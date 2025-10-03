Judaísmo Hoy. El antisemitismo que México olvidó. Trump, Gaza y Catar. Episodio 212. Octubre 3, 2025

Carmen nos compartió el tema de los “Camisas Doradas”, un grupo antisemita y xenófobo fundado en 1934 que se opuso a los judíos, chinos y otros extranjeros en México. El grupo, apoyado por Lázaro Cárdenas, realizó manifestaciones armadas en el centro histórico de la Ciudad de México, atacó comercios judíos y comunistas, y utilizó propaganda para difundir sus ideales. Aunque Cárdenas ordenó la disolución del grupo en 1936, su ideología continuó influyendo en movimientos posteriores.
Daniel explicó la conexión entre eventos históricos en Alemania en 1922, incluyendo el surgimiento de los “Camisas pardas” y el libro “Los protocolos de los sabios de Sión”, y cómo estos influyeron en movimientos similares en México y Estados Unidos. También comentó las relaciones actuales entre Trump, Catar y Israel, mencionando una orden presidencial de Trump que advierte a Israel sobre atacar a Catar. Presentó un análisis del ataque en Manchester y una carta escrita por David Adler sobre la situación en Gaza.
Daniel e Isaac discutieron la situación entre Israel y Qatar, donde Isaac argumentó que Catar está jugando un papel importante en las negociaciones de paz debido a su influencia global y sus conexiones con Trump. Daniel respondió que el verdadero defensor de Catar es Trump, quien recientemente recibió inversiones significativas de la nación. La conversación se centró en los acuerdos propuestos que ambos consideran imposibles de aceptar debido a la profunda desconfianza entre las partes, y discutieron la responsabilidad de la población civil de Gaza en la situación actual.
Director de WorldMediaNetworks.com y cofundador de ChapterSYNC.com plataforma para desarrollo de multi-sitios culturales y políticos como Hispanopolis.com Mexicounido.org, etc.
Dirige el InternationalDevelopmentFund.com corporación no lucrativa que proporciona apoyo técnico y financiero a medios de comunicación y ONG's en todo el mundo, WEBstationONE.com que desarrollo sitios y estrategias en internet y es director de varias publicaciones en linea entre las que destacan Diariojudio.com, Polemicaycafe.com, y otras
Estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con una Maestría en Educación de la Universidad Iberoamericana y una especialización en periodismo y producción de TV en la BBC de Londres donde fue corresponsal de El Universal
Como reportero ha escrito para los principales diarios de México, incluyendo Excelsior, Novedades, UnoMasUno y las principales revistas mexicanas. Sus reportajes internacionales han sido reproducidos por O Globo en Brasil y La Nación en Argentina. En televisión, fue productor cofundador de Cablevisión Canal 7 con Luis Gutierrez y Prieto, fué reportero de 60 Minutos y Hoy Domingo y Director de Noticias Internacionales para Telesistema Mexicano hoy Televisa.
Como reportero y productor de radio, condujo su propio programa y ha producido incontables programas de radio desde Radio Universidad con Raul Cossio Villegas, cofundador de Radio Educación con Enrique Atonal y Esteban Martinez productor de sus propios programas en 760 ABC Radio donde recibió el reconocimiento al "Mejor Programa Cultural de Radio en México" en dos ocasiones.
Ha sido catedrático para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Anáhuac y la Universidad Pedagógica. Desarrolló el plan estratégico de TV Al Aire con el Arq. Ramirez Vazquez para la UAM y de la Unidad de desarrollo cultural para la comunidad hispana de los Estados Unidos en San Antonio con la SEP bajo la dirección de la Doctora Olga Pellicer.
Con el Arquitecto Ramirez Vazquez y Passy Wolfowitz fue socio fundador de la Sociedad de Amigos del Museo de Antropología y desarrollador de los juegos de mesa para apoyo de las salas "Teotihuacan", "Oaxaca" y "Culturas del Golfo" y el juego "el Nuevo Metro de la Ciudad de Mexico".
Entre sus libros destacan "El Eje Berlin-Roma-Tokio", "Auxiliares Audiovisuales para Escuela y Empresa", "La Prensa de los Judíos", "Campamentos Educativos", etc.
Dirigió el area internacional de "Franchise Network" con la que creo las sucursales de México, Panamá, Chile y Argentina.
En América Latina colaboró con Simon Wiesenthal para quien coordinó la publicación de sus hallazgos en medios de Argentina, Brasil y Mexico. (La Nación, O Globo -con Carlos Lemos-, Excelsior -con Juan Manuel Velarde y Julio Scherer- y unoMASuno en conjunto con Fernando Benitez)
En Estados Unidos fue socio de Martha Díaz y y co-productor de su noticiero matutino en Radio Latina; fundó Latin Ad la primera agencia de publicidad dirigida al mercado hispano y con Milt Kissler y Martha Díaz desarrolló, organizó y supervisó el desarrollo de la única tarjeta de crédito dirigida exclusivamente a este segmento.
Para Internet, fue fundador de WSRadio.com, creó Zoobooks, el primer sitio interactivo y con sonido, fundó SaveTheMusic.com y el InternationalDevelopmentFund.com una organización no lucrativa que se ha dedicado a financiar y apoyar profesionalmente a múltiples organizaciones no-gubernamentales y servicios noticiosos en todo el mundo .
