Judaísmo Hoy. El antisemitismo que México olvidó. Trump, Gaza y Catar. Episodio 212. Octubre 3, 2025

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

En este episodio:

Carmen nos compartió el tema de los “Camisas Doradas”, un grupo antisemita y xenófobo fundado en 1934 que se opuso a los judíos, chinos y otros extranjeros en México. El grupo, apoyado por Lázaro Cárdenas, realizó manifestaciones armadas en el centro histórico de la Ciudad de México, atacó comercios judíos y comunistas, y utilizó propaganda para difundir sus ideales. Aunque Cárdenas ordenó la disolución del grupo en 1936, su ideología continuó influyendo en movimientos posteriores.

Daniel explicó la conexión entre eventos históricos en Alemania en 1922, incluyendo el surgimiento de los “Camisas pardas” y el libro “Los protocolos de los sabios de Sión”, y cómo estos influyeron en movimientos similares en México y Estados Unidos. También comentó las relaciones actuales entre Trump, Catar y Israel, mencionando una orden presidencial de Trump que advierte a Israel sobre atacar a Catar. Presentó un análisis del ataque en Manchester y una carta escrita por David Adler sobre la situación en Gaza.

Daniel e Isaac discutieron la situación entre Israel y Qatar, donde Isaac argumentó que Catar está jugando un papel importante en las negociaciones de paz debido a su influencia global y sus conexiones con Trump. Daniel respondió que el verdadero defensor de Catar es Trump, quien recientemente recibió inversiones significativas de la nación. La conversación se centró en los acuerdos propuestos que ambos consideran imposibles de aceptar debido a la profunda desconfianza entre las partes, y discutieron la responsabilidad de la población civil de Gaza en la situación actual.

Efemérides:

27 de septiembre de 1940: Se firmó el “Pacto Tripartito”

28 de septiembre de 1995: Israelíes y palestinos firmaron los Acuerdos de Oslo II

29 de septiembre de 1867: Nace Walther Rathenau, estadista, industrial y filósofo

29 de septiembre de 1941: Masacre en Babi Yar, una de las matanzas más atroces cometidas por los nazis​

30 de septiembre de 1928: Nace Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto y premio Nobel de la Paz

30 de septiembre de 1947: La serie mundial de béisbol, creada por Barney Dreyfuss, se transmite por televisión

1 de octubre de 1944: se empieza a experimentar en Buchenwald con homosexuales

1 de octubre de 1946: Fin de los juicios de Nuremberg

1 de octubre de 2008: Muere Boris Yefimov (Fridlyand), dibujante político y principal ilustrador de Izvestia

2 de octubre de 1968: Se conmemora “La Matanza de Tlatelolco”

3 de octubre del 2009: Muere Mark Edelman, último líder del levantamiento del gueto de Varsovia

Musica:

“Babi Yar Viglid” Nechama Lifshitz Lyrics by Shike Driz Music by Riva Boyarsky

Libro:

The Yiddish Policemen’s Union: A Novel (P.S.) de Michael Chabon

Los invitamos a conocer nuestro canal de shorts en YouTube: https://www.youtube.com/@JudaismoHoyShorts

Suscríbete para escuchar: Polémica y Café

Puede ver el programa en vivo todos los viernes en punto de las 12 pm CdMx en Facebook de DiarioJudio.com

Si se los perdió, puede escuchar los programas anteriores en el canal de YouTube Judaísmo Hoy con Daniel e Isaac Ajzen.

También nos encuentra en Spotify: Judaísmo Hoy