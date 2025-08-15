Judaísmo Hoy. De Stalin a la política actual: Trump-Putin. Episodio 205. Agosto 15, 2025

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

En este episodio:

Daniel, comenta sobre el nuevo moshav secular en California, donde los participantes pueden comprar y diseñar sus propias casas. Reflexiona sobre la historia judía, recordando el asesinato de intelectuales judíos por Stalin y el primer levantamiento judío en Bielorrusia. También, menciona la fundación de la Agencia Judía para Israel y algunos nacimientos importantes, como el de Isaac Singer, inventor de la máquina de coser.

Daniel y Mati discuten sobre la reunión entre Putin y Trump en Alaska para negociar la paz en Ucrania. Daniel se muestra escéptico, creyendo que la reunión busca dañar a Estados Unidos y beneficiar a Rusia y China. Mati, aunque comparte el cinismo, considera que el objetivo podría ser un alto al fuego.

La conversación se centra en la guerra en Ucrania y la crisis de refugiados. Matty comparte anécdotas de los desafíos que enfrentan los ucranianos que intentan emigrar. Daniel menciona la presencia de israelíes en Ucrania y compara la situación con la Guerra Civil Española, y también debaten sobre la historia de los lingotes de oro de Stalin.

Los participantes vuelven a la reunión de Putin y Trump. Discuten la posibilidad de que los líderes hablen de temas como Ucrania, Siria y el Ártico. Daniel sugiere que la reunión es una distracción de los asuntos internos de Estados Unidos. Matty señala que el crecimiento económico de China podría influir en la dinámica global.

Matty y Daniel exploran la brutalidad de Stalin y su antisemitismo. Abordan la historia de los judíos en la Unión Soviética, la prohibición del idioma yiddish y cómo este sobrevivió.

Carmen presenta un “chismecito histórico” sobre el Comité Israelita Pro Redención Económica Nacional en México, un esfuerzo de la comunidad judía para apoyar la expropiación petrolera. Nos explica que la Constitución de 1917 en México estableció la propiedad de los recursos naturales de la nación. Describe cómo el presidente Lázaro Cárdenas, al apoyar a los trabajadores petroleros, decretó la expropiación en 1938. El gobierno mexicano asumió una gran deuda, lo que llevó a la creación de un comité para recaudar fondos y profundiza en el papel del Comité Israelita Pro Redención Económica Nacional, destacando que la comunidad judía aportó 31,560 pesos. Daniel añade que esto ocurrió a pesar de las políticas migratorias restrictivas de Cárdenas hacia los judíos. Carmen concluye que los archivos demuestran la activa participación de la comunidad en ambas causas: el apoyo a México y la ayuda a refugiados judíos.

Daniel habla de la relación entre la comunidad judía y Lázaro Cárdenas en México. Menciona la nacionalización del petróleo y ferrocarriles. Solicita a Carmen a investigar quién es responsable de liberar las acciones de la compañía Sinclair.

Carmen y Daniel discuten la historia de la presencia judía en México, destacando que los primeros colonos en el país eran judíos y que han tenido un papel activo en eventos históricos como la Revolución Mexicana.

Efemérides:

9 de agosto de 1927: Nace Marvin Lee Minsky

9 de agosto de 1930: Estreno de ‘Betty Boop’

9 de agosto de 1942 : Se produjo la revuelta del Gueto de Mir, en Bielorrusia

10 de agosto de 1824: El zar Alejandro I prohíbe el asentamiento de judíos no rusos

11 de agosto de 1929: Se funda la agencia judía para Israel

12 de agosto de 1851: Isaac Singer patentó su máquina de coser

12 de agosto 1909: Sir Nicholas Winton salvó a 670 niños judíos de los nazis

12 de agosto de 1942: Nace Julius Rosenwald quien se convertiría en copropietario y Director Ejecutivo de Sears

12 de agosto de 1952: El día en que fueron asesinados los escritores e intelectuales judíos en Rusia

13 de agosto de 1938: Yortzaitn del escritor Yitshok Meyer Vaysenberg

13 de agosto de 1961: Inicia la construcción del Muro de Berlín

14 de agosto de 1889 : Llegan a Argentina los primeros 130 emigrantes de Rusia que se convertirían en gauchos

14 de agosto de 1912: Nace Frank Friedman Oppenheimer, físico nuclear

15 de agosto de 1896: Nace Gerty Radnitz, la primera mujer judía en ganar un Premio Nobel

15 de agosto de 1945: Termina oficialmente la Segunda Guerra Mundial con la rendición de Japón

15 de agosto de 2019: Muere Alexander Volkovyski (Tamir), autor a los once años de edad de “Shtiler, Shtiler”

Libros:

גאװה און פֿאָראורטל – Orgullo y prejuicio(Edición en Yiddish)

Música:

Shtiler Shtiler by Elisheva Edelson

