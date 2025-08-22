Judaísmo Hoy. Del pasado kosher en México al presente de Israel. Episodio 206. Agosto 22, 2025

Carmen nos comenta  la historia del mercado kosher en México, nos lleva de regreso a 1904, cuando el gobierno mexicano impuso precios oficiales que llevaron al cierre de carnicerías judías Por:
- - | Visto 149 veces

En este episodio:


Carmen nos comenta  la historia del mercado kosher en México, nos lleva de regreso a 1904, cuando el gobierno mexicano impuso precios oficiales que llevaron al cierre de carnicerías judías y al arresto de tres miembros de la comunidad. A partir de ese momento, la comunidad reactivó el mercado con carnicerías dedicadas únicamente a la carne de ternera, marcando el inicio de un sistema que con los años se profesionalizó hasta convertirse en referente en toda Latinoamérica. Hoy, las certificadoras Gaylash Henazí y KMD Kosher supervisan más de 700 empresas en México, y cadenas de supermercados ya tienen secciones dedicadas a productos kosher, accesibles no solo a la comunidad judía, sino a cualquier consumidor interesado en calidad y tradición.

Isaac y Carmen también nos cuentan cómo funciona la supervisión de la carne kosher, la importancia de los certificados y el papel de rabinos como Rafaelín en garantizar la autenticidad del proceso. Entre anécdotas divertidas —como la confusión con un letrero de “carne kosher para Pesaj”—, recordamos la apertura de la primera rosticería kosher en la colonia Roma y el crecimiento de este mercado que hoy incluso exporta a Estados Unidos.

La charla se abre luego a una mirada más amplia, con Nicole compartiendo su experiencia viviendo en Marrakech, Marruecos, donde también encontró tradiciones similares entre carniceros, mostrando cómo el kosher tiene un eco en diferentes partes del mundo.

Nicole, periodista especializada en el Medio Oriente, analiza las negociaciones en curso, el papel del Primer Ministro Netanyahu, la movilización de reservistas y la difícil situación de los rehenes. Se discute la tensión con grupos terroristas, la falta de soluciones claras y cómo la sociedad israelí, aunque cansada, sigue mostrando resiliencia y mantiene un crecimiento económico en medio de la guerra, mientras miles de desplazados esperan regresar a sus hogares.

También abordamos el tema de las fronteras de Israel, tanto las físicas como las psicológicas y de comunicación. Nicole relata su experiencia en la frontera de Kerem Shalom, describe la importancia estratégica de las fronteras aéreas con Irán y Yemen, y adelanta un reportaje sobre lo que descubrió en su investigación.

En una de las partes más impactantes, Nicole explica el sistema logístico de ayuda humanitaria en Gaza: desde cómo Israel controla los camiones con insumos básicos hasta la manipulación que ejerce Hamas al robar, disparar en centros de distribución y revender productos a precios inflados, generando caos y sufrimiento entre los civiles.

Finalmente, el grupo reflexiona sobre la situación política en Israel, la organización de manifestaciones en Tel Aviv, las elecciones venideras, las negociaciones de rehenes y el deseo de que, pese a la complejidad del conflicto, llegue una solución que permita celebrar las próximas fiestas judías en paz.

Efemérides:

18 de agosto de 1933: Nace Roman Polansk

i7 de agosto de 1911: Nació Mijaíl Moiséyevich Botvínnik, campeón mundial de ajedrez

19 de agosto de 1882: Nace Samuel Goldwyn, uno de los primeros productores de cine de Estados Unidos

20 de agosto de 1915: Muere Paul Ehrlich, quien inventó la quimioterapia, la hematología y la cura de la sífilis

21 de agosto Se conmemora el “Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo”

21 de agosto de 1940: Muere León Trostki

 22 de agosto de 1609: Muere el “Maharal” de Praga

22 de agosto de 1941: La masacre de Byelaya Tserkov

Los invitamos a conocer nuestro  canal de shorts en YouTube: https://www.youtube.com/@JudaismoHoyShorts

Suscríbete para escuchar:  Polémica y Café

Puede ver el programa en vivo todos los viernes en punto de las 12 pm CdMx en Facebook de DiarioJudio.com

Si se los perdió, puede escuchar los programas anteriores en el canal de YouTube Judaísmo Hoy con Daniel e Isaac Ajzen. 

También nos encuentra en Spotify: Judaísmo Hoy

Acerca de Daniel Ajzen

Director de WorldMediaNetworks.com y cofundador de ChapterSYNC.com plataforma para desarrollo de multi-sitios culturales y políticos como Hispanopolis.com Mexicounido.org, etc. Dirige el InternationalDevelopmentFund.com corporación no lucrativa que proporciona apoyo técnico y financiero a medios de comunicación y ONG's en todo el mundo, WEBstationONE.com que desarrollo sitios y estrategias en internet y es director de varias publicaciones en linea entre las que destacan Diariojudio.com, Polemicaycafe.com, y otras Estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con una Maestría en Educación de la Universidad Iberoamericana y una especialización en periodismo y producción de TV en la BBC de Londres donde fue corresponsal de El Universal Como reportero ha escrito para los principales diarios de México, incluyendo Excelsior, Novedades, UnoMasUno y las principales revistas mexicanas. Sus reportajes internacionales han sido reproducidos por O Globo en Brasil y La Nación en Argentina. En televisión, fue productor cofundador de Cablevisión Canal 7 con Luis Gutierrez y Prieto, fué reportero de 60 Minutos y Hoy Domingo y Director de Noticias Internacionales para Telesistema Mexicano hoy Televisa. Como reportero y productor de radio, condujo su propio programa y ha producido incontables programas de radio desde Radio Universidad con Raul Cossio Villegas, cofundador de Radio Educación con Enrique Atonal y Esteban Martinez productor de sus propios programas en 760 ABC Radio donde recibió el reconocimiento al "Mejor Programa Cultural de Radio en México" en dos ocasiones. Ha sido catedrático para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Anáhuac y la Universidad Pedagógica. Desarrolló el plan estratégico de TV Al Aire con el Arq. Ramirez Vazquez para la UAM y de la Unidad de desarrollo cultural para la comunidad hispana de los Estados Unidos en San Antonio con la SEP bajo la dirección de la Doctora Olga Pellicer. Con el Arquitecto Ramirez Vazquez y Passy Wolfowitz fue socio fundador de la Sociedad de Amigos del Museo de Antropología y desarrollador de los juegos de mesa para apoyo de las salas "Teotihuacan", "Oaxaca" y "Culturas del Golfo" y el juego "el Nuevo Metro de la Ciudad de Mexico". Entre sus libros destacan "El Eje Berlin-Roma-Tokio", "Auxiliares Audiovisuales para Escuela y Empresa", "La Prensa de los Judíos", "Campamentos Educativos", etc. Dirigió el area internacional de "Franchise Network" con la que creo las sucursales de México, Panamá, Chile y Argentina. En América Latina colaboró con Simon Wiesenthal para quien coordinó la publicación de sus hallazgos en medios de Argentina, Brasil y Mexico. (La Nación, O Globo -con Carlos Lemos-, Excelsior -con Juan Manuel Velarde y Julio Scherer- y unoMASuno en conjunto con Fernando Benitez) En Estados Unidos fue socio de Martha Díaz y y co-productor de su noticiero matutino en Radio Latina; fundó Latin Ad la primera agencia de publicidad dirigida al mercado hispano y con Milt Kissler y Martha Díaz desarrolló, organizó y supervisó el desarrollo de la única tarjeta de crédito dirigida exclusivamente a este segmento. Para Internet, fue fundador de WSRadio.com, creó Zoobooks, el primer sitio interactivo y con sonido, fundó SaveTheMusic.com y el InternationalDevelopmentFund.com una organización no lucrativa que se ha dedicado a financiar y apoyar profesionalmente a múltiples organizaciones no-gubernamentales y servicios noticiosos en todo el mundo .

Ver todos sus articulos

Deja tu Comentario

A fin de garantizar un intercambio de opiniones respetuoso e interesante, DiarioJudio.com se reserva el derecho a eliminar todos aquellos comentarios que puedan ser considerados difamatorios, vejatorios, insultantes, injuriantes o contrarios a las leyes a estas condiciones. Los comentarios no reflejan la opinión de DiarioJudio.com, sino la de los internautas, y son ellos los únicos responsables de las opiniones vertidas. No se admitirán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo, discriminatorio por identidad de género o que insulten a las personas por su nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.


El tamaño máximo de subida de archivos: 300 MB. Puedes subir: imagen, audio, vídeo, documento, hoja de cálculo, interactivo, texto, archivo, código, otra. Los enlaces a YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios insertados en el texto del comentario se incrustarán automáticamente. Suelta el archivo aquí

Artículos Relacionados:
El primer ministro Netanyahu da luz verde a la ofensiva en G...
La Amistad de El Salvador con Israel
Familias acusan a Netanyahu de sentenciar a muerte a rehenes...
Israel inicia los primeros pasos de la operación para tomar ...