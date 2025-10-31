Judaísmo Hoy. Historia y mitos judíos: Magia y tradiciones y folclore. Episodio 216. Octubre 31, 2025

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

En este episodio:

Daniel comentó que en la nueva serie de Netflix No body wants this, centrada en un rabino en Los Ángeles, destacando cómo el contenido de Diario judío ha trascendido idiomas y fronteras.

Carmen Peña, por su parte, compartió una recopilación de un libro sobre el folclore judío y recomendó otros textos sobre terror y tradiciones judías, incluyendo costumbres vinculadas al duelo. Durante la charla, Daniel contó que cree en el ángel de la guarda y relató una experiencia rara que le sucedió con familiares.

Carmen presentó un libro de 1941 sobre el folclore judío que describe costumbres de la diáspora, creencias sobre la naturaleza, demonología —con figuras como Lilith— y rituales como baños de agua caliente y fría. Explicó cómo las migraciones permitieron a los judíos adoptar conocimientos de astrología y magia, y mencionó la creencia del estornudo como signo de buena salud. También habló de un libro de folclore medieval que recopila cuentos de terror, como El Ángel de la Muerte y El Dedo, que inspiró El Cadáver de la Novia de Tim Burton. Daniel añadió detalles sobre rituales como el baño de vapor (schvitz) y destacó al autor Isaac Bashevis Singer como referente literario.

Carmen mostró otros libros antiguos del centro de documentación, incluyendo textos sobre amarres y magia prohibida, donde se usaba mandrágora con versículos bíblicos para atraer pareja, algo vetado en el judaísmo. También mencionó obras sobre rituales de duelo y traducciones al irlandés de Poe y otros clásicos. Daniel y Carmen conversaron sobre un libro que compara el irlandés con lenguas semíticas, mencionando el trabajo del traductor Boris Goldstein y su versión de El señor de los anillos. Daniel sostuvo que el irlandés podría tener raíces judeoespañolas por su estructura gramatical.

Daniel abordó el contexto histórico del arameo y el judaísmo, diferenciando entre judaísmo tradicional y sionismo. Habló del rabino militar Slomo Goren y la declaración Nostra Aetate, que exime a los judíos de la culpa por la muerte de Jesús. También recordó al historiador Henrik Gretz, figura clave de la historiografía judía.

Ambos reflexionaron sobre cómo el entorno familiar influye en las vocaciones y sobre el atractivo del terror como género que revela la dualidad humana. Concluyeron recomendando series y libros relacionados con el judaísmo y el terror.

Efemérides:

25 de octubre de 1941: Judíos se levantan contra rusos y alemanes en Tatarsk y Starodub

25 de octubre de 1988: Muere el psicólogo Milton Rokeach

26 de octubre de 1994: Israel y Jordania firman su tratado de paz

27 de octubre de 1968: Muere: Lise Meitner, científica que descubrió la fisión nuclear

27 de octubre de 1978: Menajen Begin y Anwar el-Sadat reciben el Premio Nobel de la Paz

28 de octubre 1965: La iglesia católica publica la “Declaración Nostra Aetate”, exime a los judíos de la muerte de Jesús

29 de octubre 1994: Fallece Shlomo Goren, primer Gran Rabino de la Fuerza de Defensa de Israel

30 de octubre 1902: Theodor Herzl publica una novela sobre su visión del Estado Judío

31 de octubre de 1817: Nace el historiador y exégeta Heinrich Graetz

Escucha este programa en vivo todos los viernes a las 12:00 PM CdMx. en Facebook de DiarioJudio.com

Si se los perdió, puede escuchar los programas anteriores en el canal de YouTube Judaísmo Hoy (@JudaismoHoyMx)

Shorts: @JudaismoHoyShorts

Spotify: Judaísmo Hoy

Suscríbase a nuestros boletines