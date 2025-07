Judaísmo Hoy. ¿Antisemitismo o mal comportamiento?, Política israelí. Episodio 202. Julio 26, 2025

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Daniel informó sobre el acuerdo de intercambio de contenidos que se tiene ahora con Israeli Dag en Noruega.

Comentó las noticias de la semana destacando: el tema de las persecuciones de Trump y su impacto en las mascotas abandonadas. El incidente en un avión, donde se discutió la falta de grabaciones de los pasajeros y la conducta de los adolescentes involucrados. El grupo también analizó la posibilidad de que el piloto del avión fuera el mismo que entrenó a los responsables del atentado del 11 de septiembre.

Con Isaac y Matty Zwaig discutieron la situación política en Israel, especialmente la propuesta de anexión de Cisjordania y la falta de avances en la gestión del conflicto con Hamás.

Matty explicó que, a pesar de las declaraciones de anexión, la ley militar sigue aplicándose en la zona desde 1967, y que la situación legal no ha cambiado significativamente. Daniel señaló que las organizaciones israelíes con las que trabajan no ven la anexión como una solución práctica, ya que no se ha considerado cómo manejar la ciudadanía de los palestinos residentes en la zona.

Daniel y Matty comentaron algunas efemérides entre ellas la creación del gueto de Minsk, la defensa de los derechos de los niños por Janusz Korczak, y la música de Abraham Goldfaden y Henrique Morelenbaum.

También discutieron la situación política en Israel, destacando el descontento generalizado con el gobierno y la falta de legitimidad. Señalaron que las encuestas indican que el gobierno perdería entre un 35 y un 40% del poder si se realizaran elecciones, y que la sociedad israelí está cansada de la falta de responsabilidad política y las reformas judiciales. Matty mencionó que no hay un partido político que pueda resolver el problema de la guerra y la liberación de rehenes, ya que los partidos sionistas están muy atomizados y enfocados en sus intereses personales.

Carmen presentó un análisis sobre los chismes y rumores en la sociedad, destacando su perspectiva en el judaísmo y su evolución histórica. Señaló que en la Edad Media, los chismes cumplían una función importante en la difusión de noticias, pero actualmente pueden ser peligrosos debido a la facilidad de acceso a los medios de comunicación. Carmen también mostró ejemplos del “Tele Chismoso”, una sección de una revista judía que publicaba chismes anónimos sobre eventos de la comunidad, ilustrando cómo los chismes han sido una parte de la vida social judía.

“La Quinta Brigada”, por Rolando Alarcón

