Judaísmo Hoy. Judíos sefardíes, árabes y askenazis. Episodio 204. Agosto 8, 2025

Daniel explicó las diferencias entre los judíos árabes, los judíos sefardíes y otros grupos judíos, explicando que los judíos árabes han vivido en países árabes desde siempre y consideran que la diáspora fue la creación de todo. 

Comentó cómo la destrucción del templo en el pasado ha sido una bendición para el judaísmo moderno, ya que los judíos expulsados de Israel fundaron comunidades en Babilonia e Irak que contribuyeron al desarrollo del Talmud y la Ruta de la Seda. 

También mencionó que la segunda destrucción del templo, esta vez por los romanos, resultó en la creación de la comunidad judía de Roma y posteriormente en la conquista de España por Roma, a través de la administración judía.

Habló sobre la expulsión de los judíos de España en el siglo XV, atribuyendo la decisión a los reyes católicos y la Iglesia católica, más que a los musulmanes, y destacó que los judíos que se convirtieron al cristianismo no fueron aceptados por la sociedad. Describió cómo los judíos sefardíes se dispersaron por el mundo, fundando ciudades como Monterrey en México y estableciéndose en Amsterdam, Holanda, donde desarrollaron negocios con el Imperio holandés y contribuyeron a la creación de Nueva Ámsterdam, posteriormente conocida como Nueva York.

Explicó la historia y evolución de los judíos sefardíes y árabes, destacando cómo los sefardíes desarrollaron una cultura y idioma (el judesmo) que se preservó en Europa, mientras que los judíos árabes, a pesar de ser tolerados en los países árabes, se asimilaron completamente y no desarrollaron una cultura judía árabe distintiva. Describió cómo el Estado de Israel trató a los judíos sefardíes (también llamados mizrahim) de manera desigual, discriminándolos y ubicándolos en “tráilers” en el desierto durante la Guerra de Independencia, en contraste con los judíos askenazis que llegaron con una cultura establecida.  

Mencionó las diferencias entre la música judía en Israel y el judaísmo árabe, aclarando que la música israelí moderna no es judeoárabe, sino música israelí que incluye elementos árabes. Isaac describió cómo en México se ha desarrollado una separación entre las comunidades judías sefardíes y mizrahim, principalmente basada en costumbres religiosas y alimentarias. Daniel concluyó que cada grupo judío ha sobrevivido debido a sus diferencias, y rechazó el uso del término “ladino” para referirse al idioma de los judíos sefardíes, argumentando que no existe tal término y que los sefardíes deben aprender a nombrar correctamente su idioma.

Carmen presentó la historia de la primera sinagoga en México, Monte Sinaí, fundada por judíos de todos los orígenes que posteriormente se separaron en diferentes comunidades. Isaac mencionó que el diario judío tiene una entrevista con un descendiente de la familia Granat, que creó el primer cementerio y el primer cine en México. Daniel explicó las diferencias entre las comunidades judías de Damasco y Alepo, atribuyendo las diferencias a las características de las ciudades y sus habitantes, y no a las comunidades judías en sí.

Dio una explicación detallada sobre la plaza Loreto y su importancia histórica en México, destacando que fue el sitio donde se estableció la primera sinagoga judía, Monte Sinaí, en 1902. Explicó que la plaza ha sido testigo de eventos significativos como la fundación del Colegio de San Gregorio, la promulgación de la primera constitución mexicana en 1824, y la creación de la Escuela Obrera de México por Vicente Lombardo Toledano.  

Isaac compartió detalles sobre la interacción entre las comunidades judía y cristiana en la plaza, explicando cómo los miembros de ambas comunidades se reunían allí los sábados y domingos para socializar, hacer amistades y participar en actividades como bailes. También describió las diferencias entre las sinagogas de Justo Sierra y Monte Sinaí, destacando que la primera se usa principalmente para exposiciones y conciertos, mientras que la segunda sigue teniendo rezos diarios, excepto los sábados. Daniel enfatizó que las divisiones entre los diferentes grupos judíos son más culturales y costumbristas que religiosa.

 

Efemérides:

2 de agosto de 1878 muere el yiddishista Yoshua Mordkhe Lifshitz

 2 de agosto de 1923: Nace el ex presidente de Israel Shimon Peres

2 de agosto de 1943. Comienza la rebelión judía del campo de exterminio Treblinka

3 de agosto de 1896: Nace el poeta Yankev Yitzjok Segal

3 de agosto de 1902: Nace la rabina Regina Jonás

4 de agosto de 1907: Nace Altina Schinasi, artista, diseñadora e inventora

4 de agosto de 1912. Nace Raoul Wallenberg, el diplomático que salvó judíos del genocidio

4 de agosto de 1944: Ana Frank y su familia fueron arrestados por la Gestapo

4 de agosto de 1962: Muere Marilyn Monroe

5 de agosto de 1938 : Se publica por segunda vez el “Manifiesto de las razas” contra los judíos en Italia

5 de agosto de 1944: Masacre de Wola

6 de agosto de 1945: Estados Unidos lanza bomba sobre Hiroshima

6 de agosto de 1969: Muere el filósofo Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno

7 de agosto de 1919: Nace Bertha Moss -actriz

7 de agosto de , 2020: Falleció el rabino Adin Steinsaltz

 Libros:

101 Kuentos modernos de Djoha

Sinagogas De México. Mónica Unikel-fasja

