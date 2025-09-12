Judaísmo Hoy. Explorando la comunidad judía de Monterrey. Episodio 209. Septiembre 12, 2025

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Thelma Sandler describió el estado actual de la comunidad judía de Monterrey 100 años después de su fundación, explicando que aunque la comunidad es pequeña y mayormente compuesta por personas de mayor edad, mantiene instituciones activas como una sinagoga, escuela y programas de becas universitarias. La comunidad ha tenido éxito en mantener la participación de los jóvenes a través de grupos activos y programas que ofrecen becas y vivienda a estudiantes universitarios. Expresó optimismo sobre el futuro de la comunidad, mencionando un “despertar” con jóvenes que se están quedando en la ciudad y participando en la dirección comunitaria. Comentó la tendencia de la gente de mudarse a la Ciudad de México en busca de comunidad en lugar de irse directamente a Estados Unidos

Isaac mencionó que habrá un documental sobre la comunidad disponible en diariojudio.com.

Carmen presentó fotografías históricas de la comunidad judía en México, destacando su participación desde la llegada de los judíos al país hasta la Revolución Mexicana. Los participantes discutieron la historia de la familia Carvajal y su relación con la fundación de Monterrey, así como las conexiones entre comunidades judías en diferentes ciudades mexicanas.

También presentó una colección de fotografías históricas de la comunidad judía en México, mostrando imágenes de Chapultepec, Xochimilco y otros lugares que fueron tradicionalmente visitados por los judíos recién llegados. Daniel aportó información sobre la importancia política de Xochimilco y Coyoacán durante la época de Frida Kahlo y Trotski, y mencionó que la comunidad judía tuvo un papel activo en la vida política de la República Mexicana. Thelma compartió información sobre la rica historia de la comunidad judía en Monterrey y mencionó que enviará más fotografías y material documental para que otros puedan identificar a sus familiares y conocer más sobre la historia.

Daniel presentó las efemérides históricas, incluyendo ataques a una sinagoga en Estambul en 1986, la formación de una brigada judía en Salónica en 1918, y el golpe de Estado de Pinochet en Chile el 11 de septiembre de 1973. También mencionó los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, señalando que fueron cometidos por ciudadanos sauditas lo que creó un vacío que permitió el surgimiento de los talibanes en Afganistán.

Así mismo comentó sobre una nueva comunidad judía en Los Ángeles llamada Der Nister y el festival Klezmer que se celebrará en Canadá. Compartió una recomendación literaria sobre Markish Peretz y mencionó una revista israelí llamada Sapphire que aborda el concepto de ser “el pueblo elegido”.

Efemérides:

6 de septiembre de 1986: Extremistas palestinos atacan la sinagoga Neve Shalom de Estambul

6 de septiembre de 2003: Muere Jules Engel, animador de “Fantasía”

7 de septiembre de 1827: El Zar Nicholas I de Rusia forzó a adolescentes judíos a unirse al ejército

8 de septiembre de de 1943: Se establece el “Día Internacional del Periodista”

9 de septiembre de 1911: Nace Paul Goodman, crítico social y filósofo anarquista

9 de septiembre de 1935: Nace el actor Jaim Topol, El Violinista Sobre el Tejado

10 de septiembre de 1901: Nace Ho Feng Shan, cónsul chino en Viena que salvó a miles de judíos

10 de septiembre de 1947: Al Rosen, “El Martillo Judío”, jugó en su primer juego de Grandes Ligas

11 de septiembre de 1918: El gobierno griego aprueba la formación de una brigada judía de Salónica.

11 de septiembre de de 1973: el Golpe de Estado en Chile

11 de septiembre de 2001: Ataque terrorista a las Torres Gemelas

Libros:

Olvidarás el fuego, Gabriela Riveros

Pathways, I.L. Peretz

The iron wall and the arabs 1923, Vladimir Jabotinsky

The ethics of the Iron wall, Vladimir Jabotinsky

Revistas:

Kvel

AFN Shvel

Sapir

