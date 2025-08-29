Judaísmo Hoy. Ciclos de odio: del conflicto árabe-israelí a la tragedia Bibas. Episodio 207. Agosto 29, 2025

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

En este episodio:

La Verdad Oculta de la Familia Bibas

Mariana Bellini y Gabriel Ben-Tasgal nos presentan un adelanto exclusivo de su impactante documental sobre la tragedia de la familia Bibas Silberman. Con imágenes crudas y reales filmadas por los propios terroristas, el documental expone el ataque del 7 de octubre y su devastador impacto en tres generaciones. A través de testimonios en primera persona de los familiares y de sobrevivientes, el film busca ser un recordatorio de que cada víctima tiene un nombre y una historia, y que el olvido no es una opción.

Historias que Resuenan en el Tiempo

Libros Zena Urena: Carmen Peña nos lleva al pasado para revelar la historia de estos libros antiguos del Centro de Documentación, escritos en hebreo y ladino. Descubre cómo estas publicaciones permitieron a las mujeres judías acceder a la Torá y el Talmud en una época sin educación formal para ellas.

Escuela Secundaria Albert Einstein: Conoce la fascinante historia detrás de esta institución fundada por la comunidad judía de México en 1948. Te sorprenderá saber que el propio Albert Einstein tuvo un papel crucial en su inauguración.

Como todos los viernes descubre las efemérides de la semana y como algunos hechos se repiten. Destacan: Felix Mendelssohn estrena su oratorio Elijah y Robert Remak, descubridor del funcionamiento de la célula

La recomendación del libro “La sangre de los inocentes” de Julia Navarro, una obra que explora las raíces del fanatismo.

Palabras de la semana en yiddish: זומער – Verano – Summer

23 de agosto de 1924: Nace el escritor israelí Ephraim Kishon

23 de agosto de 1929: Pogrom de Hebrón, 67 judíos fueron asesinados en Palestina

23 de agosto de 1939: Firman el Tratado de No Agresión (Pacto Molotov-Ribbentrop) entre Alemania y la Unión Soviética

24 de agosto de 1943: Falleció la filósofa francesa Simone Weil

25 de agosto de 1944: Se conmemora el aniversario de la liberación de París del dominio nazi

26 de agosto de 1846: Felix Mendelssohn estrena su oratorio Elijah

26 de agosto de 1920: Las mujeres estadounidenses ganan el derecho al voto

27 de agosto de 1890: Nació Man Ray, un fotógrafo y artista que floreció en el siglo XX

27 de agosto de 1967: Fallece en su casa de Londres, Brian Epstein, manager de los Beatles

28 de agosto de 1913: Nace la pintora Olga Costa

28 de agosto de 1942. Stephen Wise recibió pruebas sobre el plan de exterminio de los alemanes

29 de agosto de 1865: Falleció Robert Remak, descubridor del funcionamiento de la célula

———–

Los invitamos a conocer nuestro canal de shorts en YouTube: https://www.youtube.com/@JudaismoHoyShorts

Suscríbete para escuchar: Polémica y Café

Puede ver el programa en vivo todos los viernes en punto de las 12 pm CdMx en Facebook de DiarioJudio.com

Si se los perdió, puede escuchar los programas anteriores en el canal de YouTube Judaísmo Hoy con Daniel e Isaac Ajzen.

También nos encuentra en Spotify: Judaísmo Hoy