA INGLESA

-Grupa: punto de ejecución

GRUPA: INFO

(15-20 min de Grudziadz)

Antes de la guerra había 600 personas en la comunidad judía. Cuando los nazis ocuparon Grudziadz y las regiones cercanas en 1939, ordenaron a los judíos que se reportaran a la policía. 100 personas fueron llevadas a Grupa Village (cerca de Grudziadz) probablemente en octubre nuestra familia FUE fusilada (bosques de Grupa)

CREEMOS QUE FUERON ASESINADOS ALLÍ. NO TENEMOS PRUEBAS

Fuimos, al bosque donde tuvieron lugar las ejecuciones y se sintió tan solo y tan aterrador

Hubo MEMORIALES para los diferentes grupos de personas que allí fueron asesinadas (Políticos, Médicos, Intelectuales, Religiosos, niños que se oponían al régimen nazi, no solo judíos)

Historia de niños: matarlos como animales de caza

-SAM

EL TORMENTOSO LUGAR DE UNOS 10000 HEROS POLACOS Y MÁRTIRES

En el antiguo pozo de grava de Grupa-Mniszek, entre noviembre de 1939 y enero de 1945, el invasor de Hitler asesinó brutalmente a unos diez mil hombres, mujeres y niños descendientes de los distritos de Świecia, Chełmno, Grudziądz, Bydgoszcz y Starogard.

HISTORIA DEL ÁRBOL DONDE COLGARON GENTE PARA 'PROVOCAR MIEDO

-CAMPAS FUIMOS

-MAJDANEK: Helena estuvo ahí- COMPRENDIMOS CÓMO SE TRATARON ALLÍ, LO QUE PASÓ ALLÍ, ES UN CAMPAMENTO DE CONCENTRACIÓN CASI Intacto (BARRACKS, CREMATORIUM, CENIZAS)

Experiencia dura, tan conmovedora ...

-CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE TRAWNIKI: Helena Sztulman (costurera), campo de trabajo FÁBRICA - AGNIESZKA

Destruido pero la fábrica permanece ...

-AUSCHWITZ I Y BIRKENAU.

cuarteles, cuadras, exposiciones de museos, tan aterrador, sabiendo que Helena estaba allí) ERA ALGO QUE NECESITAMOS HACER

El olor, el ambiente, la paradoja entre todos los horrores que allí sucedieron y la naturaleza (cielo azul, pasto verde, árboles)

FAM ISRAEL

Como dijimos anteriormente, nos enteramos de que teníamos una familia en Israel, Ziona Reznik, prima de Moszko, se estableció en Israel y tenía su familia: Shimona, Rina y Rivka.

Entre el Instituto Histórico Judío en Polonia (Noam) y Yad Vashem México (Maggie-preséntala) nos ayudó a contactar a Rina, la prima segunda de mi madre.

Mi hermana y mi mamá hablaron con ella y la familia varias veces para organizar un viaje a Israel para ir a conocerlos. En 2018 hicimos un viaje a Israel para conocer a la nueva familia. Viven en un Kibbutz llamado Ginegar y fuimos a conocerlos, nos organizaron una reunión maravillosa, donde compartimos historias familiares y compartieron deliciosa comida y postres hechos por ellos. También se nos unió nuestra prima Helena, nieta de Helena / Hela (la hermana de Moszko).

LOS SUPERVIVIENTES

3 SUPERVIVIENTES EN LA FAMILIA (QUE CONOCEMOS)

YOSALE:

También es el primo segundo de Katia (Nana) nacida en Lublin, sobrevivió porque se unió al ejército ruso y se fue a Israel para reconstruir su vida.

CHANALE:

Sobrevivió al holocausto como uno de los experimentos del Dr. Mengele en Auschwitz.

HELENA

Nació en 1918 Międzyrzec Podlaski

-Se mudó a Grudziadz a mediados de la década de 1920 con su familia.

-Se mudó a Varsovia para trabajar con el esposo de Gitla (hermana). 1 de septiembre de 1939 (el mismo día que los nazis invadieron Polonia)

SAM

-1940-1943 Gueto de Varsovia

-1943-1944 Lublin (Madjanek) y Trawniki (43 a 44)

-CÓMO SOBREVIVIÓ - MILAGRO

LA MAYOR EJECUCIÓN EN LA HISTORIA DE LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN ALEMANES

"Erntefest" (Fiesta de la Cosecha) ordenada por Himmler el 3 y 4 de noviembre de 1943 en Majdanek, y los campos de trabajo de Trawniki (casi nadie sobrevivió) y Poniatowa. Aproximadamente 42.000 personas murieron, casi todos prisioneros judíos. Solo 600 judíos quedaron vivos en Majdanek (la única explicación de la supervivencia de Helena es que ella era una de esos 600). Se empleó a mujeres para segregar las propiedades de las víctimas. A mediados de abril de 1944, fueron transportados a Auschwitz, donde poco después la mayoría de ellos fueron asesinados en una cámara de gas, pero ella no lo fue y eso es un misterio.

-1944-1945 Auschwitz

--1945 Bergen Belsen (liberado por hombres ingleses el 15.04.1945)

DP Lager Hohnen Camp durante unos 2 años (EL INGLÉS NO LA DEJÓ SALIR)

Luego fue a Francia para obtener un permiso para viajar a México y reunirse con sus hermanos.

NUEVO RESULTADO:

BUQUE LLAMADO USO DIMARE Y FUE A VENEZUELA Y DE ALLI A MEXICO EN AVION

Cuando mi papá fue a Francia a buscar a su único hermano que había sobrevivido al Holocausto en 1947, la trajo a casa, sin embargo en ese momento yo era una niña inocente ignorando su tragedia, todo esto pasó desapercibido para nosotros ya que no sabíamos nada. sobre el holocausto.

En memoria de mi tía Helena, mi padre llamó a su hija menor Elenka porque pensó que había muerto. Elenka es un diminutivo de Helena en polaco.

POEMA TRAVESÍA