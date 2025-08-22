Judaísmo Hoy. Del pasado kosher en México al presente de Israel. Episodio 206. Agosto 22, 2025

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Carmen nos comenta la historia del mercado kosher en México, nos lleva de regreso a 1904, cuando el gobierno mexicano impuso precios oficiales que llevaron al cierre de carnicerías judías y al arresto de tres miembros de la comunidad. A partir de ese momento, la comunidad reactivó el mercado con carnicerías dedicadas únicamente a la carne de ternera, marcando el inicio de un sistema que con los años se profesionalizó hasta convertirse en referente en toda Latinoamérica. Hoy, las certificadoras Gaylash Henazí y KMD Kosher supervisan más de 700 empresas en México, y cadenas de supermercados ya tienen secciones dedicadas a productos kosher, accesibles no solo a la comunidad judía, sino a cualquier consumidor interesado en calidad y tradición.

Isaac y Carmen también nos cuentan cómo funciona la supervisión de la carne kosher, la importancia de los certificados y el papel de rabinos como Rafaelín en garantizar la autenticidad del proceso. Entre anécdotas divertidas —como la confusión con un letrero de “carne kosher para Pesaj”—, recordamos la apertura de la primera rosticería kosher en la colonia Roma y el crecimiento de este mercado que hoy incluso exporta a Estados Unidos.

La charla se abre luego a una mirada más amplia, con Nicole compartiendo su experiencia viviendo en Marrakech, Marruecos, donde también encontró tradiciones similares entre carniceros, mostrando cómo el kosher tiene un eco en diferentes partes del mundo.

Nicole, periodista especializada en el Medio Oriente, analiza las negociaciones en curso, el papel del Primer Ministro Netanyahu, la movilización de reservistas y la difícil situación de los rehenes. Se discute la tensión con grupos terroristas, la falta de soluciones claras y cómo la sociedad israelí, aunque cansada, sigue mostrando resiliencia y mantiene un crecimiento económico en medio de la guerra, mientras miles de desplazados esperan regresar a sus hogares.

También abordamos el tema de las fronteras de Israel, tanto las físicas como las psicológicas y de comunicación. Nicole relata su experiencia en la frontera de Kerem Shalom, describe la importancia estratégica de las fronteras aéreas con Irán y Yemen, y adelanta un reportaje sobre lo que descubrió en su investigación.

En una de las partes más impactantes, Nicole explica el sistema logístico de ayuda humanitaria en Gaza: desde cómo Israel controla los camiones con insumos básicos hasta la manipulación que ejerce Hamas al robar, disparar en centros de distribución y revender productos a precios inflados, generando caos y sufrimiento entre los civiles.

Finalmente, el grupo reflexiona sobre la situación política en Israel, la organización de manifestaciones en Tel Aviv, las elecciones venideras, las negociaciones de rehenes y el deseo de que, pese a la complejidad del conflicto, llegue una solución que permita celebrar las próximas fiestas judías en paz.

Efemérides:

18 de agosto de 1933: Nace Roman Polansk

i7 de agosto de 1911: Nació Mijaíl Moiséyevich Botvínnik, campeón mundial de ajedrez

19 de agosto de 1882: Nace Samuel Goldwyn, uno de los primeros productores de cine de Estados Unidos

20 de agosto de 1915: Muere Paul Ehrlich, quien inventó la quimioterapia, la hematología y la cura de la sífilis

21 de agosto Se conmemora el “Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo”

21 de agosto de 1940: Muere León Trostki

22 de agosto de 1609: Muere el “Maharal” de Praga

22 de agosto de 1941: La masacre de Byelaya Tserkov

