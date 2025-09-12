Judaísmo Hoy. Explorando la comunidad judía de Monterrey. Episodio 209. Septiembre 12, 2025

Un programa sobre el centenario de la comunidad judía de Monterrey sus retos y sus logros y fotografías históricas de la comunidad judía en la Ciudad de México. Por:
En este episodio:


Thelma Sandler describió el estado actual de la comunidad judía de Monterrey 100 años después de su fundación, explicando que aunque la comunidad es pequeña y mayormente compuesta por personas de mayor edad, mantiene instituciones activas como una sinagoga, escuela y programas de becas universitarias. La comunidad ha tenido éxito en mantener la participación de los jóvenes a través de grupos activos y programas que ofrecen becas y vivienda a estudiantes universitarios. Expresó optimismo sobre el futuro de la comunidad, mencionando un “despertar” con jóvenes que se están quedando en la ciudad y participando en la dirección comunitaria.  Comentó la tendencia de la gente de mudarse a la Ciudad de México en busca de comunidad en lugar de irse directamente a Estados Unidos

Isaac mencionó que habrá un documental sobre la comunidad disponible en diariojudio.com. 

Carmen presentó fotografías históricas de la comunidad judía en México, destacando su participación desde la llegada de los judíos al país hasta la Revolución Mexicana. Los participantes discutieron la historia de la familia Carvajal y su relación con la fundación de Monterrey, así como las conexiones entre comunidades judías en diferentes ciudades mexicanas. 

También presentó una colección de fotografías históricas de la comunidad judía en México, mostrando imágenes de Chapultepec, Xochimilco y otros lugares que fueron tradicionalmente visitados por los judíos recién llegados. Daniel aportó información sobre la importancia política de Xochimilco y Coyoacán durante la época de Frida Kahlo y Trotski, y mencionó que la comunidad judía tuvo un papel activo en la vida política de la República Mexicana. Thelma compartió información sobre la rica historia de la comunidad judía en Monterrey y mencionó que enviará más fotografías y material documental para que otros puedan identificar a sus familiares y conocer más sobre la historia.

Daniel presentó las efemérides históricas, incluyendo ataques a una sinagoga en Estambul en 1986, la formación de una brigada judía en Salónica en 1918, y el golpe de Estado de Pinochet en Chile el 11 de septiembre de 1973. También mencionó los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, señalando que fueron cometidos por ciudadanos sauditas lo que creó un vacío que permitió el surgimiento de los talibanes en Afganistán.

Así mismo comentó sobre una nueva comunidad judía en Los Ángeles llamada Der Nister y el festival Klezmer que se celebrará en Canadá. Compartió una recomendación literaria sobre Markish Peretz y mencionó una revista israelí llamada Sapphire que aborda el concepto de ser “el pueblo elegido”.

Efemérides:

6 de septiembre de 1986: Extremistas palestinos atacan la sinagoga Neve Shalom de Estambul

6 de septiembre de 2003: Muere Jules Engel, animador de “Fantasía”

7 de septiembre de 1827: El Zar Nicholas I de Rusia forzó a adolescentes judíos a unirse al ejército

8 de septiembre de de 1943: Se establece el “Día Internacional del Periodista”

9 de septiembre de 1911: Nace Paul Goodman, crítico social y filósofo anarquista

9 de septiembre de 1935: Nace el actor Jaim Topol, El Violinista Sobre el Tejado

10 de septiembre de 1901: Nace Ho Feng Shan, cónsul chino en Viena que salvó a miles de judíos

10 de septiembre de 1947: Al Rosen, “El Martillo Judío”, jugó en su primer juego de Grandes Ligas

11 de septiembre de 1918: El gobierno griego aprueba la formación de una brigada judía de Salónica.

11 de septiembre de de 1973: el Golpe de Estado en Chile

11 de septiembre de 2001: Ataque terrorista a las Torres Gemelas

 Libros:

Olvidarás el fuego, Gabriela Riveros

Pathways, I.L. Peretz

The iron wall and the arabs 1923, Vladimir Jabotinsky

The ethics of the Iron wall, Vladimir Jabotinsky

Revistas:

Kvel

AFN Shvel

Sapir

Acerca de Daniel Ajzen

Director de WorldMediaNetworks.com y cofundador de ChapterSYNC.com plataforma para desarrollo de multi-sitios culturales y políticos como Hispanopolis.com Mexicounido.org, etc. Dirige el InternationalDevelopmentFund.com corporación no lucrativa que proporciona apoyo técnico y financiero a medios de comunicación y ONG's en todo el mundo, WEBstationONE.com que desarrollo sitios y estrategias en internet y es director de varias publicaciones en linea entre las que destacan Diariojudio.com, Polemicaycafe.com, y otras Estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con una Maestría en Educación de la Universidad Iberoamericana y una especialización en periodismo y producción de TV en la BBC de Londres donde fue corresponsal de El Universal Como reportero ha escrito para los principales diarios de México, incluyendo Excelsior, Novedades, UnoMasUno y las principales revistas mexicanas. Sus reportajes internacionales han sido reproducidos por O Globo en Brasil y La Nación en Argentina. En televisión, fue productor cofundador de Cablevisión Canal 7 con Luis Gutierrez y Prieto, fué reportero de 60 Minutos y Hoy Domingo y Director de Noticias Internacionales para Telesistema Mexicano hoy Televisa. Como reportero y productor de radio, condujo su propio programa y ha producido incontables programas de radio desde Radio Universidad con Raul Cossio Villegas, cofundador de Radio Educación con Enrique Atonal y Esteban Martinez productor de sus propios programas en 760 ABC Radio donde recibió el reconocimiento al "Mejor Programa Cultural de Radio en México" en dos ocasiones. Ha sido catedrático para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Anáhuac y la Universidad Pedagógica. Desarrolló el plan estratégico de TV Al Aire con el Arq. Ramirez Vazquez para la UAM y de la Unidad de desarrollo cultural para la comunidad hispana de los Estados Unidos en San Antonio con la SEP bajo la dirección de la Doctora Olga Pellicer. Con el Arquitecto Ramirez Vazquez y Passy Wolfowitz fue socio fundador de la Sociedad de Amigos del Museo de Antropología y desarrollador de los juegos de mesa para apoyo de las salas "Teotihuacan", "Oaxaca" y "Culturas del Golfo" y el juego "el Nuevo Metro de la Ciudad de Mexico". Entre sus libros destacan "El Eje Berlin-Roma-Tokio", "Auxiliares Audiovisuales para Escuela y Empresa", "La Prensa de los Judíos", "Campamentos Educativos", etc. Dirigió el area internacional de "Franchise Network" con la que creo las sucursales de México, Panamá, Chile y Argentina. En América Latina colaboró con Simon Wiesenthal para quien coordinó la publicación de sus hallazgos en medios de Argentina, Brasil y Mexico. (La Nación, O Globo -con Carlos Lemos-, Excelsior -con Juan Manuel Velarde y Julio Scherer- y unoMASuno en conjunto con Fernando Benitez) En Estados Unidos fue socio de Martha Díaz y y co-productor de su noticiero matutino en Radio Latina; fundó Latin Ad la primera agencia de publicidad dirigida al mercado hispano y con Milt Kissler y Martha Díaz desarrolló, organizó y supervisó el desarrollo de la única tarjeta de crédito dirigida exclusivamente a este segmento. Para Internet, fue fundador de WSRadio.com, creó Zoobooks, el primer sitio interactivo y con sonido, fundó SaveTheMusic.com y el InternationalDevelopmentFund.com una organización no lucrativa que se ha dedicado a financiar y apoyar profesionalmente a múltiples organizaciones no-gubernamentales y servicios noticiosos en todo el mundo .

