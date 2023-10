Un programa sobre la identidad, historia, cultura judía y sucesos de actualidad de México y el mundo

En este episodio:

El programa se centró en la situación política en Israel y los territorios ocupados. Se destacó la importancia de una respuesta ética y proporcional a los ataques terroristas, y se criticó al gobierno populista de Netanyahu. También se mencionó la presencia de refugiados judeo-árabes y la necesidad de una respuesta humanitaria a la crisis.

Nuestro invitado.Francisco Gil White nos invita a conocer su sitio, leer sus artículos y tomar los cursos: The Management of Reality

Daniel Ajzen explica lo que es el judaísmo ético político que tiene principios que le hacen mucho ruido a los populistas y que por eso generan choques. Así como la situación política de Israel y el gobierno de Netanyahu. Así mismo cuestiona dónde estaba la seguridad y cómo fue que pudo haber semejante infiltración de terroristas en la frontera con Gaza.

Francisco Gil nos amplia el panorama de lo que esta sucediendo y explica por qué ha sido una respuesta judía la que se ha dado por parte de la población Israeli, y cómo la cultura judía está organizada alrededor de la ética del Tanakh Torah y como han hecho un gran esfuerzo por avisar a la población palestina para que evacue las estructuras que van a destruir. Expone que es una idea común sostener el argumento de que, La propaganda que se hace en contra de los israelíes, de alguna manera tiene que ver con el comportamiento del gobierno israelí, y no lo es, porque en respuesta a haber dejado Gaza buscando un proceso de paz, hubo un ataque con misiles de los terroristas.

Hamás publicó su ideología en su Constitución y en ella dicen que están combatiendo a los infieles, no dicen que están combatiendo la opresión, no dicen que quieren formar un estado palestino junto al Estado judío, o sea a todos, no hay política israelí que pueda evitar estos ataques y los que están oprimiendo a los árabes palestinos en Gaza son los terroristas de Hamas.

Diana Goldsmith del kibbutz Nir Oz, uno de los más dañados, nos da su valiente testimonio de como vivió el ataque de Hamas y cómo es que sobrevivió, y de toda la gente que murió.

Nos explica que si tenían armas, que entraron como 200 personal al kibutz, que en el vivían alrededor de 550 personas. Explicó como balacearon su casa, pero no entraron. Comenta que si ha habido entierros.

Filósofos judíos

Mientra estábamos en el programa ataque en Tel Aviv, del público nos comparten este video:

Las noticias más importantes de la semana:

Efemérides de la semana:

